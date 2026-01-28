scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Arthik Rashifal 28 जनवरी 2026: कुंभ राशि वाले व्यवहार और खर्च पर नियंत्रण रखेंगे, जानें अपनी राशि का हाल

Aaj ka Arthik Rashifal 28 January 2026 (आर्थिक राशिफल): कुंभ राशि वालों के आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. वित्तीय प्रयासों में समझदारी दिखाएंगे. व्यवहार और खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. प्रतिभा और चतुराई से कामकाज संवर जाएगा. बड़े मन से फैसले लेने पर फायदा होगा.

Advertisement
X
arthik_rashifal horoscope
arthik_rashifal horoscope

मेष राशि: धन-संपत्ति में विस्तार के संकेत
बैंकिंग और निवेश से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. यश और वैभव में इजाफा हो सकता है. संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. आकर्षक प्रस्ताव उत्साह बढ़ाएंगे. धन-धान्य में वृद्धि बनी रहेगी. पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

वृष राशि: आर्थिक मजबूती और भव्यता
आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी. प्रयासों में तेजी आएगी और लाभ बेहतर ढंग से संवरेंगे. व्यवसाय स्थिर और मजबूत रहेगा. सहयोगियों का भरोसा जीत पाएंगे. शुभ कार्यों को गति मिलेगी. रहन-सहन, साज-संवार और सुविधाओं में बढ़ोतरी संभव है.

मिथुन राशि: बजट और सतर्कता जरूरी
आर्थिक मामलों में असंतुलन की स्थिति बन सकती है. बजट पर सख्ती से ध्यान देना जरूरी होगा. विरोधियों और अफवाहों से सावधान रहें. न्यायिक और पेशेवर मामलों में दबाव रह सकता है. सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक जोखिम से बचें.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वाले खर्च-निवेश संतुलित रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
Today is Navami tithi avoid auspicious work and visit Hanuman temple
आज नवमी तिथि पर क्या करें क्या न करें?
Auspicious day for Aries and Scorpio, caution for Capricorn
आज इन राशिफल वालों को सावधान रहने की जरूरत
Tips for success and health before exams meetings and shopping
आज का सक्सेस मंत्र क्या है?
Perform hanuman chalisa reading today between six and seven thirty pm to improve career issues
आज भाग्य पहर का शुभ समय और क्या करें?

कर्क राशि: लाभ और प्रबंधन में सुधार
आर्थिक लाभ का स्तर ऊंचा बना रहेगा. व्यवसायिक उन्नति पर फोकस बढ़ेगा. वित्तीय हितों को साधने के मौके मिलेंगे. योजनाओं को गति मिलेगी. हिम्मत और सूझबूझ से काम लेने पर प्रबंधन मजबूत रहेगा और स्थिति आपके पक्ष में रहेगी.

Advertisement

सिंह राशि: संपत्ति और प्रशासनिक लाभ
धन और संपत्ति बढ़ाने में सफलता मिलेगी. पैतृक कार्यों पर ध्यान रहेगा. समन्वय से काम करेंगे और लक्ष्य पूरे होंगे. विभिन्न स्रोतों से आय की संभावना है. प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

कन्या राशि: आय के नए रास्ते खुलेंगे
वित्तीय अवसरों का पूरा लाभ उठाएंगे. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. आर्थिक क्षेत्र में सुधार और लाभ दोनों दिखेंगे. सकारात्मक प्रदर्शन बना रहेगा. बचत पर ध्यान देंगे और बातचीत व लेनदेन में प्रभावशाली रहेंगे.

तुला राशि: खर्च और अनुशासन पर ध्यान
आर्थिक मामलों में दबाव बना रह सकता है. खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए अनुशासन जरूरी होगा. पेशेवरों की सलाह से काम लें. जल्दबाजी से बचें. आर्थिक पक्ष साधारण रहेगा, लेकिन संतुलन बनाए रखने से नुकसान टल सकता है.

वृश्चिक राशि: टीमवर्क से आर्थिक मजबूती
धन-संपत्ति को बढ़ावा मिलेगा. आर्थिक मामले आपके पक्ष में रहेंगे. टीमवर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे. उद्योग और व्यापार में प्रगति होगी. भूमि और भवन से जुड़े कार्य आगे बढ़ सकते हैं. निर्णय लेने में सहजता रहेगी.

धनु राशि: प्रलोभन से बचें
आर्थिक चर्चाओं में सतर्क रहें. उधार और जोखिम भरे सौदों से बचें. मेहनत से परिणाम बेहतर होंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. बजट के अनुसार चलना जरूरी होगा. व्यापार में सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं.

Advertisement

मकर राशि: लेनदेन और बचत में सुधार
आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. लेनदेन सकारात्मक दिशा में रहेगा. वित्तीय विषयों पर फोकस बढ़ेगा. बचत बेहतर ढंग से संवर सकती है. मित्रों का सहयोग मिलेगा. प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में लाभ होगा.

कुंभ राशि: सूझबूझ से बढ़ेगा लाभ
आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. वित्तीय प्रयासों में समझदारी दिखाएंगे. व्यवहार और खर्च पर नियंत्रण रखेंगे. प्रतिभा और चतुराई से कामकाज संवर जाएगा. बड़े मन से फैसले लेने पर फायदा होगा.

मीन राशि: साझेदारी से सफलता
आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. सहकार और साझेदारी का लाभ मिलेगा. व्यवसाय पर फोकस रहेगा. कारोबारी रिश्तों से फायदा होगा. अपेक्षित सफलता मिलने के योग हैं. लाभ बेहतर रहेगा और शुभ समाचार मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement