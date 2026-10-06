scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इकबाल पूरे परिवार को बाइक पर बैठाकर जा रहा था ससुराल, बीच रास्ते में ट्रक ने मार दी टक्कर, बेटे की हो गई मौत

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया. हादसे में 10 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई. जबकि माता-पिता और बहन गंभीर रूप से घायल हैं. तीनों को ऋषिकेश एम्स में बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.

Advertisement
X
सड़क हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत(photo:itg)
सड़क हादसे में 10 साल के बच्चे की मौत(photo:itg)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चांदपुर रोड पर सब्जी मंडी के सामने देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार चार लोग बाइक समेत ट्रक के नीचे फंस गए. हादसे में 10 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और उसके माता-पिता और बहन गंभीर रूप से घायल हो गए. तीनों को उपचार के लिए हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स में रेफर किया गया है. जहां उनका इलाज जारी है.

जानकारी के मुताबिक गांव फरीदपुर के निवासी इकबाल अपनी पत्नी नसरीन, 10 साल के बेटे अबूताल्हा और बेटी मरियम के साथ मोटरसाइकिल से अपनी ससुराल जा रहा था. चांदपुर रोड पर सब्जी मंडी के सामने पहुंचते ही सामने से तेज स्पीड़ मे आ रहे ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार चारों लोग बाइक सहित ट्रक के नीचे जा फंसे. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया. 

यह भी पढ़ें: स्कूटी में टक्कर मारी, फिर गले से खींच ली चेन... पत्नी के साथ मंदिर जा रहे थे रिटायर्ड अफसर, CCTV से पकड़े गए आरोपी

सम्बंधित ख़बरें

चलती स्कूटी पर मारा था झपट्टा. (Photo: Screengrab)
स्कूटी में टक्कर मारी, फिर गले से खींच ली चेन, CCTV से पकड़े गए आरोपी
Delhi Kirti Nagar News
टक्कर मारी, उतरी और फिर भागी... दिल्ली में महिला ने कार से कपल को उड़ाया
Congo Boat Accident
कांगो में दो मोटरबोट की टक्कर... 30 लोगों की मौत, दर्जनों लापता
sp third candidate to file nomination
राज्यसभा चुनाव होगा दिलचस्प, सपा के तीसरे उम्मीदवार का नामांकन आज
Jaipur filmy style Robbery with Medical Representative
VIDEO: पहले बाइक गिराई, फिर घेरकर पीटा... जयपुर में फिल्मी स्टाइल लूट

वहां आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. काफी मशक्कत के बाद ट्रक को पीछे हटवाकर चारों को आधे घंटे बाद ट्रक के नीचे से बाहर निकाला गया. लेकिन तब तक 10 साल के अबू ताल्हा की मौत हो चुकी थी. वहीं इकबाल, उसकी पत्नी नसरीन और बेटी मरियम गंभीर रूप से घायल हो गए.घायलों को तत्काल एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर परिजन तीनों को बेहतर उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स ले गए जहां उनका उपचार चल रहा है.

Advertisement

हादसे के बाद सड़क पर यातायात प्रभावित रहा और लोगों में घटना को लेकर आक्रोश रहा. पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर ट्रक ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फॉर्म 6 पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के मायने क्या हैं, और क्या चुनाव आयोग फंस गया है? |
    इकबाल पूरे परिवार को बाइक पर बैठाकर जा रहा था ससुराल, बीच रास्ते में ट्रक ने मार दी टक्कर, बेटे की हो गई मौत |
    न थाली में खाना, न सोने को बिस्तर! छात्रावासों में बदहाली के खिलाफ मुंबई पहुंचे आदिवासी छात्र |
    'नाम-निशान पर हमारा स्वाभाविक हक', सुप्रीम कोर्ट में शिंदे गुट की दलील |
    ये 'Bibiwood' का प्रोडक्शन... नेतन्याहू को टारगेट कर फ्लाईदुबई अटैक पर साजिश की थ्योरी! |
    पराली जलाने वालों की अब खैर नहीं! पंजाब-हरियाणा के 34 जिलों में उतरीं CPCB की फ्लाइंग स्क्वॉड |
    करोड़ों के आलीशान घर में रहती हैं हरमनप्रीत कौर, ग्लैमर और चकाचौंध से दूर आखिर किसके साथ बिताती हैं सुकून के पल? |
    46 की किम शर्मा ने बिकिनी तस्वीरों से इंटरनेट पर मचाई हलचल |
    व‍िधानसभा चुनाव से पहले क्यों मुश्क‍िलों में मान सरकार? देखें पंजाब आजतक |
    'चुनाव आयुक्त हमसे मिल क्यों नहीं रहे?', धरने के बीच राहुल गांधी ने VIDEO जारी कर पूछा
    Advertisement