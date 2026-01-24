scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'जीरो सिविक सेंस है', रोड पर रील बना रही थी इंफ्लुएंसर, बीच में आया राहगीर... वीडियो वायरल

इंफ्लुएंसर अमूल्या रतन का एक छोटा सा स्नैपचैट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो में वह पब्लिक प्लेस पर कंटेंट शूट करते वक्त पास से गुजर रहे एक युवक पर आपत्ति जताती दिखती हैं.

Advertisement
X
वीडियो वायरल होते ही लोग इंफ्लुएंसर के खिलाफ उतर आए (Photo:X/@@lakshaymehta08)
वीडियो वायरल होते ही लोग इंफ्लुएंसर के खिलाफ उतर आए (Photo:X/@@lakshaymehta08)

एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का वीडियो इन दिनों भारी विवाद में है. वीडियो में वह अपनी रील शूट कर रही थीं और इसके लिए कैमरे के सामने पीछे की ओर चलते हुए फिट-चेक रिकॉर्ड करा रही थीं.

इसी दौरान एक राहगीर उनके फ्रेम के पीछे से सड़क पार करता हुआ दिखाई देता है. आदमी को शायद पता भी नहीं था कि वहां शूट चल रहा है, लेकिन जैसे ही इंफ्लुएंसर ने उसे कैमरे में देखा, वह अचानक चिढ़ गईं. उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक दी और उस राहगीर पर सिविक सेंस की कमी का आरोप लगाकर उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर दिया.

'पब्लिक रोड पर प्राइवेट शूट?'

सम्बंधित ख़बरें

पोते ने दादी को ऐसा गिफ्ट दिया है कि लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. (Photo: x/ @rareindianclips)
पोते का दादी को जन्मदिन पर प्यारा सा सरप्राइज, हो जाएंगे इमोशनल, एयर होस्टेस ने भी किया स्वागत 
बनारस के घाट पर रात 2 बजे पंडितों द्वारा गाया गया ग़ज़ल नुमा गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ( Photo: Instagram/@priyamalviya)
'मोहब्बत में दगा की थी सो काफिर थे...', बनारस के गंगा घाट पर गूंजा दर्द भरा नग़मा
सोशल मीडिया पर दुबई का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा कि एक महिला पिछले 2 घंटे से ट्रैफिर में फंसी हुई है. (Photo: insta/ @farhan.alliance)
दुबई का ये वीडियो देख हैरान लोग, दिखाया हाल, बोले- बेंगलुरु तो सिर्फ बदनाम है...
क्या आपके इंस्टाग्राम फीड पर कुछ दिनों से ज्यादातर पेंगुइन  के वीडियो नजर आ रहे हैं. ( Photo: lonepenguin_26 )
झुंड से अलग चलता दिखा पेंगुइन, ये है वायरल हो रहे वीडियो का सच
trump-joins-penguin-meme-trend-greenland-ai-post-sparks-trolling-online
'पेंगुइन मीम' ट्रेंड में कूदे ट्रंप, ग्रीनलैंड पर ऐसा पोस्ट किया कि खुद ही ट्रोल हो गए

वीडियो वायरल होते ही लोग इंफ्लुएंसर के खिलाफ उतर आए. कई यूजर्स ने लिखा कि सड़कें और फुटपाथ सभी के लिए हैं.किसी के निजी शूटिंग सेट के लिए नहीं.एक यूजर ने सवाल उठाया कि कौन-सा सिविक सेंस? सार्वजनिक जगह पर आप वीडियो बनाएंगी और उम्मीद करेंगी कि सब रुक जाएं?एक अन्य का कमेंट था कि असल सिविक सेंस तो यही होता कि फिट-चेक सड़क पर न किया जाए.अनजान लोगों को रिकॉर्ड कर फिर उन्हें शर्मिंदा करना गलत है.

Advertisement

कई यूजर्स ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि इंफ्लुएंसर ने एक अनजान आदमी को बिना उसकी अनुमति रिकॉर्ड किया और फिर उसे ऑनलाइन दोषी ठहरा दिया.एक कमेंट में लिखा था कि सोचिए, आप बस सड़क पर चल रहे हों और कोई आपको रिकॉर्ड करके ट्रोल कर दे.एक और यूजर ने कहा कि पूरा फुटपाथ ऐसे घेर रखा था जैसे कोई प्राइवेट रैंप हो… और जब कोई गुजर गया, तो ‘सिविक सेंस?

देखें वायरल वीडियो


भारत में सिविक सेंस की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से लगातार बहस जारी है. डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ने के साथ लोग अपनी रोजमर्रा की घटनाएं खुलकर साझा कर रहे हैं, और उनमें एक आम शिकायत यह है कि सार्वजनिक जगहों पर भारतीयों का व्यवहार धीरे-धीरे और अधिक असंवेदनशील होता दिखाई दे रहा है.

 

यहीं नहीं, ट्रैवल व्लॉगर्स और कई विदेशी कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने अनुभव बताते हुए भारतीय पर्यटकों और नागरिकों के आचरण पर सवाल उठा चुके हैं. इसी बीच, इसी मुद्दे को लेकर एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसने ऑनलाइन बहस को और तेज कर दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement