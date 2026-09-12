Homemade Malai Paneer: मिलावटी-महंगा पनीर खरीदना छोड़ें, घर पर सिर्फ 3 चीजों से बनाएं ताजा मलाई पनीर, नोट करें आसान रेसिपी

Homemade Malai Paneer: बाजार में मिलने वाले पनीर में अक्सर मिलावट, डिटर्जेंट या केमिकल की शिकायतें सामने आती हैं, साथ ही यह काफी महंगा भी मिलता है. कई बार पैकेट वाला पनीर घर लाकर पकाने पर काफी सख्त या रबड़ जैसा हो जाता है. अगर आप भी अपने परिवार को शुद्ध और सेहतमंद खाना खिलाना चाहते हैं तो बाजार का महंगा पनीर खरीदना बिल्कुल छोड़ दें.

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सिर्फ 3 बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके आप घर पर ही एकदम ताजा, मखमली और रुई जैसा सॉफ्ट मलाई पनीर मिनटों में तैयार कर सकते हैं. इस तरीके से बना पनीर न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी पूरी तरह शुद्ध होता है.

सामग्री (केवल 3 चीजें)

फुल क्रीम दूध - 1.5 लीटर

ताजा मलाई - 1/2 कप (अतिरिक्त सॉफ्टनेस और रिचनेस के लिए)

नींबू का रस या सफेद सिरका - 2 से 3 बड़े चम्मच (पानी में मिला हुआ)

बनाने का तरीका

एक भारी तले के बर्तन में 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध निकालें और इसमें आधा कप ताजा मलाई मिला दें. इसे मध्यम आंच पर एक उबाल आने तक गरम करें. मलाई मिलाने से पनीर बेहद सॉफ्ट और क्रीमी बनता है.

जैसे ही दूध में उबाल आ जाए, गैस बंद कर दें और बर्तन को नीचे उतार लें. दूध को 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि उसका तापमान हल्का कम हो जाए. (उबलते दूध में सीधा खट्टा डालने से पनीर सख्त हो जाता है).

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अब नींबू के रस या सिरके में 3-4 चम्मच पानी मिलाएं. इस मिश्रण को थोड़े-थोड़े हिस्से में दूध में डालते जाएं और हल्के हाथों से कड़छी चलाएं. कुछ ही सेकंड में छेना (पानी और पनीर) अलग हो जाएगा और हरा-सा पानी दिखने लगेगा.

तुरंत एक बर्तन के ऊपर छलनी रखें और उस पर सूती या मलमल का कपड़ा बिछाएं. फटे हुए दूध को कपड़े पर उड़ेल दें. अब छेने के ऊपर तुरंत थोड़ा सा ठंडा पानी डालें ताकि नींबू या सिरके का खट्टापन पूरी तरह निकल जाए और पनीर का पकना रुक जाए.

कपड़े के चारों कोनों को पकड़कर पोटली बनाएं और हल्के हाथों से दबाकर अतिरिक्त पानी निकाल दें.

पोटली को किसी समतल सतह (जैसे चकला या थाली) पर रखें और ऊपर से कोई भारी वजन (जैसे पानी से भरा बर्तन या सिलबट्टा) 20 से 25 मिनट के लिए रख दें.

20 मिनट बाद कपड़ा हटाएं, आपका एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और थक्केदार मलाई पनीर तैयार है. इसे मनचाहे टुकड़ों में काटें. इसे ठंडे पानी के बाउल में डालकर फ्रिज में रखें, यह हफ्ते भर तक ताजा रहेगा.

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