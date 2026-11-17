मिथुन

द एम्परर

आज का दिन आप के लिए संरक्षण के भाव को बनाए रखने और सबसे बेहतर तालमेल बढ़ाने का संकेतक है. अधिकारों और परंपराओं के पालन में विश्वास बढ़ा रहेगा. सलाहकारों से संपर्क संवाद बनाए रखें. धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ें. विभिन्न कार्यों को सावधानी से आगे बढ़ें. स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान दें. व्यवस्था मजबूत बनाए रखें. भावनाओं पर काबू बढ़ाएं.

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अन्य के दबाव में नहीं आएंगे. करीबियों की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. फैसले लेने में सहज होंगे. नियंत्रित प्रदर्शन बनाए रखें. संकल्पों को पूरा करने पर जोर रखेंगे. आकस्मिक गतिविधियों पर अनुशासन बढ़ाएंगे. सकारात्मक पक्ष पर बल बना रहेगा. परिचितों से आवश्यक सूचना मिलना संभव है. अपनों के लिए समर्पित रहेंगे.

स्वास्थ्य: शारीरिक असहजता बनी रह सकती है. स्वास्थ्य से समझौता न करें. अवरोध उभर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में उम्मीद बढ़ेगी. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. वित्त के मामले सामान्य रहेंगे.

रिश्ते: घर के लोग सहकार सहयोग रखेंगे. औरों के बहकावे में न आएंगे. निजी मामले प्रभावित रहेंगे.

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