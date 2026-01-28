scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'Zero Civic Sense' ट्रेंड पर इन्फ्लुएंसर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- गलती मेरी थी, पर गालियां क्यों?

सोशल लिस्ट में आज बात हो रही है Zero Civic Sense ट्रेंड की, जो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है. इस ट्रेंड के कई वीडियो घूम रहे हैं, जिनमें लोगों ने क्लिप्स को मीम और मज़ाक का रूप दे दिया है. अब इस पूरे मामले पर इन्फ्लुएंसर ने चुप्पी तोड़ी है

Advertisement
X
वायरल वीडियो में अमूल्या को उस वक्त नाराज होते देखा गया (Photos: @amulyarattan_/Instagram)
वायरल वीडियो में अमूल्या को उस वक्त नाराज होते देखा गया (Photos: @amulyarattan_/Instagram)

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमूल्या रत्तन इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वह एक सार्वजनिक स्थान पर आउटफिट चेक रिकॉर्ड करते समय गुजरने वाले एक शख्स को 'जीरो सिविक सेंस' कहते हुए दिखाई दी थीं. यह छोटा-सा क्लिप तेजी से इंटरनेट पर फैल गया और देखते ही देखते ट्रोलिंग, मीम्स और आलोचना का बड़ा मुद्दा बन गया.

वायरल वीडियो में अमूल्या को उस वक्त नाराज़ होते देखा गया जब उनके सामने से एक आदमी गुजर गया.उनका कहना था कि पीपल हैव नो सिविक सेंस, जीरो'.सोशल मीडिया यूजर्स ने पकड़ लिया और फिर क्या था इसपर मजाकिया रील बनने लगे. 

कुछ दिनों की तीखी ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद अमूल्या रत्तन ने इंस्टाग्राम पर अब अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि उनका वीडियो संदर्भ से हटकर फैलाया गया और वह अपनी कहानी सभी के सामने रखना चाहती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि आज के दौर में कोई भी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. ( Photo: Pexels)
'मोटी सैलरी नहीं, पक्की नौकरी चाहता हूं…', छंटनी से परेशान टेक एक्सपर्ट का पोस्ट वायरल
Techie reveals her journey to landing a Google job despite coming from a Tier-3 college
छोटा कॉलेज, बड़ा सपना...लड़की ने बताया कैसे मिली गूगल की हाई-प्रोफाइल जॉब
China wedding traditions explained
यहां दुल्हन साथ में लाती है अपना 'पोर्टेबल टॉयलेट' और फिर... वजह है ये अजीबोगरीब रिवाज
लोग बोले-दिल्ली तो दिलवाओं की है ही, लेकिन सब कुछ इरादे पर निर्भर करता है. ( Photo: Instagram/@wanderwithkrishh)
छह महीने बाद मिला खोया iPhone, दिल्ली को देखने का नजरिया बदला, पोस्ट वायरल
Zero civic sense trend
क्या आपने देखी है 'जीरो सिविक सेंस' Video... क्यों लोग शेयर कर रहे ये रील्स

'लोग उन्हें घूर रहे थे'
अमूल्या ने कहा कि मैं एक सिंपल आउटफिट वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और मुझे पता था कि मैं पब्लिक स्पेस में हूं. इसीलिए मैं बार-बार अपनी लोकेशन बदल रही थी ताकि किसी को परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि इस वायरल क्लिप से पहले भी कई लोग उन्हें घूर रहे थे, जिससे उन्हें असहज महसूस हुआ और वह एक जगह से दूसरी जगह गईं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या आपने देखी है 'जीरो सिविक सेंस' Video... क्यों लोग शेयर कर रहे ये रील्स

उनके अनुसार वायरल हिस्सा असल में तीसरी बार रिकॉर्ड किया गया शॉट था. पहले कुछ लोगों की वजह से मैं परेशान हो गई थी. फिर जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, एक व्यक्ति सामने से निकल गया. यह सिर्फ 24 घंटे की स्नैपचैट स्टोरी थी, पर वही हिस्सा वायरल हो गया.

देखें वीडियो

'ट्रोलिंग ठीक है, लेकिन मुझे गालियां क्यों दी जा रही हैं?'

अमूल्या ने स्वीकार किया कि उनकी प्रतिक्रिया बेहतर हो सकती थी. उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों का चयन बेहतर हो सकता था, और मैं इसे एक सीख की तरह ले रही हूं. मैंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी-सी बात इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी.

यह भी पढ़ें: 'जीरो सिविक सेंस है', रोड पर रील बना रही थी इंफ्लुएंसर, बीच में आया राहगीर... वीडियो वायरल

हालांकि, उन्होंने ऑनलाइन हुए दुरुपयोग पर साफ नाराज़गी जताई. क्रिटिसिज्म ठीक है, ट्रोल्स भी इंटरनेट का हिस्सा हैं, लेकिन जो गालियां और अपमानजनक कमेंट्स आए, वह बिल्कुल ठीक नहीं है. अमूल्या ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत से यह प्लेटफॉर्म बनाया है और वह अब भी सीख रही हैं.

वीडियो के अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपने टोन की जिम्मेदारी लेती हूं, लेकिन बदले में बुलिंग स्वीकार नहीं कर सकती. मैं आगे बढ़ रही हूं और उम्मीद करती हूं कि हम सब थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होना सीखें.

Advertisement

हालांकि उनका स्पष्टीकरण वीडियो भी सोशल मीडिया पर नई बहस का कारण बन गया। कुछ लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की, जबकि कुछ ने इसे 'स्क्रिप्टेड माफी बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement