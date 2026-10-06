इकबाल पूरे परिवार को बाइक पर बैठाकर जा रहा था ससुराल, बीच रास्ते में ट्रक ने मार दी टक्कर, बेटे की हो गई मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चांदपुर रोड पर सब्जी मंडी के सामने देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार चार लोग बाइक समेत ट्रक के नीचे फंस गए. हादसे में 10 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और उसके माता-पिता और बहन गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों को उपचार के लिए हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.

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जानकारी के मुताबिक गांव फरीदपुर के निवासी इकबाल अपनी पत्नी नसरीन, 10 साल के बेटे अबूताल्हा और बेटी मरियम के साथ मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल जा रहा था. चांदपुर रोड पर सब्जी मंडी के सामने पहुंचते ही सामने से तेज स्पीड़ मे आ रहे ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार चारों लोग बाइक सहित ट्रक के नीचे जा फंसे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया.

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वहां आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. काफी मशक्कत के बाद ट्रक को पीछे हटवाकर चारों को आधे घंटे बाद ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया. लेकिन तब तक 10 साल के अबू ताल्हा की मौत हो चुकी थी. वहीं इकबाल, उसकी पत्नी नसरीन और बेटी मरियम गंभीर रूप से घायल हो गए.घायलों को तत्काल एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर परिजन तीनों को बेहतर उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स ले गए जहां उनका उपचार चल रहा है.

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हादसे के बाद सड़क पर यातायात प्रभावित रहा और लोगों में घटना को लेकर आक्रोश रहा. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है.

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