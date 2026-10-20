scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नवरात्रि में गरबा करते दिखे जोहरान ममदानी, मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी का नवरात्रि समारोह में गरबा करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में वह भारतीय समुदाय के लोगों के साथ गरबा की धुन पर कदम मिलाते और गले में दुपट्टा पहने नजर आ रहे हैं.

Advertisement
X
ममदानी मंदिर के एक पुजारी से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए (Photos: @trishaeatsny/Instagram)
ममदानी मंदिर के एक पुजारी से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए (Photos: @trishaeatsny/Instagram)

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी इन दिनों नवरात्रि समारोह को लेकर चर्चा में हैं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. इस वीडियो में वह भारतीय समुदाय के साथ गरबा खेलते नजर आ रहे हैं. ममदानी इस दौरान पूरी तरह उत्सव के रंग में नजर आए. वीडियो में दिखता है कि वो लोगों के साथ गरबा के स्टेप्स मिला रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए एक वीडियो में ममदानी लोगों के बीच गरबा करते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने गले में दुपट्टा पहना हुआ है और गरबा की धुन पर बाकी लोगों के साथ कदम मिलाते नजर आते हैं. उनके आसपास मौजूद लोग भी उत्साह के साथ गरबा कर रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग न्यूयॉर्क के मेयर के इस अंदाज की चर्चा कर रहे हैं.

एक दूसरे वीडियो में ममदानी मंदिर के एक पुजारी से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए. यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. दोनों वीडियो में वह भारतीय समुदाय के साथ नवरात्रि समारोह में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Trisha (@trishaeatsny)

सम्बंधित ख़बरें

fire
पार्सल देने आया था डिलीवरी एजेंट, आग लगी तो बचाई महिला की जान
Angelique Khieu, Angelique Khieu commute, super commuter
सुबह 4:30 बजे उठती हैं, 6 बजे फ्लाइट लेती हैं... फिर पहुंचती हैं ऑफिस
AI
मार्केट में आया ऐसा रोबोट जो करेगा पूजा और आरती, देखें वीडियो
Paris Viral Video, Paris Protest, France Protest,
चारों तरफ आग, हाथ में जाम... पेरिस में कपल की डेट का VIDEO वायरल
kylie-jenner-460-crore-fantasy-bra-4410-diamonds
वजन- 1.8KG, जड़े हैं बेशकीमती हीरे... चर्चा में ₹460 करोड़ की ये ब्रा?

ममदानी ने नवरात्रि और दुर्गा पूजा समेत हिंदू समुदाय के अलग-अलग त्योहारों को लेकर शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में हिंदू समुदाय की अलग-अलग परंपराओं का जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि इस त्योहार के मौसम में लोग गरबा करते हैं, देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, सिंदूर खेला में शामिल होते हैं और घरों में गोलू सजाते हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lelin Kandel (@lelinnyc)

उन्होंने यह भी कहा कि अलग-अलग परिवार और समुदाय इन त्योहारों को अलग-अलग नाम और परंपराओं के साथ मनाते हैं. उन्होंने दुर्गा पूजा, दशैं, दशहरा और नवरात्रि का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे त्योहार का नाम कुछ भी हो, यह वक्त खुद को तलाशने और नई शुरुआत का होना चाहिए.

 

न्यूयॉर्क सिटी और न्यूयॉर्क राज्य समेत अमेरिका के कई हिस्सों में इस दौरान हिंदू संगठनों ने नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दूसरे त्योहारों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं. इन्हीं समारोहों के बीच ममदानी का गरबा करते और मंदिर में आशीर्वाद लेते वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    केरल: एक भूल और ज़िंदगी ख़त्म! चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में शख्स की मौत |
    Dussehra 2026: अपने राज किसी को न बताएं! मृत्यु से पहले रावण ने लक्ष्मण को बताई थीं ये 3 बातें |
    VIDEO: 'मां पर भद्दी गाली सुन आपा खो बैठा...', क्रिकेटर ने फैन को पकड़कर बीच मैदान चलाए लात-घूंसे, हुआ भयंकर बवाल! |
    मिस्टर फैजू के रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा,आयशा का लुक चर्चा में |
    रामायण की एडवांस बुकिंग पर लगा ब्रेक, कहां फंसा पेंच? रणबीर-यश की फिल्म के लिए करना होगा थोड़ा इंतजार! |
    प्रेमी का गिफ्ट किया मोबाइल पति ने पकड़ा, खुल गया अफेयर का राज, फिर पत्नी ने प्रेमी संग रची हत्या की साजिश |
    VIDEO: प्रतापगढ़ के कुंडा में राजा भैया की भव्य शस्त्र पूजा, बेंती राजभवन में दिखे सैकड़ों असलहे |
    'लगा टायर फटा है... फिर सीने में तेज दर्द', टाइगर पर फायरिंग में वीडियो बना रहे इस शख्स को लगी गोली, बताया पूरा मंजर |
    अल्बानिया में जारी हिंसा पर भारत में क्यों छिड़ गया सियासी घमासान, देखें |
    ब्राजील, फ्रांस, स्पेन... हर जगह प्रोटेस्ट, किस देश को कौन से मुद्दे झुलसा रहे?
    Advertisement