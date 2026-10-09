रेलवे स्टेशन के पास भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की भिड़ंत में 3 युवकों की गई जान

उत्तर प्रदेश के अमेठी में शुक्रवार शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई. हादसा बनी रेलवे स्टेशन के पास गौरीगंज-रायबरेली हाईवे क्षेत्र में हुआ. पुलिस के मुताबिक, टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीनों युवकों की जान चली गई. घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने मृतकों की पहचान कर उनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

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मृतकों की पहचान रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रोहित रावत (18) और अंकित रावत (22) के रूप में हुई है. हादसे में जान गंवाने वाले तीसरे युवक की पहचान अमेठी जिले के गौरीगंज कस्बे के बिशुनदासपुर इलाके के निवासी शुभम कुमार पासी (22) के रूप में की गई है. तीनों युवकों की मौत से उनके परिवारों में मातम पसरा है.

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बनी रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, शुक्रवार शाम दोनों मोटरसाइकिलें गौरीगंज-रायबरेली हाईवे क्षेत्र में बनी रेलवे स्टेशन के पास आमने-सामने टकरा गईं. हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

गौरीगंज के थाना प्रभारी रवि सिंह ने बताया कि पंचनामा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने बताया कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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पुलिस ने शुरू की आगे की कार्रवाई

हादसे में दो युवक रायबरेली जिले के रहने वाले थे, जबकि तीसरा अमेठी के गौरीगंज कस्बे का निवासी था. पुलिस मृतकों से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर रही है. फिलहाल दुर्घटना के कारणों को लेकर पुलिस की ओर से कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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