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पॉश इलाका, तीन स्पा सेंटर, 20 महिलाओं का रेस्क्यू और 11 गिरफ्तारियां, जानें कैसे हो रहा था धंधा

गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-4 स्थित लाजवंती प्लाजा के तीन स्पा सेंटरों पर कौशांबी पुलिस ने छापेमारी की. पुलिस ने कथित देह व्यापार के मामले में 20 महिलाओं को रेस्क्यू किया, जबकि 11 संचालकों और मैनेजरों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि महिलाओं को नौकरी और अधिक कमाई का लालच देकर इस गतिविधि में शामिल कराया जाता था. मामले में मुकदमा दर्ज है.

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वैशाली के तीन स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी. (Photo: ITG)
वैशाली के तीन स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी. (Photo: ITG)

गाजियाबाद के पॉश इलाके वैशाली सेक्टर-4 में स्पा सेंटरों की आड़ में कथित देह व्यापार का मामला सामने आया है. कौशांबी थाना पुलिस ने लाजवंती प्लाजा में संचालित तीन स्पा सेंटरों पर छापेमारी कर 20 महिलाओं को रेस्क्यू किया है. वहीं, सेंटरों के संचालन और प्रबंधन से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, महिलाओं को नौकरी और अधिक पैसे कमाने का लालच देकर कथित तौर पर इस गतिविधि में शामिल कराया जा रहा था. मामले में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

पुलिस की यह कार्रवाई वैशाली सेक्टर-4 मार्केट स्थित लाजवंती प्लाजा बिल्डिंग में की गई. यहां प्योर थेरेपी स्पा सेंटर, ऑल स्पा सेंटर और माउंटेन स्पा सेंटर संचालित हो रहे थे. सोमवार को कौशांबी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि इन स्पा सेंटरों में महिलाओं को काम दिलाने और अधिक पैसे कमाने का लालच देकर कथित रूप से देह व्यापार कराया जा रहा है.

सूचना को गंभीरता से लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तीनों सेंटरों पर सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाया. तलाशी और जांच के दौरान पुलिस ने 20 महिलाओं को रेस्क्यू किया. साथ ही, कथित गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 11 संचालकों और मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है. गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है.

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नौकरी और ज्यादा कमाई का लालच देने का आरोप

पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपितों पर महिलाओं को रोजगार और अधिक पैसे कमाने का लालच देकर अपने जाल में फंसाने का आरोप सामने आया है. पुलिस के अनुसार, महिलाओं को स्पा सेंटरों में काम दिलाने की बात कहकर बुलाया जाता था और बाद में कथित तौर पर उनसे अनैतिक देह व्यापार कराया जाता था. जांच में यह भी सामने आने की बात कही गई है कि इस गतिविधि के बदले ग्राहकों से मोटी रकम वसूली जाती थी. इसमें से महिलाओं को उनके भरण-पोषण के लिए रकम का एक हिस्सा दिया जाता था. पुलिस का आरोप है कि सेंटरों के संचालक और प्रबंधन से जुड़े लोग इस गतिविधि के जरिए अवैध कमाई कर रहे थे.

हालांकि, यह पुलिस की प्रारंभिक जांच और आरोपों से जुड़ी जानकारी है. रेस्क्यू की गई महिलाओं की परिस्थितियों और मामले में उनकी भूमिका से संबंधित तथ्यों की जांच की जा रही है. महिलाओं की पहचान और गरिमा की रक्षा करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है. तीनों स्पा सेंटरों पर कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. ये लोग सेंटरों के संचालन और प्रबंधन से जुड़े बताए गए हैं. पुलिस अब पूछताछ के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि कथित गतिविधियां किस तरह संचालित की जा रही थीं और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.

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अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत केस

इस कार्रवाई का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने किया. अभियान में कौशांबी थाना पुलिस की टीम शामिल रही. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने मामले में अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत केस दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मामले से जुड़े आरोपों की जांच जारी है. पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ आगे की विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है. वैशाली के व्यावसायिक क्षेत्र में एक ही परिसर के तीन स्पा सेंटरों पर हुई इस कार्रवाई ने स्पा सेवाओं की आड़ में कथित अवैध गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. गिरफ्तार आरोपितों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होनी है.


 

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