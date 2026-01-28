'Zero Civic Sense' ट्रेंड पर इन्फ्लुएंसर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- गलती मेरी थी, पर गालियां क्यों?

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमूल्या रत्तन इन दिनों एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें वह एक सार्वजनिक स्थान पर आउटफिट चेक रिकॉर्ड करते समय गुजरने वाले एक शख्स को 'जीरो सिविक सेंस' कहते हुए दिखाई दी थीं. यह छोटा-सा क्लिप तेजी से इंटरनेट पर फैल गया और देखते ही देखते ट्रोलिंग, मीम्स और आलोचना का बड़ा मुद्दा बन गया.

वायरल वीडियो में अमूल्या को उस वक्त नाराज़ होते देखा गया जब उनके सामने से एक आदमी गुजर गया.उनका कहना था कि पीपल हैव नो सिविक सेंस, जीरो'.सोशल मीडिया यूजर्स ने पकड़ लिया और फिर क्या था इसपर मजाकिया रील बनने लगे.

कुछ दिनों की तीखी ऑनलाइन ट्रोलिंग के बाद अमूल्या रत्तन ने इंस्टाग्राम पर अब अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि उनका वीडियो संदर्भ से हटकर फैलाया गया और वह अपनी कहानी सभी के सामने रखना चाहती हैं.

'लोग उन्हें घूर रहे थे'

अमूल्या ने कहा कि मैं एक सिंपल आउटफिट वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, और मुझे पता था कि मैं पब्लिक स्पेस में हूं. इसीलिए मैं बार-बार अपनी लोकेशन बदल रही थी ताकि किसी को परेशानी न हो. उन्होंने बताया कि इस वायरल क्लिप से पहले भी कई लोग उन्हें घूर रहे थे, जिससे उन्हें असहज महसूस हुआ और वह एक जगह से दूसरी जगह गईं.

उनके अनुसार वायरल हिस्सा असल में तीसरी बार रिकॉर्ड किया गया शॉट था. पहले कुछ लोगों की वजह से मैं परेशान हो गई थी. फिर जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की, एक व्यक्ति सामने से निकल गया. यह सिर्फ 24 घंटे की स्नैपचैट स्टोरी थी, पर वही हिस्सा वायरल हो गया.

'ट्रोलिंग ठीक है, लेकिन मुझे गालियां क्यों दी जा रही हैं?'

अमूल्या ने स्वीकार किया कि उनकी प्रतिक्रिया बेहतर हो सकती थी. उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों का चयन बेहतर हो सकता था, और मैं इसे एक सीख की तरह ले रही हूं. मैंने नहीं सोचा था कि इतनी छोटी-सी बात इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगी.

हालांकि, उन्होंने ऑनलाइन हुए दुरुपयोग पर साफ नाराज़गी जताई. क्रिटिसिज्म ठीक है, ट्रोल्स भी इंटरनेट का हिस्सा हैं, लेकिन जो गालियां और अपमानजनक कमेंट्स आए, वह बिल्कुल ठीक नहीं है. अमूल्या ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत से यह प्लेटफॉर्म बनाया है और वह अब भी सीख रही हैं.

वीडियो के अंत में उन्होंने कहा कि मैं अपने टोन की जिम्मेदारी लेती हूं, लेकिन बदले में बुलिंग स्वीकार नहीं कर सकती. मैं आगे बढ़ रही हूं और उम्मीद करती हूं कि हम सब थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील होना सीखें.

हालांकि उनका स्पष्टीकरण वीडियो भी सोशल मीडिया पर नई बहस का कारण बन गया। कुछ लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ की, जबकि कुछ ने इसे 'स्क्रिप्टेड माफी बताया.

