साइक्लोन अर्नब और बारिश के बीच आज दिखेगा करवा चौथ का चांद? जानिए वेदर अपडेट

देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है. बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान 'अर्नब' कमजोर होकर ​लो प्रेशर एरिया में बदल गया है. इसके असर से बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा में बुधवार देर रात से गुरुवार सुबह तक कई जगह बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिली.

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आज करवा चौथ भी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली-NCR समेत अन्य राज्यों में बादलों के बीच चांद दिखाई देगा? मौसम के बदले मिजाज से करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए चांद का दीदार थोड़ा मुश्किल हो सकता है. आइए जानते हैं आज देशभर में मौसम कैसा रहने वाला है और चांद निकलने के समय क्या स्थिति रह सकती है.

दिल्ली-NCR में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. गरज-चमक के साथ 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. सुबह के समय मौसम ठंडा और धुंधला रहने के साथ सड़कों पर बारिश के छींटे भी देखे गए.

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मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. नमी करीब 72 प्रतिशत रहने की संभावना है. ऐसे में दिनभर मौसम सुहावना रहने के साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है.

चांद के दीदार में बादल डालेंगे खलल

आज करवा चौथ का त्योहार है और व्रत रखने वाली महिलाएं शाम को चांद निकलने का इंतजार करेंगी. लेकिन दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बादल और बारिश की संभावना इस इंतजार को थोड़ा मुश्किल बना सकती है. आसमान में बादल छाए रहने पर चांद देखने में परेशानी हो सकती है. नोएडा में चांद निकलने का अनुमानित समय रात करीब 8:16 बजे और नई दिल्ली में करीब 8:17 बजे है.

यूपी, बिहार और झारखंड में भी बारिश

उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कई हिस्सों में बुधवार देर रात और गुरुवार सुबह बूंदाबांदी या बारिश हुई. चक्रवात अर्नब के प्रभाव से आने वाली नमी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत के कुछ इलाकों में मौसम अस्थिर रह सकता है. उत्तर प्रदेश और बिहार में बादल छाए रहने और कुछ जगह बारिश होने की संभावना है. बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ सकती है. हालांकि, सभी जिलों में एक जैसा मौसम रहने की उम्मीद नहीं है. स्थानीय पूर्वानुमान के लिए मौसम विभाग की ताजा जानकारी देखना बेहतर होगा.

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हरियाणा और पंजाब में तेज हवाओं के साथ बारिश

हरियाणा में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है. हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. बादल छाए रहने के बीच अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

वहीं, पंजाब में कई स्थानों पर बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. गरज-चमक और तेज हवाओं के कारण लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है. उपलब्ध पूर्वानुमान के मुताबिक, शुक्रवार रात तक मौसम में धीरे-धीरे सुधार हो सकता है.

चक्रवात अर्नब कमजोर, फिर भी कई राज्यों में असर

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अर्नब 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश-यानम तट से टकराने के बाद कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया. तट से इसके टकराने के समय हवा की रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे रही. कमजोर होने के बावजूद इसके बचे हुए हिस्से अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं और मौसम को प्रभावित कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश में इस चक्रवाती तूफान के कारण कम से कम 5 लोगों की मौत और 80,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सड़कों, बिजली नेटवर्क और अन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के लिए केंद्र से मदद मांगी है.

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ओडिशा के 17 जिले साइक्लोन से प्रभावित

ओडिशा में भी चक्रवात के असर से भारी बारिश हुई है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, राज्य के 17 जिले बारिश से प्रभावित हुए हैं. गजपति सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में शामिल है. प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य चलाने की जानकारी दी गई है. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने और मौसम की चेतावनियों पर नजर रखने की जरूरत है.

शिमला, कश्मीर और कसोल में बढ़ेगी ठंड

पहाड़ी इलाकों में भी मौसम ठंडा बना रह सकता है. शिमला में बादल छाए रहने के साथ रुक-रुककर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान है. यहां दिन का तापमान करीब 16 डिग्री और रात का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. जम्मू-कश्मीर की निचली घाटियों और पहाड़ी तलहटी में कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फीली बारिश या हल्की बर्फबारी की संभावना है. श्रीनगर में तापमान 7 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. हिमाचल प्रदेश के कसोल और पार्वती घाटी में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. कसोल में दिन का तापमान करीब 14 डिग्री और रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है.

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मुंबई में गर्मी, गुजरात में मौसम रहेगा शुष्क

देश के पश्चिमी हिस्सों में मौसम उत्तर भारत से अलग रह सकता है. मुंबई में आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहने और मौसम गर्म रहने का अनुमान है. यहां दिन का तापमान करीब 33 डिग्री और रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. समुद्र से आने वाली हवाओं से शाम को कुछ राहत मिल सकती है. गुजरात के ज्यादातर हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है. अहमदाबाद और गांधीनगर में अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और रात का तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

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