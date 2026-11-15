Mithun Tarot Rashifal 15 November 2026: धैर्य से लें फैसले, चालाक लोगों से रहें सावधान

मिथुन

फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स

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आज का दिन आपके लिए परिस्थितिजन्य दबाव के बीच सहजता से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अतिरिक्त प्रयास बनाए रखें. स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी रह सकती हैं. दूसरों की सलाह को अनदेखा न करें. धैर्य बनाए रखेंगे. विविध विषयों में सूझबूझ के साथ निर्णय लेंगे. आत्मविश्वास बढ़ाकर रखें. आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दें.

कारोबार में दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने पर जोर देंगे. घरवालों का सहयोग बढ़ेगा. महत्वपूर्ण संकल्पों को पूरा करने पर ध्यान देंगे. आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न कार्यों में सावधानी बरतें. व्यवस्था बनाए रखें. अनुभव का लाभ उठाएं. धूर्त और चालाक लोगों से दूरी बनाए रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान दें. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएं. असहजता बनी रह सकती है.

आर्थिक स्थिति: अनुशासन बनाए रखें. सुधार के लिए प्रयासरत रहेंगे. नियमों और निरंतरता पर जोर देंगे.

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रिश्ते: घर में हलचल रह सकती है. परिस्थितियों को नियंत्रित करने के प्रयास बढ़ाएं. किसी के बहकावे में न आएं.

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