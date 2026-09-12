किसानों ने पेटीकोट पहना-लिपस्टिक लगा सर्वेयर को घुमाया, अब BJP विधायक के वायरल VIDEO से उठे सवाल

उत्तर प्रदेश के महोबा में फसल बर्बादी के सर्वे के नाम पर कथित अवैध वसूली को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा. आरोप है कि किसानों ने सर्वे करने पहुंचे कुछ लोगों को पकड़ लिया और उन्हें ब्लाउज-पेटीकोट पहनाकर, गले में जूतों की माला डालकर गांव में घुमाया. अब इस पूरे मामले से जुड़ा बीजेपी विधायक बृज भूषण राजपूत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला और गरमा गया है.

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वायरल वीडियो में बीजेपी विधायक ग्रामीणों से वीडियो कॉल पर बात करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह कथित तौर पर प्रधान जी... प्रधानी जी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि पैसे लेने वालों को पेटीकोट और चूड़ियां पहनाओ, लिपस्टिक लगाओ, गले में जूतों की माला डालकर मुंह काला करो व पूरे गांव में घुमाओ. इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले करने की बात भी कही गई है. विधायक ग्रामीणों से यह भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि आरोपियों को मारना मत.

फसल सर्वे के नाम पर वसूली का आरोप

दरअसल, महोबा में किसानों की बर्बाद हुई फसलों के नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है. इसी दौरान कुछ लोगों पर किसानों से सर्वे के नाम पर कथित तौर पर पैसे मांगने और अवैध वसूली करने के आरोप लगे. इससे नाराज किसानों ने कथित सर्वे एजेंटों को पकड़ लिया.

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इसके बाद किसानों ने आरोपियों को महिलाओं के कपड़े पहनाए, उनके गले में जूतों की माला डाली और उन्हें गांव में घुमाया. बाद में आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

वीडियो वायरल होने के बाद विधायक की भूमिका पर सवाल

अब बीजेपी विधायक बृज भूषण राजपूत का वीडियो सामने आने के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है. वीडियो में विधायक जिस तरह ग्रामीणों को आरोपियों के साथ व्यवहार करने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं, उससे उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

वीडियो के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि विधायक के निर्देश के बाद ही ग्रामीणों ने कथित सर्वे एजेंटों को पकड़कर उनके साथ यह कार्रवाई की. हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि और पूरे घटनाक्रम की पुलिस जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. आजतक वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

वहीं, कथित अवैध वसूली के आरोपों की भी जांच की जा रही है. पुलिस की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट के बाद ही यह साफ होगा कि सर्वे के नाम पर वास्तव में किसानों से अवैध वसूली की गई थी या नहीं.

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