सिंह

सिक्स आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए वर्तमान से अधिक भविष्य के नजरिए से कार्य करने में सहयोगी है. अनुभवी लोगों को साथ बनाए रखेंगे. मेहनत से परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. व्यवहार में सजग रहेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे. कार्यों पर नियंत्रण बनाए रखें. समकक्षों पर भरोसा बना रहेगा.

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बाहरी के दबाव में न आएं. विरोधी गतिशील रहेंगे. निर्णय लेने जल्दबाजी न दिखाएं. महत्वपूर्ण कदम उठाने में सावधान रहें. व्यक्तिगत मामलों में तनाव बना रह सकता है. रिश्तों में सामंजस्य रखें. परिवार के लोगों से प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेंगे. जरूरी समझौतों को आगे बढ़ाएंगे. संपर्क संचार का लाभ मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर फोकस रखें. स्वास्थ्य जांच बढ़ाएं. व्यक्तित्व पर बल रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में सजगता रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. कामकाजी स्पष्टता बनाए रखें.

रिश्ते: अपनों के साथ समय बिताएं. बड़ों से भेंट हो सकती है. अकारण हस्तक्षेप से बचें.

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