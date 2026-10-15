एसपी ने सजाया मोबाइल बाजार, 42 लाख के 179 फोन बांटे, जिसे मिला वो मुस्कराया

बागपत पुलिस लाइन में मोबाइल फोन लेने पहुंचे लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी. किसी का फोन महीनों पहले गुम हो गया था, तो कोई एक साल से अपने स्मार्टफोन की तलाश कर रहा था. कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें दो साल बाद अपना खोया हुआ मोबाइल वापस मिला. जब उनके हाथ में उनका अपना फोन आया, तो लंबे इंतजार के बाद राहत महसूस हुई. बागपत पुलिस की सर्विलांस टीम ने करीब 42 लाख रुपये कीमत के 179 मोबाइल फोन बरामद कर लोगों को बड़ी राहत दी है. पुलिस लाइन में मोबाइल फोन रखे थे और लोग अपने-अपने फोन की पहचान कर रहे थे. किसी के लिए यह सिर्फ एक मोबाइल नहीं, बल्कि लंबे समय से खोई हुई अपनी चीज वापस मिलने की खुशी थी. कई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनका फोन दोबारा मिल पाएगा, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और लगातार प्रयासों से उन्हें अपना मोबाइल वापस मिल गया.

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बागपत में गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए पुलिस की सर्विलांस टीम ने विशेष कार्रवाई की. टीम ने तकनीकी जांच और सर्विलांस की मदद से मोबाइल फोन को ट्रेस करना शुरू किया. इस दौरान बागपत के साथ आसपास के जनपदों से भी मोबाइल फोन बरामद किए गए. पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए 179 मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 42 लाख रुपये है. इन मोबाइल फोन के गुम होने या चोरी होने के बाद संबंधित लोगों ने CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. इन शिकायतों के आधार पर सर्विलांस टीम ने फोन की तलाश शुरू की. टीम ने तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फोन को ट्रेस किया. लगातार प्रयासों के बाद पुलिस को इन फोन को बरामद करने में सफलता मिली. इसके बाद सभी बरामद मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए.

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तकनीकी जांच से खोजे गए 179 मोबाइल फोन

मोबाइल फोन खो जाने या चोरी होने के बाद लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फोन में जरूरी संपर्क और निजी जानकारी होने के कारण उसकी कमी लंबे समय तक महसूस होती है. कई बार लोग शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अपने फोन के वापस मिलने का इंतजार करते रहते हैं. बागपत में मोबाइल वापस मिलने के दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली. किसी व्यक्ति को करीब एक साल बाद अपना स्मार्टफोन मिला, तो किसी को दो साल के लंबे इंतजार के बाद फोन वापस मिला. फोन हाथ में आते ही लोगों ने उसे देखा और संभालकर अपने पास रख लिया. लंबे समय से जिस मोबाइल के मिलने की उम्मीद कमजोर पड़ गई थी, उसके वापस मिलने से लोगों को राहत मिली. मोबाइल वापस मिलने की खुशी उनके चेहरों पर दिखाई दी. लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई के लिए आभार जताया.

बागपत के एसपी पूर्णेन्दु सिंह ने बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक मालिकों को सौंपे. इस दौरान मोबाइल वापस मिलने से लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आई. सर्विलांस टीम की कार्रवाई से 179 लोगों को उनका खोया या चोरी हुआ मोबाइल वापस मिल सका. करीब 42 लाख रुपये कीमत के मोबाइल फोन की बरामदगी से लोगों को आर्थिक राहत भी मिली है. मोबाइल फोन की कीमत के साथ-साथ उसमें मौजूद जरूरी संपर्कों और अन्य जानकारियों के कारण भी उसका वापस मिलना लोगों के लिए अहम था. पुलिस की इस कार्रवाई ने उन लोगों को राहत दी, जो लंबे समय से अपने मोबाइल फोन मिलने का इंतजार कर रहे थे. टीम ने शिकायतों के आधार पर तलाश की और बरामद किए गए फोन उनके मालिकों तक पहुंचाए.

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मोबाइल गुम हो जाए तो क्या करें

एसपी पूर्णेन्दु सिंह ने लोगों से अपील की कि मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर चुप बैठने के बजाय तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. मोबाइल से जुड़ी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि उसकी तलाश में मदद मिल सके. उन्होंने मोबाइल फोन का IMEI नंबर, खरीद का बिल और पहचान से जुड़ी उपलब्ध जानकारी सुरक्षित रखने की सलाह दी. फोन गुम होने या चोरी होने पर ये विवरण पुलिस को देने चाहिए. इससे मोबाइल को ट्रेस करने और बरामद करने के प्रयासों में मदद मिल सकती है. एसपी ने लोगों से संचार साथी पोर्टल का इस्तेमाल करने की भी अपील की. मोबाइल फोन गुम होने पर संबंधित पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराना और पुलिस को जानकारी देना उपयोगी हो सकता है.

बागपत पुलिस की सर्विलांस टीम ने तकनीकी जांच के जरिए 179 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को वापस सौंपे हैं. करीब 42 लाख रुपये कीमत के इन मोबाइलों की बरामदगी उन लोगों के लिए बड़ी राहत बनी, जो महीनों और सालों से अपने फोन के वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे. एसपी पूर्णेन्दु सिंह ने बताया कि सर्विलांस टीम ने करीब 42 लाख रुपये कीमत के मोबाइल बरामद कर 179 लोगों को वापस सौंपे हैं. मोबाइल गुम होने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें और संचार साथी पोर्टल का इस्तेमाल करें. इससे मोबाइल को ट्रेस करने और बरामद करने में मदद मिल सकती है.



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