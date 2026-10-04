टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जहरीले धुएं से सांस लेना हुआ मुश्किल

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद स्थित उरमुरा नौशेरा में रविवार को टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से आग लग गई. कुछ ही देर में लपटों ने विकराल रूप ले लिया. आग इतनी तेज थी कि फैक्ट्री से निकलता धुआं दूर-दूर तक नजर आने लगा और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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घटना की जानकारी मिलते ही जनपद के सभी अग्निशमन केंद्रों से फायर टेंडर रवाना किए गए. कुल छह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का अभियान शुरू किया. दमकलकर्मी लगातार पानी और दूसरे संसाधनों की मदद से लपटों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं.

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फैक्ट्री से उठ रहा काला धुआं आसमान में छा गया. जहरीले धुएं के आसपास फैलने से स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी. धुएं की वजह से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. आग की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं.

काले धुएं से इलाके में बढ़ी परेशानी

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आग की ऊंची लपटें और घना काला धुआं फैक्ट्री से लगातार उठता रहा. आसपास रहने वाले लोग धुएं को देखकर चिंतित नजर आए. प्रदूषित धुएं के कारण वातावरण प्रभावित हुआ और लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा. दमकल विभाग की टीमें आग को फैलने से रोकने के साथ उसे पूरी तरह बुझाने में जुटी हैं.

बताया जा रहा है कि इसी फैक्ट्री में करीब एक साल पहले भी आग लग चुकी है. इससे फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. हालांकि रविवार को लगी आग की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है. प्रशासन और दमकल विभाग की ओर से फिलहाल आग पर नियंत्रण पाने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है.

आग लगने से फैक्ट्री में कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन फिलहाल नहीं हो सका है. अधिकारियों के मुताबिक, आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का सही आंकड़ा सामने आएगा. साथ ही आग लगने के वास्तविक कारणों की भी जांच की जाएगी. फिलहाल छह दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और राहत-बचाव का काम जारी है.

आग बुझाने में जुटी छह दमकल गाड़ियां

पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट्री में टायर और उनसे तेल निकालने की प्रक्रिया से जुड़ी सामग्री होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप लिया. आसपास के लोगों को धुएं से बचने के लिए सतर्क किया जा रहा है.

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फिलहाल, सबसे बड़ी चुनौती आग को पूरी तरह नियंत्रित करने और जहरीले धुएं के असर को कम करने की है. प्रशासन की निगरानी में दमकल विभाग का ऑपरेशन जारी है. आग बुझने के बाद फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया जाएगा और घटना से जुड़े नुकसान तथा कारणों की जानकारी जुटाई जाएगी.

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