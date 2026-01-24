'जीरो सिविक सेंस है', रोड पर रील बना रही थी इंफ्लुएंसर, बीच में आया राहगीर... वीडियो वायरल

एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर का वीडियो इन दिनों भारी विवाद में है. वीडियो में वह अपनी रील शूट कर रही थीं और इसके लिए कैमरे के सामने पीछे की ओर चलते हुए फिट-चेक रिकॉर्ड करा रही थीं.

इसी दौरान एक राहगीर उनके फ्रेम के पीछे से सड़क पार करता हुआ दिखाई देता है. आदमी को शायद पता भी नहीं था कि वहां शूट चल रहा है, लेकिन जैसे ही इंफ्लुएंसर ने उसे कैमरे में देखा, वह अचानक चिढ़ गईं. उन्होंने रिकॉर्डिंग रोक दी और उस राहगीर पर सिविक सेंस की कमी का आरोप लगाकर उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा कर दिया.

'पब्लिक रोड पर प्राइवेट शूट?'

वीडियो वायरल होते ही लोग इंफ्लुएंसर के खिलाफ उतर आए. कई यूजर्स ने लिखा कि सड़कें और फुटपाथ सभी के लिए हैं.किसी के निजी शूटिंग सेट के लिए नहीं.एक यूजर ने सवाल उठाया कि कौन-सा सिविक सेंस? सार्वजनिक जगह पर आप वीडियो बनाएंगी और उम्मीद करेंगी कि सब रुक जाएं?एक अन्य का कमेंट था कि असल सिविक सेंस तो यही होता कि फिट-चेक सड़क पर न किया जाए.अनजान लोगों को रिकॉर्ड कर फिर उन्हें शर्मिंदा करना गलत है.

कई यूजर्स ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि इंफ्लुएंसर ने एक अनजान आदमी को बिना उसकी अनुमति रिकॉर्ड किया और फिर उसे ऑनलाइन दोषी ठहरा दिया.एक कमेंट में लिखा था कि सोचिए, आप बस सड़क पर चल रहे हों और कोई आपको रिकॉर्ड करके ट्रोल कर दे.एक और यूजर ने कहा कि पूरा फुटपाथ ऐसे घेर रखा था जैसे कोई प्राइवेट रैंप हो… और जब कोई गुजर गया, तो ‘सिविक सेंस?

देखें वायरल वीडियो

Why do these influencers think every public place is their private property?



Look at the audacity of this girl blaming a person who was just walking by and didn’t even notice her.



She wants the whole place closed so she can record her “fit check.” 🤡 pic.twitter.com/31VbNzfFID — Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) January 22, 2026



भारत में सिविक सेंस की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से लगातार बहस जारी है. डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ने के साथ लोग अपनी रोजमर्रा की घटनाएं खुलकर साझा कर रहे हैं, और उनमें एक आम शिकायत यह है कि सार्वजनिक जगहों पर भारतीयों का व्यवहार धीरे-धीरे और अधिक असंवेदनशील होता दिखाई दे रहा है.

यहीं नहीं, ट्रैवल व्लॉगर्स और कई विदेशी कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने अनुभव बताते हुए भारतीय पर्यटकों और नागरिकों के आचरण पर सवाल उठा चुके हैं. इसी बीच, इसी मुद्दे को लेकर एक नया वीडियो वायरल हुआ है, जिसने ऑनलाइन बहस को और तेज कर दिया है.

