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सिर्फ इंडियन, अमेरिकन की एंट्री... UAE में पाकिस्तानियों को नहीं मिला होटल, दर-दर भटके

पाकिस्तान के पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर और PTI नेता असद कैसर ने UAE में पाकिस्तानी यात्रियों के साथ कथित भेदभाव का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद होटल में सिर्फ भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को ठहरने की अनुमति दी गई. कैसर ने पाकिस्तान सरकार से UAE के सामने यह मुद्दा उठाने की मांग की है.

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पाकिस्तान के MP असद कैसर ने नेशनल असेंबली में होटल नहीं मिलने की बात बताई.. (Photo: X/Asad Qaiser)
पाकिस्तान के MP असद कैसर ने नेशनल असेंबली में होटल नहीं मिलने की बात बताई.. (Photo: X/Asad Qaiser)

पाकिस्तान के पूर्व नेशनल असेंबली स्पीकर और PTI नेता असद कैसर ने UAE को लेकर बड़ा दावा किया है. उनका आरोप है कि फ्लाइट कैंसिल होने के बाद UAE के एक होटल में पाकिस्तानी यात्रियों को ठहरने की अनुमति नहीं दी गई. कैसर के मुताबिक, होटल में सिर्फ भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट रखने वाले यात्रियों को जगह दी जा रही थी.

असद कैसर ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यह मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि वह खुद इस घटना के दौरान वहां मौजूद थे. फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों को होटल में ठहरने की जरूरत थी. इसी दौरान कथित तौर पर घोषणा की गई कि सिर्फ भारत और अमेरिका के पासपोर्ट धारकों को होटल में ठहराया जाएगा.

यह भी पढ़ें: इस्लामाबाद की हरकत का दिल्ली से जवाब, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन

इमरान खान की पार्टी के नेता ने बयां किया दर्द

कैसर ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी यात्रियों के साथ इस तरह का व्यवहार ठीक नहीं है. उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री से UAE सरकार के सामने यह मामला उठाने की मांग की.

उन्होंने कहा कि UAE पाकिस्तान का करीबी और भाईचारे वाला देश है. ऐसे में पाकिस्तानी नागरिकों के साथ भेदभाव चिंता की बात है. कैसर ने यह भी कहा कि UAE के विकास में पाकिस्तानियों का बड़ा योगदान रहा है. दोनों देशों के रिश्ते आगे भी मजबूत होने चाहिए.

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कैसर के मुताबिक, उन्हें दूसरे पाकिस्तानी यात्रियों से भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं. उन्होंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल ने भी उनसे इस मामले में शिकायत की थी. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी लोग UAE की सरकार और वहां के लोगों का सम्मान करते हैं. ऐसे किसी मामले को दोनों देशों के रिश्तों पर असर नहीं डालने देना चाहिए.

पाकिस्तान ने UAE के सामने मामला उठाने की मांग की

असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान के पास इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर उठाने के रास्ते मौजूद हैं. उन्होंने सरकार से UAE के अधिकारियों से बात करने और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की अपील की.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं... कश्मीर पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के बयान के क्या हैं मायने?

कैसर ने इस दौरान पाकिस्तान के UAE के साथ रिश्तों का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के दौरान भी सकारात्मक भूमिका निभाई थी. ऐसे में UAE में पाकिस्तानी नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार और भी सवाल खड़े करता है.

UAE में बड़ी संख्या में रहते हैं पाकिस्तानी

UAE में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं. यहां करीब 15 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासी होने का अनुमान है. ऐसे में कैसर का दावा सामने आने के बाद यह मुद्दा पाकिस्तान में चर्चा का विषय बन गया है.

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हालांकि, होटल में भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को ही ठहराने और पाकिस्तानियों को रोकने के दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. अब पाकिस्तान सरकार की ओर से इस मामले में UAE से क्या जवाब मांगा जाता है, इस पर नजर रहेगी.

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