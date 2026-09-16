शॉन्टी ने बताया साली और घरवाली के बीच का मजेदार अंतर, चुटकुले पढ़ हंस पड़ेंगे आप!

>यार शॉन्टी तेरी तो शादी हो गई एक चीज बता...

शॉन्टी- हां पूछो.

रॉकी- साली और घरवाली में क्या होता होता है?

शॉन्टी- साली और घरवाली में बस इतना अंतर है कि

एक जूते छुपाती है और एक जूते मारती है !!

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>टीटू ऑफिस में लेट पहुंचा,

बॉस- कहां थे अब तक?

टीटू- जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था,

बॉस- शटअप, कल से ऑफिस टाइम से आना नहीं तो खैर नहीं,

टीटू ठीक है, अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना.

बॉस बेहोश...

>टीचर- संजू एक स्टोरी सुनाओ विद मॉरल

मंटू- मैंने उसको फोन किया वो सो रही थी.. फिर उसने मुझे फोन किया मैं सो रहा था.

मॉरल- जैसी करनी वैसी भरनी...!

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>बॉस के जोक पर पूरी टीम हंसने लगी लेकिन टीटू नहीं हंसा.

बॉस- तुम्हें मेरा जोक समझ में नहीं आया क्या?

टीटू- सर, मेरा दूसरी कंपनी में सेलेक्शन हो गया है...!!

>लड़की ने अचानक ही लड़के को थप्पड़.जड़ दिया

लड़का तिलमिला उठा और पूछा- मैंने क्या गलती की?

लड़की- तुम कोई गलती करो, उसके लिए मैं इंतजार थोड़े ही करती रहूंगी !!!

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>पति- आज खाना क्यों नहीं बनाया?

पत्नी- गिर गई थी लग गई….

पति- कहां गिर गई थी और क्या लग गई थी ?

पत्नी- तकिये पर गिर गई थी

और आंख लग गई थी...

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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