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आगरा के अंशु और मोनिका की लव स्टोरी का ट्रैजिक एंड! सुबह बर्थडे विश, शाम को घर पहुंचा शव, हादसे ने छीनीं खुशियां

पत्नी मोनिका के 28वें जन्मदिन पर आगरा से वृंदावन बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने जा रहे दंपत्ति हादसे का शिकार हो गए. रास्ते में झपकी आने से स्कूटी से गिरीं मोनिका को पीछे से आ रहे ट्रैक्टर ने रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घायल पति अंशु का अस्पताल में इलाज जारी है.

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सड़क हादसे ने छीन ली मोनिका की जिंदगी (Photo: ITG)
सड़क हादसे ने छीन ली मोनिका की जिंदगी (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाले एक दंपति की प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया. करीब 5 साल पहले उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी. फिर उन्होंने शादी रचा ली. बीते दिन पत्नी के जन्मदिन पर दोनों वृंदावन में बांके बिहारी भगवान के दर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में हुए सड़क हादसे ने उनकी खुशियां छीन लीं.मामला आगरा-दिल्ली हाईवे का है, जहां सुबह करीब 10 बजे रिफाइनरी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ. मोनिका वाणिज्य अपने पति अंशु वाणिज्य के साथ स्कूटी से वृंदावन जा रही थीं. 

दरअसल, 15 सितंबर को मोनिका का 28वां जन्मदिन था. जन्मदिन के मौके पर पति अंशु ने पत्नी मोना के साथ वृंदावन जाने और बांके बिहारी के दर्शन करने की योजना बनाई थी. दोनों सुबह स्कूटी से आगरा से वृंदावन के लिए निकले थे. अंशु स्कूटी चला रहे थे, जबकि मोनिका पीछे बैठी थीं. रास्ते में अचानक मोनिका को नींद की झपकी आ गई. इसी दौरान वह स्कूटी से सड़क पर गिर गईं.

मोनिका के सड़क पर गिरते ही पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे ईंट लदे ट्रैक्टर ने उन्हें रौंद दिया. हादसा इतना खौफनाक था कि मोनिका की मौके पर ही मौत हो गई. अंशु भी स्कूटी से कुछ दूर जाकर हाईवे किनारे डिवाइडर से टकरा गए. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

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हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार

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घटना के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही रिफाइनरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मोनिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल अंशु को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. पुलिस अब फरार ट्रैक्टर और उसके चालक की तलाश कर रही है.

पांच साल पहले शुरू हुई थी प्रेम कहानी

मोनिका और अंशु की शादी को करीब तीन साल हुए थे. दोनों के शादी से करीब दो साल पहले यानी लगभग पांच साल पहले दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ था. इसके बाद दोनों ने 23 अप्रैल 2023 को शादी कर ली थी. 

शादी के बाद दोनों आगरा के बालूगंज स्थित बजाज फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते थे. मोनिका टेली-कॉलिंग का काम करती थीं. दोनों के बीच गहरा प्रेम था. यही वजह थी कि मोनिका के जन्मदिन को खास बनाने के लिए अंशु उन्हें लेकर वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कराने जा रहे थे.

जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं

जिस दिन घर में मोनिका के 28वें जन्मदिन की खुशियां मनाई जानी थीं, उसी दिन परिवार को उनकी मौत की खबर मिली. शाम करीब 6:30 बजे मोनिका का शव एत्माद्दौला क्षेत्र के कटरा वजीर खां स्थित घर पहुंचा. शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. वहीं हादसे में घायल अंशु भी पत्नी की मौत से टूट गए. रात करीब 8 बजे मोनिका का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

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जिस जन्मदिन पर मोनिका अपने पति के साथ बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन जा रही थीं, उसी दिन एक सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी. पांच साल पहले शुरू हुई प्रेम कहानी और तीन साल पहले शादी के बंधन में बंधा यह रिश्ता अब हमेशा के लिए एक दर्दनाक याद बन गया.

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