'बाबर के अनुयायियों को बजरंगी के भक्त ही देंगे जवाब' मेरठ में गरजे CM योगी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के मेरठ पहुंचे हैं. यहां पार्टी द्वारा शक्ति केंद्र सम्मेलन (पश्चिम क्षेत्र) आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए. मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस बसपा और इंडी गठबंधन ने परिवारवाद की बीमारी दी थी,सत्ता उनके लिए शोषण और परिवारवाद को बढ़ाने का माध्यम बन गया था. यह बीमारी देखते देखते बढ़ती गई, राजनीति में राजनितिक दलों में यह प्रासंगिक हो गया कि अपना उल्लू सीधा करना है येन केन प्रकारेण!

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बकौल सीएम योगी- अकेले भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जिसने कहा कि व्यक्ति से बढ़कर दल, दल से बढ़कर राष्ट्र! एकमात्र दल भाजपा है जो कहती है कि मेरा सबकुछ देश के लिए है. जो कहते थे कि मुझे क्या मिलेगा, वो मंथरा बुद्धि थी, कोहू नृप होई मुझे का हानि! यह बुद्धि आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करवाती थी, पलायन करवाती थी, अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने को मजबूर करती थी.

सीएम ने आगे कहा कि आज एक नया भारत देखने को मिलता है, जो अपनी विरासत पर गर्व करता है. ऐसा भारत, जिसमें विकास के लिए गति भी है. आज का भारत सीना तानकर चलता है और दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है. मुख्यमंत्री ने कहा- जिसने भारत को चुनौती देने का दुस्साहस किया, उसे उसकी मांद में घुसकर जवाब देना भी नया भारत जानता है. ऐसा नया भारत अब हम सब देख रहे हैं. उधर, भारत की अर्थव्यवस्था बॉटम-5 से निकलकर टॉप-5 में पहुंच गई है. यूपी भी इसमें योगदान दे रहा है.

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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा को कोसने के प्रयास किए जाते थे. भारत की हिंदू परंपरा को गजनवी, गौरी, इब्राहिम लोदी, बाबर और औरंगजेब के समकक्ष ठहराने के प्रयास होते थे. मगर अब नया भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह समाप्त कर रहा है. प्रभु राम का नाम लेने पर कुछ लोगों को ऐसे दिक्कत होती थी जैसे बाबर को. इसीलिए बाबर के अनुयायियों को जवाब बजरंगी के भक्त ही दे सकते हैं.

सीएम योगी ने कहा कि अब यहां कट्टा और बंदूक की राजनीति नहीं होती. जो लोग आपकी विरासत और सनातन को कोसते हैं, उन्हीं लोगों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई थी. लेकिन हमने कहा था कि कांवड़ यात्रा धूमधाम से निकलेगी, मैं खुद इसमें आता हूं.

नितिन नवीन ने कही ये बात

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने दो दिवसीय यूपी दौरे के तहत मेरठ पहुंचे. सुभारती विश्वविद्यालय में आयोजित 'शक्ति केंद्र सम्मेलन (पश्चिमी क्षेत्र)' में उन्होंने युवाओं को संबोधित किया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे.

युवाओं से संवाद करते हुए नितिन नवीन ने उन्हें नशे और शॉर्टकट से दूर रहने की सलाह दी. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे रील की आभासी दुनिया से बाहर निकलकर 'रियल' जिंदगी जिएं और 'राष्ट्र प्रथम' की भावना को सर्वोपरि रखें. उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और 100 करोड़ ऊर्जावान युवा देश की तकदीर बदल सकते हैं.

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इससे पहले मेरठ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और बुलडोजरों से पुष्पवर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया. नितिन नवीन ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धासुमन भी अर्पित किए.



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