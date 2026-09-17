scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रोहित शर्मा को क्यों नहीं कर पा रहे नजरअंदाज? 2027 वर्ल्ड कप से पहले एक पारी ने बदल दी पूरी कहानी

रोहित शर्मा को वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज के लिए फिर टीम इंडिया में जगह मिली है. 2027 वर्ल्ड कप को लेकर उनके भविष्य पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन लॉर्ड्स में 110 गेंदों पर 138 रन की पारी ने पूरी बहस बदल दी. अब रोहित का वर्ल्ड कप टिकट पक्का नहीं है, लेकिन युवा ओपनरों की मौजूदगी के बावजूद उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा.

Advertisement
X
रोहित की विदाई की होने लगी थी चर्चा... (Photo, ITG)
रोहित की विदाई की होने लगी थी चर्चा... (Photo, ITG)

कुछ महीने पहले तक रोहित शर्मा की हर वनडे पारी के साथ एक सवाल चलता था- क्या यह उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी दौर है? अब तस्वीर बदल चुकी है. 2027 वर्ल्ड कप अभी दूर है, टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल संभाल रहे हैं और ओपनिंग की रेस में युवा नाम लगातार सामने आ रहे हैं. इसके बावजूद रोहित को नजरअंदाज करना अब उतना आसान नहीं रहा.

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज के लिए जब टीम इंडिया का ऐलान हुआ, तो रोहित शर्मा का नाम फिर स्क्वॉड में था. उनके साथ यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे विकल्प भी मौजूद हैं. यानी यह चयन किसी एक खिलाड़ी के लिए रास्ता रोकने का फैसला नहीं, बल्कि 2027 की टीम को आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा है.

लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट स्क्वॉड में रोहित का नाम नहीं है. असली कहानी है कि दो महीने में रोहित शर्मा को लेकर सवाल से जवाब तक का सफर कैसे बदल गया.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Sharma
वर्ल्ड कप में रोहित होंगे या नहीं? हिटमैन ने दिया रहस्यमय जवाब
'रोहित का ड्रीम अधूरा है', हिटमैन की बैटिंग देख बचपन के कोच भावुक
Rohit Sharma
'मजबूरी में मां-बाप को छोड़ना पड़ा था', दर्दभरा रहा रोहित का बचपन
England vs Sri Lanka
बटलर ने तोड़ा रोहित का सबसे खतरनाक रिकॉर्ड, मचाई गजब की तबाही
India ODI Squad 2026
वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, सिराज-जडेजा की वापसी

कप्तानी गई, तो हर रन का हिसाब शुरू हुआ

शुभमन गिल को वनडे कप्तानी सौंपे जाने के बाद रोहित की भूमिका पूरी तरह बदल गई. अब टीम उनके इर्द-गिर्द नहीं बन रही थी. वह सिर्फ एक बल्लेबाज थे और बाकी खिलाड़ियों की तरह उनकी जगह भी प्रदर्शन से तय होनी थी.

Advertisement

यह बदलाव इसलिए भी बड़ा था क्योंकि रोहित अब भारत के लिए सिर्फ ODI क्रिकेट खेल रहे हैं. टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से उनके संन्यास के बाद उनके पास फॉर्म साबित करने के मौके भी सीमित हैं. ऐसे में एक खराब सीरीज सिर्फ खराब सीरीज नहीं रहती, वह चयन की बहस का हिस्सा बन जाती है.

ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने पहले 73 और फिर नाबाद 121 रन बनाकर दिखाया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. लेकिन इसके बाद की 11 पारियों में उनके बल्ले से 57, 14, 75, 26, 24, 11, 16, 48, 79, 11 और 26 रन निकले.

इनमें 75 और 79 जैसी पारियां थीं, लेकिन वह एक बड़ी, निर्णायक पारी गायब थी जो बाकी सारी चर्चाओं पर भारी पड़ सके.

फिर इंग्लैंड सीरीज आई. बर्मिंघम में 11 रन और कार्डिफ में 47 गेंदों पर 26 रन. सवाल और तेज हो गए. क्या 2027 तक रोहित को लेकर सोचना भी चाहिए? क्या युवा ओपनरों को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है?

... और तभी आया लॉर्ड्स

138 रन ने बदल दिया सवाल

इंग्लैंड ने 387 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को ऐसी पारी की जरूरत थी जो मैच को वापस उसकी मुट्ठी में ला सके.

Advertisement

रोहित ने वही किया...

उन्होंने सिर्फ 110 गेंदों पर 138 रन ठोक दिए. 17 चौके और 5 छक्के. भारत मैच तो 27 रन से हार गया, लेकिन रोहित ने उस दिन एक अलग मैच जीत लिया- अपने भविष्य को लेकर चल रही बहस का.

यह पारी इसलिए महत्वपूर्ण नहीं थी कि रोहित ने एक और शतक पूरा कर लिया. इसकी अहमियत इसलिए थी क्योंकि यह पारी उस वक्त आई जब उनके भविष्य पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे.

एक 39 साल के बल्लेबाज ने दिखाया कि उम्र और हालिया फॉर्म के आंकड़ों के बावजूद उनके बल्ले में अभी भी ऐसी ODI पारी निकालने की क्षमता है जो मैच की दिशा बदल सकती है.

यही वह बिंदु था जहां सवाल बदल गया.पहले सवाल था- रोहित को और कितना खिलाया जाए? अब सवाल है- अगर रोहित इसी तरह की पारियां देते रहे तो उन्हें बाहर कैसे रखा जाए?

2027 की रेस अभी खुली है

इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रोहित का 2027 वर्ल्ड कप टिकट पक्का हो गया है. ऐसा मानना जल्दबाजी होगी.

भारत के पास ओपनिंग के लिए कई विकल्प हैं. यशस्वी जायसवाल लंबे समय की योजना का हिस्सा हो सकते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ भी ODI टीम में मौजूद हैं. शुभमन गिल पहले ही कप्तान और टीम के केंद्रीय बल्लेबाज बन चुके हैं. BCCI ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI स्क्वॉड में इन विकल्पों को साथ रखा है.

Advertisement

यानी रोहित को किसी विशेषाधिकार के आधार पर जगह नहीं मिलनी है. उन्हें रन बनाने होंगे, फिट रहना होगा और अपनी जगह को लगातार सही साबित करना होगा. लेकिन लॉर्ड्स की 138 ने इतना जरूर किया कि रोहित के लिए दरवाजा फिर से खुला हुआ दिखाई देने लगा.

असली परीक्षा अब शुरू होगी

वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी और तीनों मुकाबले भारत में खेले जाएंगे. इसके बाद नवंबर में न्यूजीलैंड, दिसंबर में श्रीलंका और जनवरी 2027 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ODI सीरीज भी निर्धारित है. इसका मतलब है कि 2027 वर्ल्ड कप से पहले भारत के पास अपने ODI संयोजन को परखने के लिए कई मौके हैं. रोहित के लिए भी यही असली परीक्षा है.

एक बड़ी पारी ने बहस बदली है, खत्म नहीं की. लॉर्ड्स की 138 ने उन्हें 2027 की टीम में जगह नहीं दिलाई, लेकिन उसने चयनकर्ताओं के लिए एक बात जरूर मुश्किल कर दी- रोहित शर्मा को अभी से भविष्य की तस्वीर से बाहर मान लेना.

क्रिकेट में महान खिलाड़ियों की सबसे बड़ी ताकत कई बार सिर्फ उनके आंकड़े नहीं होते. वह क्षमता होती है कि जब दुनिया आपको कहानी का पुराना किरदार मानने लगे, तब आप एक ऐसी पारी खेल दें जिससे पूरी कहानी फिर लिखनी पड़े.

Advertisement

रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में कुछ ऐसा ही किया.

2027 वर्ल्ड कप का टिकट अभी किसी के हाथ में नहीं है. लेकिन रोहित ने यह जरूर सुनिश्चित कर दिया है कि भारत की उस यात्रा की योजना बनाते वक्त उनका नाम फिलहाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चंद्रशेखरन 5 साल के लिए फिर चुने गए टाटा संस के चेयरमैन, पिछले महीने दिया था इस्‍तीफा! |
    राधाष्टमी पर ऐसे सजाएं भोग की थाली, अरबी से बनाएं ये व्यंजन |
    रोहित शर्मा को क्यों नहीं कर पा रहे नजरअंदाज? 2027 वर्ल्ड कप से पहले एक पारी ने बदल दी पूरी कहानी |
    15 बार फेल, नेवी में नौकरी और एक जिद... ऐसे UPSC CAPF में कानपुर के मयंक ने पाई AIR 343 |
    राजस्थान में पार्षदों की भागम-भाग जारी, कांग्रेस में बगावत से बीजेपी की राह आसान |
    एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की याद में अपर्णा यादव ने गाया गाना, आवाज के मुरीद हुए फैन्स |
    Rajasthani Besan Palak recipe: घर पर ढाबा स्टाइल में बनाएं बेसन-पालक की सब्जी, मुंह में घुल जाएंगा राजस्थानी स्वाद! |
    सऊदी अरब में बांग्लादेश के लोगों ने लहराया परचम, प्रधानमंत्री तारिक रहमान हुए खुश |
    क्या आप जानते हैं F-1 ड्राइवर रेस में नकली घड़ी क्यों पहनते हैं? |
    महिलाएं अब क्यों कराना चाहती हैं सिजेरियन डिलीवरी, कब नहीं है इसकी जरूरत? डॉक्टरों ने बताया 
    Advertisement