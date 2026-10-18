'जहर देकर...', ग्रेटर नोएडा 5 मौतों के मामले में मृतक महेश के साले का बड़ा दावा

ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. संपत्ति विवाद और कथित प्रताड़ना के आरोपों के बीच पुलिस ने मृतका ललिता की दो ननदों और जीजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. वहीं मामले में शिकायतकर्ता महेश के साले आकाश ने आशंका जताई है कि परिवार को नूडल्स में जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया हो सकता है.

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मामले में ललिता के भाई और महेश के साले आकाश ने पुलिस को शिकायत दी है. आरोप है कि महेश की बहनों और जीजा ने उनकी मां को भड़काकर महेश और ललिता की संपत्ति अपने नाम कराने का प्रयास किया. शिकायत में महेश और उनकी पत्नी को प्रताड़ित किए जाने का आरोप भी लगाया गया है.

नूडल्स में जहरीला पदार्थ मिलाने की आशंका

आकाश ने अपनी शिकायत में आशंका जताई है कि नूडल्स में जहरीला पदार्थ मिलाकर महेश, ललिता और उनके बच्चों को दिया गया हो सकता है. हालांकि, यह फिलहाल शिकायतकर्ता की आशंका है. इसकी पुष्टि जांच और फॉरेंसिक साक्ष्यों से ही हो सकेगी.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है. तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस संपत्ति विवाद, कथित प्रताड़ना और परिवार के पांचों सदस्यों की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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पांच मौतों के पीछे की असली वजह क्या?

एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस की जांच में अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि परिवार के भीतर संपत्ति को लेकर किस तरह का विवाद था और क्या उसका इस घटना से कोई संबंध है.

फिलहाल, आरोपियों के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. पांचों की मौत की असली वजह और घटना से जुड़ी परिस्थितियां पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट हो सकेंगी. वहीं मामले में पुलिस ने बहनों और जीजा को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शेखर, सुनीता और सपना को गिरफ्तार किया है.

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