Personality Test: आम, चेरी या ब्लूबेरी...आपका पसंदीदा फल खोल देगा पर्सनैलिटी के राज, जानें अपना स्वभाव

आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसका जवाब देना आसान नहीं होता. लेकिन अगर आपको बिना ज्यादा सोचे सिर्फ एक फल चुनने को कहा जाए, तो आपकी पहली पसंद आपकी पर्सनैलिटी की एक खास खूबी के बारे में बता सकती है. इस पर्सनैलिटी टेस्ट में चार फल दिखाई देते हैं- चेरी, आम, ब्लूबेरी और पीच. आपको इनमें से वही फल चुनना है, जो तस्वीर देखते ही सबसे पहले पसंद आए. ज्यादा सोचने या अपनी पसंद बदलने की जरूरत नहीं है.

और पढ़ें

यह एक मजेदार विजुअल पर्सनैलिटी टेस्ट है, जिसका मकसद खुद के बारे में थोड़ा जानना और अपनी खूबियों पर विचार करना है. इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है. आपको बस अपनी पहली पसंद पर भरोसा करना है.

कैसे करना है ये पर्सनैलिटी टेस्ट?

इस टेस्ट में चार फल हैं- चेरी, आम, ब्लूबेरी और पीच. आपको इनमें से कोई एक फल चुनना है. खास बात यह है कि फल चुनते समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. अगर तस्वीर देखते ही आपकी नजर चेरी पर गई और आपको वही सबसे अच्छी लगी तो उसे चुन लें. बाद में यह मत सोचिए कि आम तो आपको खाने में ज्यादा पसंद है या ब्लूबेरी ज्यादा सुंदर लग रही है. टेस्ट के अनुसार पहली पसंद को ही महत्व दिया गया है.

अब देखिए आपकी पसंद का फल आपकी कौन सी खूबी के बारे में बताता है.

Advertisement

1. चेरी चुनी तो भावनाओं को समझने की खूबी

अगर आपने सबसे पहले चेरी चुनी है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत दूसरों की भावनाओं को समझना हो सकती है. आप सामने वाले के चेहरे, आवाज या व्यवहार में आए छोटे बदलाव को भी जल्दी नोटिस कर लेते हैं. किसी दोस्त का मूड खराब हो तो वह कुछ कहे बिना भी आपको अंदाजा हो सकता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है. यही वजह है कि लोग अक्सर ऐसी स्थिति में आपके पास अपनी परेशानी बताने आते हैं.

आप सिर्फ अपनी बात कहने के बजाय सामने वाले की बात सुनना भी जानते हैं. कई बार आप किसी व्यक्ति को सलाह देने के बजाय उसे पूरा समय देते हैं, ताकि वह खुद अपनी परेशानी समझ सके.

इस खूबी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जा सकता है. खास बात यह है कि आपको अपनी यह क्षमता बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन हर किसी में दूसरों की भावनाओं को इतनी जल्दी समझने की क्षमता नहीं होती.

2. आम चुना तो विनम्रता आपकी ताकत है

अगर आपकी नजर सबसे पहले आम पर गई तो आपकी बड़ी खूबी विनम्रता हो सकती है. आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो काम पूरा करने के बाद उसका श्रेय लेने के लिए परेशान नहीं होते. अगर किसी काम में आपकी मदद से समस्या हल हो गई तो जरूरी नहीं कि आप हर किसी को बताएं कि इसमें आपका कितना योगदान था. आपको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके लिए आप दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते. कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा काम करे तो आप उसे आसानी से श्रेय दे सकते हैं.

Advertisement

ऐसे लोग अपनी गलती या कमी के बारे में भी बात सुन सकते हैं. उन्हें हर बात में खुद को सही साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती. हालांकि इस खूबी का एक दूसरा पहलू भी है. कई बार लोग आपकी विनम्रता को कम आत्मविश्वास या महत्वाकांक्षा की कमी समझ सकते हैं. इसलिए अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करना भी जरूरी है.

3. ब्लूबेरी चुनी तो आप मदद करने वाले इंसान हैं

अगर आपने ब्लूबेरी चुनी है तो आपकी सबसे बड़ी खूबी दूसरों की मदद करने की भावना हो सकती है. आप ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी की जरूरत को उसके मांगने से पहले ही समझ लेते हैं. कोई परेशान है तो आप पूछने के बजाय खुद उसके पास पहुंच सकते हैं. आपको लोगों की छोटी-छोटी बातें भी याद रहती हैं.

जैसे किसी दोस्त ने कुछ दिन पहले बताया कि उसका दिन खराब चल रहा है, तो आपको वह बात याद रह सकती है. बाद में आप उसी दोस्त को फोन करके पूछ सकते हैं कि अब वह कैसा महसूस कर रहा है.आप मदद करने के बाद बदले में तारीफ या धन्यवाद की उम्मीद भी नहीं करते. आपके लिए किसी के काम आ जाना ही काफी होता है.

लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने वाली है. अगर आप हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं और अपनी जरूरतों को पीछे करते रहते हैं तो इससे आप थक भी सकते हैं. इसलिए दूसरों की मदद करने के साथ खुद के लिए समय निकालना भी जरूरी है.

Advertisement

4. पीच चुना तो समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत

अगर आपने पीच चुना है तो आपकी सबसे बड़ी खूबी समझदारी यानी विजडम हो सकती है. लोग किसी बड़े फैसले से पहले आपकी राय लेना पसंद कर सकते हैं. इसकी वजह यह नहीं कि आपके पास हर सवाल का जवाब होता है, बल्कि आप किसी भी मामले को समझने से पहले उसके दूसरे पहलुओं पर भी विचार करते हैं. आप जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय थोड़ा रुक कर सोच सकते हैं. किसी मुश्किल स्थिति में भी आप शांत रहकर यह समझने की कोशिश करते हैं कि असल समस्या क्या है.

आपके लिए समझदारी का मतलब हर बात का जवाब देना नहीं है. कई बार यह जानना भी समझदारी है कि कब बोलना है और कब सामने वाले को खुद फैसला लेने देना है. ऐसे लोग अपने पुराने अनुभवों से सीखने की कोशिश करते हैं. वे हर गलती को सिर्फ बुरा अनुभव मानकर भूलने के बजाय यह सोचते हैं कि उससे क्या सीखा जा सकता है.

आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या निकली?

इस मजेदार पर्सनैलिटी टेस्ट के मुताबिक चेरी चुनने वालों में भावनाओं को समझने की क्षमता, आम चुनने वालों में विनम्रता, ब्लूबेरी चुनने वालों में मदद करने की भावना और पीच चुनने वालों में समझदारी को उनकी खास ताकत माना गया है. हालांकि इसे साइंटिफिक पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं समझना चाहिए. यह टेस्ट मनोरंजन और खुद के बारे में सोचने के लिए है. फिर भी कभी-कभी ऐसी छोटी-सी पसंद हमें अपनी उन खूबियों पर ध्यान देने का मौका देती है, जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं.

---- समाप्त ----