scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सुबह 4 बजे घर पहुंचे सरगी की थाली, महिला ने जोमैटो से की ऐसी मांग, बोलीं- औरतें देंगी दुआएं

करवा चौथ पर एक महिला ने जोमैटो से सुबह 4 बजे सरगी की थाली घर पहुंचाने की मांग की है. महिला चाहती हैं कि व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर खाना न बनाना पड़े. उन्होंने आलू के पराठे, सफेद मक्खन, फेनियां और अदरक वाली चाय की डिलीवरी का सुझाव दिया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

Advertisement
X
करवा चौथ पर सुबह 4 बजे सरगी पहुंचाएगा जोमैटो? ( PHOTO: INSTA/ archiesehgalofficial)
करवा चौथ पर सुबह 4 बजे सरगी पहुंचाएगा जोमैटो? ( PHOTO: INSTA/ archiesehgalofficial)

करवा चौथ पर व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सरगी तैयार करनी पड़ती है. इसके लिए कई महिलाएं रात में ही तैयारी शुरू कर देती हैं, ताकि सूर्योदय से पहले खाना खाकर व्रत शुरू कर सकें. लेकिन क्या हो अगर सुबह-सुबह रसोई में खाना बनाने के बजाय गरमा-गरम पराठे और चाय सीधे आपके घर पहुंच जाएं? सोशल मीडिया पर एक महिला ने इसी आइडिया के साथ फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो से खास मांग की है. उनका वीडियो इंटरनेट पर चर्चा में है.

इस महिला का नाम आर्ची सहगल है. वह एक रिलेशनशिप और सक्सेस मेंटर हैं. उन्होंने जोमैटो से अपील की है कि कंपनी करवा चौथ के दिन सुबह 4 बजे सरगी की डिलीवरी शुरू करे. उनका कहना है कि जब महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं, तो उन्हें सुबह 3 बजे उठकर खाना बनाने के लिए अपनी नींद क्यों छोड़नी पड़े?

'व्रत मुझे रखना है, खाना बनाने के लिए नींद क्यों छोड़ूं?'
आर्ची सहगल ने अपने वीडियो में मजाकिया अंदाज में जोमैटो से सवाल किया कि जब व्रत महिलाओं को रखना है और पूरे दिन भूखे-प्यासे रहना है, तो सुबह-सुबह खाना बनाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर क्यों हो? उन्होंने कहा कि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना है, अपनी उम्र थोड़ी कम करनी है. उनकी मांग है कि जोमैटो करवा चौथ के दिन सुबह 4 बजे महिलाओं के घर सरगी पहुंचाने की सुविधा शुरू करे. इससे महिलाओं को सुबह उठकर रसोई में ज्यादा समय नहीं बिताना पड़ेगा और वे आराम से सरगी खाकर अपना व्रत शुरू कर सकेंगी.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Archie Sehgal | Success & Relationship Mentor🤍 (@archiesehgalofficial)

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका में मेहंदी लगवाने के चार्जेज़ 20 डॉलर से शुरू हो जाते हैं! ( Photo: ITG)
अमेरिका में करवा चौथ पर मेहंदी लगवाने के कितने डॉलर लगते हैं?
करीब दो महीने की मेहनत के बाद उनका नया बोर्ड उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ. ( Photo: ITG)
चीन के युवक ने बना डाला उड़ने वाला स्केटबोर्ड, उड़कर पार की नदी!
लकी ड्रॉ में बच्चे का नाम निकलने के बाद परिवार में खुशी का माहौल है. ( Photo: ITG)
दादी ने 200 रुपये में खरीदा कूपन, पोते ने जीत ली Toyota Fortuner
Roman Burial Ground Discovery
रोड के नीचे मिली डरावनी कब्र... पैरों के पास था कटा सिर, मुंह में भरे थे सिक्के!
China Dog-Carrying Festival
यहां कुत्ते को पालकी में बैठाकर निकालते हैं जुलूस, क्यों मनाते हैं ऐसा त्योहार?

सरगी की थाली में क्या-क्या चाहती हैं आर्ची?
आर्ची चाहती हैं कि सुबह 4 बजे उनके घर गरमा-गरम आलू के पराठे, सफेद मक्खन, फेनियां और कड़क अदरक वाली चाय पहुंच जाए. सरगी में खाए जाने वाले ये पकवान कई महिलाओं को पसंद होते हैं. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अगर सरगी देर से पहुंची, तो पाप लगेगा. उनका कहना है कि अगर जोमैटो यह सुविधा शुरू कर देता है, तो देशभर की महिलाएं कंपनी को ढेर सारी दुआएं देंगी. उनका यह आइडिया उन महिलाओं के लिए भी मददगार हो सकता है, जो शादी के बाद अपने परिवार से दूर दूसरे शहरों में रहती हैं और जिन्हें सरगी की तैयारी खुद करनी पड़ती है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किया समर्थन
आर्ची के इस सुझाव पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी राय दी. कई लोगों को यह आइडिया पसंद आया और उन्होंने जोमैटो को टैग करके ऐसी सुविधा शुरू करने की मांग की. कुछ यूजर्स ने सरगी के लिए एक खास थाली शुरू करने का सुझाव भी दिया. लोगों ने खाने के मेन्यू को लेकर भी सुझाव दिए. किसी ने पनीर के पराठे शामिल करने की बात कही, तो किसी ने नारियल और अनार वाली सरगी की थाली का सुझाव दिया. कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि उन्हें ऐसी सुविधा की जरूरत महसूस होती है, खासकर तब जब वे अपने परिवार से दूर रहती हैं.

Advertisement

डिलीवरी पार्टनर्स की मेहनत पर भी उठे सवाल
हालांकि, इस आइडिया को लेकर सभी लोग एकमत नहीं हैं. कुछ यूजर्स ने सुबह 4 बजे डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और काम के समय को लेकर सवाल उठाए. उनका कहना है कि महिलाओं को सुविधा देना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए डिलीवरी पार्टनर्स की परेशानी और आराम का भी ध्यान रखना चाहिए. फिलहाल यह सोशल मीडिया पर दिया गया एक सुझाव है. जोमैटो ने ऐसी किसी खास सरगी डिलीवरी सेवा को शुरू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली के लाहौरी गेट में बड़ी लूट, बैग में 2.30 करोड़ भरकर फरार बदमाश |
    Karwa Chauth 2026: करवा चौथ पर आज सिर्फ 1 घंटे 17 मिनट का शुभ मुहूर्त, जानें पूजा का सही समय |
    साइक्लोन अर्नब और बारिश के बीच आज दिखेगा करवा चौथ का चांद? जानिए वेदर अपडेट |
    'कोर्ट का अपमान करने का इरादा नहीं था', संजय राउत ने CJI से मांगी बिना शर्त माफी |
    दिल्ली एयरपोर्ट पर ₹10 में चाय, ₹20 में नाश्ता, जानें कहां मिलेगी सस्ती सुविधा |
    9:30 घंटे में वाराणसी से दिल्ली! 31 Oct से दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, देखें पहली झलक |
    Karwa Chauth पर अर्जुन बिजलानी का पत्नी को बड़ा सरप्राइज, गिफ्ट की चमचमाती नई कार; खुशी से झूम उठीं वाइफ! |
    पाकिस्तान टीम 110 पर ढेर, फिर भी बाबर-फखर पर मेहरबान कोच, बोले- दोनों करेंगे बड़ा धमाका! |
    40 विला खरीदे, 1.80 करोड़ की लीज... अब APO हुए IAS शिखर अग्रवाल |
    पटना की खेमनीचक सब्जी मंडी में सुबह 4 बजे लगी आग, देखते ही देखते दर्जनों दुकानें जलकर खाक
    Advertisement