ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के रूपवास गांव में महज 24 घंटे के भीतर तीन लोगों की मौत से शोक की लहर दौड़ गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीनों की मौत ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के कारण हुई है. इसी दौरान गांव के एक अन्य व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ा. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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ग्रामीणों के अनुसार, शनिवार रात से रविवार रात के बीच गांव में तीन लोगों की मौत हुई. मृतकों की पहचान जिगराम, सुंदर कालसन और डॉक्टर असकरण चौधरी के रूप में हुई है.

एक के बाद एक हुई इन मौतों से गांव में मातम छा गया. सोमवार सुबह तक तीनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया.

60 से 70 साल के बीच थी मृतकों की उम्र

बताया जा रहा है कि तीनों मृतकों की उम्र करीब 60 से 70 वर्ष के बीच थी. अचानक हुई इन मौतों से ग्रामीण सकते में हैं. जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके घरों में मातम पसरा हुआ है.

ग्रामीणों का कहना है कि इतने कम समय में एक ही गांव के तीन लोगों की मौत होना बेहद दुखद है.

एक अन्य व्यक्ति को भी आया हार्ट अटैक

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तीन मौतों के बीच गांव के एक अन्य व्यक्ति को भी दिल का दौरा पड़ने की जानकारी सामने आई है. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत को लेकर परिजन और ग्रामीण चिंतित हैं.

24 घंटे के भीतर तीन लोगों की मौत और एक अन्य व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने से रूपवास गांव में शोक का माहौल है.

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