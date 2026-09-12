scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Homemade Malai Paneer: मिलावटी-महंगा पनीर खरीदना छोड़ें, घर पर सिर्फ 3 चीजों से बनाएं ताजा मलाई पनीर, नोट करें आसान रेसिपी

Homemade Malai Paneer: अगर आप भी पनीर के शौकीन हैं तो हर बार बाजार से क्यों खरीदते हैं जबकि आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं. यहां हम आपको ताजा, सॉफ्ट और शुद्ध मलाई पनीर बनाने का तरीका बता रहे हैं.

Advertisement
X
मलाई पनीर (Photo: ITG)
मलाई पनीर (Photo: ITG)

Homemade Malai Paneer: बाजार में मिलने वाले पनीर में अक्सर मिलावट, डिटर्जेंट या केमिकल की शिकायतें सामने आती हैं, साथ ही यह काफी महंगा भी मिलता है. कई बार पैकेट वाला पनीर घर लाकर पकाने पर काफी सख्त या रबड़ जैसा हो जाता है. अगर आप भी अपने परिवार को शुद्ध और सेहतमंद खाना खिलाना चाहते हैं तो बाजार का महंगा पनीर खरीदना बिल्कुल छोड़ दें.

सिर्फ 3 बेसिक चीजों का इस्तेमाल करके आप घर पर ही एकदम ताजा, मखमली और रुई जैसा सॉफ्ट मलाई पनीर मिनटों में तैयार कर सकते हैं. इस तरीके से बना पनीर न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी पूरी तरह शुद्ध होता है.

सामग्री (केवल 3 चीजें)

सम्बंधित ख़बरें

बेसन-दही से बनाएं लौकी की टेस्टी कढ़ी (Photo-ITG)
लंच में चावल के साथ बनाएं लौकी की टेस्टी कढ़ी, बेहद आसान है रेसिपी
सुपरफूड मोरिंगा से बनाएं टेस्टी चीला (Photo-ITG)
सेहत का खजाना है मोरिंगा का चीला, जानें झटपट बनाने का आसान तरीका
Besan Burfi
बाजार की मिलावटी मिठाई को कहें बाय, घर पर बेसन से बनाएं टेस्टी बर्फी
Onion Raita
बूंदी छोड़िए, अब बनाएं राई-करी पत्ते के छौंक वाला प्याज का रायता
Besan Gatta Patodi Rolls
2 कप बेसन से बनाएं राजस्थानी गट्टा पाटौड़ी रोल्स, आसान है तरीका

फुल क्रीम दूध - 1.5 लीटर

ताजा मलाई - 1/2 कप (अतिरिक्त सॉफ्टनेस और रिचनेस के लिए)

नींबू का रस या सफेद सिरका - 2 से 3 बड़े चम्मच (पानी में मिला हुआ)

बनाने का तरीका

एक भारी तले के बर्तन में 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध निकालें और इसमें आधा कप ताजा मलाई मिला दें. इसे मध्यम आंच पर एक उबाल आने तक गरम करें. मलाई मिलाने से पनीर बेहद सॉफ्ट और क्रीमी बनता है.

जैसे ही दूध में उबाल आ जाए, गैस बंद कर दें और बर्तन को नीचे उतार लें. दूध को 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि उसका तापमान हल्का कम हो जाए. (उबलते दूध में सीधा खट्टा डालने से पनीर सख्त हो जाता है).

Advertisement

अब नींबू के रस या सिरके में 3-4 चम्मच पानी मिलाएं. इस मिश्रण को थोड़े-थोड़े हिस्से में दूध में डालते जाएं और हल्के हाथों से कड़छी चलाएं. कुछ ही सेकंड में छेना (पानी और पनीर) अलग हो जाएगा और हरा-सा पानी दिखने लगेगा.

तुरंत एक बर्तन के ऊपर छलनी रखें और उस पर सूती या मलमल का कपड़ा बिछाएं. फटे हुए दूध को कपड़े पर उड़ेल दें. अब छेने के ऊपर तुरंत थोड़ा सा ठंडा पानी डालें ताकि नींबू या सिरके का खट्टापन पूरी तरह निकल जाए और पनीर का पकना रुक जाए.

कपड़े के चारों कोनों को पकड़कर पोटली बनाएं और हल्के हाथों से दबाकर अतिरिक्त पानी निकाल दें.

पोटली को किसी समतल सतह (जैसे चकला या थाली) पर रखें और ऊपर से कोई भारी वजन (जैसे पानी से भरा बर्तन या सिलबट्टा) 20 से 25 मिनट के लिए रख दें.

20 मिनट बाद कपड़ा हटाएं, आपका एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और थक्केदार मलाई पनीर तैयार है. इसे मनचाहे टुकड़ों में काटें. इसे ठंडे पानी के बाउल में डालकर फ्रिज में रखें, यह हफ्ते भर तक ताजा रहेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फतेहपुर में नेटवर्क की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने तकनीशियन को खंभे से बांधा |
    किसानों ने पेटीकोट पहना-लिपस्टिक लगा सर्वेयर को घुमाया, अब BJP विधायक के वायरल VIDEO से उठे सवाल |
    मुंबई से गुजरात पहुंचे 'लिमडी चा राजा'... लालबागचा राजा के मूर्तिकार संतोष कांबली ने बनाई खास प्रतिमा |
    हरियाणा में 36 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल, CM सैनी संग बैठक में 16 मांगों पर सहमति |
    वैभव सूर्यवंशी OUT, संजू सैमसन IN... अजिंक्य रहाणे ने चुनी टीम इंडिया की टॉप-3, अफगानिस्तान सीरीज के लिए बताया प्लान |
    Weekend Ka Vaar : Bigg Boss 20 में छाए काजी तौकीर, फैन हुए सलमान खान, बोले- रॉकस्टार हो |
    'PM मोदी बहुत पॉपुलर हैं...', द्विपक्षीय मुलाकात में मलेशियाई PM ने की तारीफ |
    अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई, पिता के निधन के बाद मिला पद, जानिए कौन हैं प्रिंस रहीम आगा खान?      |
    आसमान में उल्टी लटकी चलती है ये ट्रेन! नीचे दिखती हैं सड़क पर दौड़ती गाड़ियां, देखकर चौंक जाएंगे आप |
    BRICS Summit 2026: रेयर अर्थ, व्‍यापार घाटा और ट्रेड डील... क्‍यों खास है BRICS में मोदी-जिनपिंग की मुलाकात?
    Advertisement