महंगाई के बीच बड़े घरों की डिमांड, दिल्ली-NCR में 53% होमबायर्स चाहते हैं 3BHK

घर खरीदने वालों की पसंद अब बड़े घरों की तरफ बढ़ रही है. एनारॉक के जनवरी-जून 2026 कंज्यूमर सेंटीमेंट सर्वे के मुताबिक, 48% होमबायर्स 3BHK खरीदना चाहते हैं. वहीं 38% लोगों ने 2BHK को पसंद किया है. 4BHK और उससे बड़े घरों की मांग भी बढ़कर करीब 5% हो गई है.

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बड़े घरों की मांग दिल्ली-NCR में भी मजबूत है. सर्वे में 53% दिल्ली-NCR के लोगों ने 3BHK को पसंद किया. अहमदाबाद में यह आंकड़ा 57% रहा. चेन्नई में 53% और हैदराबाद में 52% लोगों की पसंद 3BHK रही.

90 लाख से 1.5 करोड़ का बजट सबसे पसंद

बड़े घरों की बढ़ती मांग का असर खरीदारों के बजट पर भी दिख रहा है. 34% होमबायर्स ने 90 लाख से 1.5 करोड़ रुपये के घरों को अपनी पसंद बताया. वहीं 27% लोग 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाले घरों की तरफ हैं.

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घर की कीमतें बढ़ने के बावजूद खरीदारी का इरादा पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है. सर्वे में 65% लोगों ने कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई. इसके बावजूद 44% ने कहा कि वो अपनी खरीदारी की योजना पर आगे बढ़ेंगे. 38% लोग खरीदारी कुछ समय के लिए टाल सकते हैं. वहीं 18% लोग इसे लंबे समय के लिए टालने या रद्द करने की बात कह रहे हैं.

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महंगे घरों से खरीदारों का एडजस्टमेंट

कीमत बजट से बाहर होने पर खरीदार पूरी तरह बाजार से निकलने की जगह अपनी रणनीति बदल रहे हैं. 31% लोग खरीदने के बजाय फिलहाल किराये पर जाने पर विचार कर रहे हैं. वहीं 20% खरीदार शहर के बाहरी इलाकों में घर देखने की बात कह रहे हैं. रियल एस्टेट में निवेश की चर्चा के बीच घर खरीदने की सबसे बड़ी वजह अब भी खुद रहना है. सर्वे में 68% लोग अपने इस्तेमाल के लिए घर खरीद रहे हैं. जबकि 32% का मकसद निवेश है.

नए लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट भी खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं. 34% लोगों ने न्यू लॉन्च को पसंद किया. वहीं 18% ने रेडी-टू-मूव-इन घरों को प्राथमिकता दी. नए प्रोजेक्ट में डेवलपर की साख सबसे अहम फैक्टर रही.

सर्वे में 77% लोगों ने माना कि किसी प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम की संभावना महत्वपूर्ण या बहुत महत्वपूर्ण है. वहीं 67% लोगों के लिए फ्यूचर रीसेल वैल्यू भी महत्वपूर्ण है. यानी घर खरीदते समय लोग रहने की जरूरत के साथ भविष्य की फाइनेंशियल वैल्यू को भी ध्यान में रख रहे हैं. निवेश के लिए भी रियल एस्टेट की पसंद मजबूत बनी हुई है. सर्वे में 60% लोगों ने रियल एस्टेट को पसंद किया. वहीं 20% ने शेयर बाजार, 11% ने सोना और 9% ने FD को प्राथमिकता दी.

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बड़े घरों की डिमांड के साथ बजट भी बढ़ा

सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि घरों की बढ़ती कीमतों के बावजूद बड़े घरों की मांग बनी हुई है. खरीदारों का एक हिस्सा खरीदारी टाल रहा है या लोकेशन बदलने पर विचार कर रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी घर खरीदने की योजना पर आगे बढ़ना चाहते हैं.



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