scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

10 रिंग, कुछ सामान रखो और धंधा शुरू.... मेले की इस दुकान में कितनी कमाई?

मेला में तरह- तरह के स्टॉल लगे होते हैं. खाना- पीना, खिलौनों की दुकान और झूले के अलावा कुछ ऐसे भी स्टॉल होते हैं, जिन पर तरह- तरह के गेम खेलने का मौका दिया जाता है. लोग कुछ पैसे देकर अपना लक और अपनी स्किल टेस्ट करने यहां पहुंचते हैं और ऐसे शुरू होती है रिंग वाले स्टॉल की कमाई.

Advertisement
X
मेले में रिंग टॉस स्टॉल लगाने वालों की कमाई का ऐसा है सिस्टम
मेले में रिंग टॉस स्टॉल लगाने वालों की कमाई का ऐसा है सिस्टम

बचपन से लेकर बड़े हो जाने तक, जब कभी हम किसी मेले में गए होंगे. रिंग गेम वाली स्टॉल हमनें जरूर देखी होगी. कईयों ने तो इस पर जाकर अपने भाग्य भी आजमाए होंगे. इसमें होता ऐसा है कि एक चौकी या टेबल पर कुछ सामान रखे होते हैं. इनमें बिस्किट के डिब्बे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, परफ्यूम या डियो की बोतल, या फिर कैश भी रखा रहता है. सामने कुछ 3 या 4 फीट की ऊंचाई पर एक बांस बंधी होती है. फिर आपको कुछ रिंग दी जाती है. आपको इस बांस के ऊपर से लोहे की रिंग फेंककर किसी सामान या कैश को कैप्चर करना होता है. 

अगर आपका निशाना सटीक रहा और आपने रिंग को सही- सही सामने रखी चौकी पर सजाए गए किसी भी एक समान या 100, 200 या 500 रुपये के नोट पर फेंककर उसे अच्छे रिंग में कैप्चर कर लेते हैं तो दुकानदार वो सामान आपको इनाम के तौर पर दे देता है और आप विजेता बन जाते हैं. 

बस, विजेता बनने की इसी ललक में लोग आते हैं और अपने स्किल की आजमाइश करते हैं. 10, 20 और 50 बार रिंग फेंकने पर भी शायद ही कोई सामान रिंग में फंस पाता है. ऐसे में आप यह गेम तो नहीं जीत पाते, लेकिन दुकानदार की जेब जरूर भर जाती है. क्योंकि, हर बार जब आप रिंग फेंकने का चांस लेते हैं तो आपको उसके लिए पैसे देने होते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Victoria Madsen, Victoria Madsen mechanic, lift mechanic
लॉ की पढ़ाई छोड़ क्यों बनीं लिफ्ट मैकेनिक? 25 साल की लड़की ने बताया
dravid
राहुल द्रविड़ के साथ फ्लाइट में हुआ कुछ ऐसा, वायरल हो गया फैन का VIDEO
turkey-most-followed-woman-hande-ercel-instagram
तुर्की में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली महिला कौन?
dog
50 घंटे बर्फ में अकेली रही डॉग, फिर जो हुआ उस पर यकीन नहीं होगा!
english
पति की कमाई 250 रुपये, ऐसे बदली जिंदगी... ‘देहाती मैडम’ की कहानी

यह भी पढ़ें: मेला के बाद कहां जाते हैं झूले वाले, कितनी होती है कमाई... पूरे साल ऐसे चलाते हैं घर

Advertisement

नोएडा स्टेडियम में लगे रामलीला मेले में ऐसे ही एक रिंग स्टॉल पर मैं पहुंचा. स्टॉल चलाने वाले का नाम शंभू था. शंभू ने बताया कि 100 रुपये में 10 चांस यानी 10 रिंग मिलेंगे. इतने में अगर आपने कोई भी एक चीज में रिंग को अच्छे से फंसा लिया तो वो सामान आपकी हो जाएगी. 10 रिंग क्या 20 बार ट्राय करने पर भी शायद ही कुछ फंस पाता है. क्योंकि, दुकान चलाने वाले जिस ऊंचाई पर बांस बांधते हैं और रिंग फेंकने की जो शर्त होती है. उस ट्रिक से कभी भी रिंग किसी सामान पर सटीक नहीं बैठ पाती. वह उछल कर दूसरे तरफ गिर जाती है. 

इस तरह लोग बार- बार अपनी किस्मत आजमाते हैं और रिंग स्टॉल वाले को पैसा देकर जाते हैं. जब मैंने शंभू से पूछा कि इस स्टॉल से रोज कितनी कमाई हो जाती है. इस पर शंभू ने बताया कि मेले में हर दिन 60- 70 लोग आते हैं. इनमें से कई तो दो- दो या तीन- तीन चांस लेते हैं. यानी 200 या 300 देकर 20 या 30 रिंग तक ट्राय करते हैं. ऐसे में हर दिन 8000 से 12000 रुपये कमाई हो जाती है. 

यह भी पढ़ें: 'सिर्फ मेले में आता हूं, रोज 2000 कमा लेता हूं...' गुब्बारे बेचने वाले ने बताया कमाई का सिस्टम

Advertisement

यहां भी दुकान खोलने के लिए ठेकेदार को कमाई का आधा हिस्सा देना पड़ता है. ठेकेदार कमाई का आधा लेकर मेले में 20 या 25 दिन के लिए दुकान लगाने की जगह दिलवा देता है. मेला में दुकान लगाने की यही फीस होती है.   

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जियो प्लेटफॉर्म्स IPO: 26.1 करोड़ 2G यूजर, ब्रॉडबैंड की कमी और AI प्लेटफॉर्म, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में ग्रोथ की लंबी राह |
    'महाराष्ट्र में चल रहा जंगल राज', टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद संजय राउत का बड़ा आरोप |
    Asian Para Games: भारत का गोल्डन आगाज, मोना अग्रवाल ने बनाया गेम्स रिकॉर्ड, अवनि लेखरा को सिल्वर |
    टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग, क्या लौट रहा है 90 के दशक का अंडरवर्ल्ड? |
    यूपी MLC चुनाव: सपा से ज्यादा बीजेपी की साख क्यों दांव पर? समझें 11 सीटों का लेखा-जोखा |
    सर्दियों में एयर प्यूरीफायर खरीदने की जरूरत नहीं? AC का ये मोड आएगा काम, बिजली बिल भी रहेगा कम |
    इटली में दूसरे दिन भी बवाल, मिलान में हिंसक हुआ प्रदर्शन, 160 लोग हिरासत में |
    नेपाल से लौटी, फिर हुई गायब! श्रद्धा दुबे को तलाश रही लखनऊ पुलिस |
    टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के चश्मदीद ने बताया आंखों देखा हाल |
    जबरन पकड़ा, बैड टच किया और Kiss की कोशिश, लुधियाना के प्राइवेट स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़
    Advertisement