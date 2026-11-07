अंतरिक्ष से दिवाली की रात दिखा ऐसा नजारा, शुभांशु शुक्ला बोले- कुदरत भी करती है आतिशबाजी

दिवाली का नाम सुनते ही मन में दीये, रंग-बिरंगी लाइटें और पटाखों की तस्वीर आने लगती है. इस त्योहार पर लोग अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं और आतिशबाजी करके खुशियां मनाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से देखने पर हमारी धरती कैसी दिखाई देती होगी? भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने धरती का ऐसा ही एक खूबसूरत नजारा दिखाया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान में जगह-जगह पटाखे फूट रहे हों.

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शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसमें धरती के ऊपर बादलों के बीच बिजली चमकती दिखाई दे रही है. अंधेरे में अचानक चमकती रोशनी किसी आतिशबाजी से कम नहीं लगती. उन्होंने इस नजारे को 'प्रकृति की अपनी आतिशबाजी' बताया है. खास बात यह है कि यह वीडियो उन्होंने दिवाली के मौके पर शेयर किया और लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं भी दीं.

दिवाली से क्यों जोड़कर देखा इस वीडियो को?

शुभांशु शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि दिवाली हमेशा से उनका पसंदीदा त्योहार रहा है. उन्हें इस त्योहार की रोशनी, चमक और आतिशबाजी बहुत पसंद है. उन्होंने लिखा कि जब वह अंतरिक्ष में थे, तब उन्होंने धरती की ओर देखते हुए यह वीडियो रिकॉर्ड किया था. इसमें बादलों के बीच बिजली की चमक दिखाई दे रही थी. अंतरिक्ष से देखने पर यह नजारा उन्हें बिल्कुल आतिशबाजी जैसा लगा. उन्होंने कहा कि यह बहुत खूबसूरत और अचानक सामने आया नजारा था. इसे देखकर उन्हें महसूस हुआ कि ब्रह्मांड भी अपने तरीके से रोशनी का जश्न मनाता है. इसलिए उन्होंने दिवाली के मौके पर इस वीडियो को लोगों के साथ साझा करना खास समझा.

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आखिर अंतरिक्ष से कैसी दिखती है बिजली की चमक?

आमतौर पर जब बादलों में बिजली चमकती है तो हम उसे जमीन से देखते हैं. लेकिन अंतरिक्ष से इसका नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है. दरअसल, जब बादलों के अंदर या उनके बीच बिजली चमकती है तो कुछ पल के लिए तेज रोशनी पैदा होती है. धरती के अंधेरे हिस्से से इसे देखने पर यह चमकती हुई रोशनी किसी पटाखे जैसी लगती है.

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) धरती से करीब 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता है. यहां से अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र, पहाड़, शहर, बादल और मौसम से जुड़ी कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, जिन्हें जमीन से देखना संभव नहीं होता. बिजली की चमक भी उन्हीं खूबसूरत नजारों में से एक है. हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाली रोशनी दिवाली के पटाखे नहीं, बल्कि बादलों में होने वाली प्राकृतिक बिजली है.

कौन हैं शुभांशु शुक्ला?

शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं. वह अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) की यात्रा की. उनसे पहले राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे. इस तरह शुभांशु अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने. उन्होंने 25 जून 2025 को एक्सिओम-4 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा शुरू की थी. इस मिशन में उनके साथ अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे. शुभांशु ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर करीब दो सप्ताह बिताए थे. इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और वहां से धरती की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए.

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पहले भी अंतरिक्ष से दिखा चुके हैं धरती की खूबसूरती

यह पहली बार नहीं है जब शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से धरती का कोई खास नजारा दिखाया है. इससे पहले भी वह अंतरिक्ष से भारत और उसके शहरों की रोशनी का वीडियो शेयर कर चुके हैं. उन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष से रात में भारत किसी चमकते हुए गहने की तरह दिखाई देता है.

पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों की रोशनी दूर से तारों की तरह चमकती नजर आती है. उनके नए वीडियो ने एक बार फिर लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिस धरती पर हम रोज रहते हैं, वह अंतरिक्ष से कितनी खूबसूरत दिखाई देती होगी. दिवाली पर शेयर किया गया यह वीडियो दिखाता है कि रोशनी का खूबसूरत नजारा सिर्फ इंसान ही नहीं बनाते, बल्कि प्रकृति भी हर दिन अपने अंदाज में ऐसी आतिशबाजी करती है.

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