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पटना की खेमनीचक सब्जी मंडी में सुबह 4 बजे लगी आग, देखते ही देखते दर्जनों दुकानें जलकर खाक

बिहार की राजधानी पटना के खेमनीचक सब्जी मंडी में सुबह करीब 4 बजे भीषण आग लग गई. रामकृष्ण नगर इलाके में हुई इस घटना में दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गईं. आग लगने की खबर से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है और नुकसान की पूरी जानकारी सामने आना बाकी है.

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सब्जीमंडी में आग का तांडव. (Photo: Screengrab)
सब्जीमंडी में आग का तांडव. (Photo: Screengrab)

पटना में सुबह का वक्त था. शहर पूरी तरह जागा भी नहीं था कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र की खेमनीचक सब्जी मंडी से आग लगने की खबर सामने आई. सुबह के वक्त आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. मंडी में बनी दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गईं. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जिस मंडी में लोग रोज सब्जियों की खरीद-बिक्री के लिए पहुंचते हैं, वहां सुबह-सुबह आग की लपटें उठने लगीं. दुकानदारों के लिए यह रोजी-रोटी से जुड़ा बड़ा नुकसान है.

यहां देखें वीडियो

आग पटना के खेमनीचक सब्जी मंडी में लगी. यह इलाका रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में आता है. आग लगने का समय सुबह करीब 4 बजे बताया गया है. शुरुआत में आग कहां लगी और उसने कितनी तेजी से दूसरी दुकानों को अपनी चपेट में लिया, इसकी डिटेल अभी सामने नहीं आई है. लेकिन आग इतनी भीषण थी कि मंडी की दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गईं. घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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यह भी पढ़ें: VIDEO: अरावली की पहाड़ियों में भड़की भीषण आग, 3 KM दूर तक पहुंचीं लपटें...दमकल की कई गाड़ियां बुझाने में जुटीं

सब्जी मंडी में दुकानें सिर्फ सामान रखने की जगह नहीं होतीं. कई परिवारों की रोजी-रोटी इन्हीं दुकानों से चलती है. ऐसे में जब एक साथ दर्जनों दुकानें जल जाएं, तो नुकसान सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं रहता. हालांकि, खेमनीचक मंडी में कितने दुकानदारों का कितना नुकसान हुआ है, इसका पूरा आकलन अभी सामने नहीं आया है.

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अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि दुकानों में रखी सब्जियों और दूसरे सामान को कितना नुकसान पहुंचा. घटना में सवाल यही है कि आखिर आग लगी कैसे? फिलहाल इसकी वजह सामने नहीं आई है. यह भी पता नहीं चला है कि आग किसी एक दुकान से शुरू हुई या किसी अन्य कारण से मंडी में फैली.

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