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त्योहारों से पहले स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 21 हजार लीटर संदिग्ध देसी घी से भरा टैंकर जब्त

पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपूरा में स्वास्थ्य विभाग ने करीब 21,500 लीटर संदिग्ध देसी घी से भरा टैंकर पकड़ा है. यह खेप ग्रेटर नोएडा से एक फैक्ट्री में सप्लाई के लिए पहुंची थी. जीएसटी विभाग की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टैंकर कब्जे में लेकर घी के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे हैं.

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मिलावटी देसी घी से भरा टैंकर. (photo: ITG)
मिलावटी देसी घी से भरा टैंकर. (photo: ITG)

पंजाब के जिला फरीदकोट के कोटकपूरा में स्वास्थ्य विभाग ने सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 21 हजार 500 लीटर संदिग्ध देसी घी से भरे एक बड़े टैंकर को कब्जे में लिया है. यह टैंकर ग्रेटर नोएडा से कोटकपूरा के फरीदकोट रोड स्थित एक देसी घी की फैक्ट्री में सप्लाई के लिए पहुंचा था. विभाग की टीम ने टैंकर से देसी घी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं. सैंपल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार जीएसटी विभाग के इंटेलिजेंस विंग को सूचना मिली थी कि ग्रेटर नोएडा से संदिग्ध देसी घी से भरा एक टैंकर कोटकपूरा में सप्लाई के लिए आ रहा है. जीएसटी विभाग ने इस संबंध में तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया. जिसके बाद देर रात रात फूड कमिश्नर अमित जोशी के नेतृत्व में चंडीगढ़ से टीम कोटकपूरा पहुंची. 

टैंकर की जांच करते अधिकारी. (photo: ITG)

टैंकर में है 21 हजार लीटर से ज्यादा देसी घी
चंडीगढ़ की टीम ने फरीदकोट के फूड सेफ्टी अफसर नवदीप सिंह चहल के नेतृत्व वाली टीम के साथ मिलकर कोटकपूरा के फरीदकोट रोड स्थित देसी घी की फैक्ट्री में पहुंचे टैंकर को कब्जे में लिया. इसके बाद टैंकर में मौजूद देसी घी के सैंपल एकत्रित किए गए और जांच के लिए लैब भेजे गए.

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इस मामले में फूड सेफ्टी अफसर फरीदकोट नवदीप सिंह चहल ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि टैंकर में करीब 21 हजार 500 लीटर संदिग्ध देसी घी है. टीम ने इसके सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं. रिपोर्ट जल्द मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल टैंकर विभाग के कब्जे में है. प्रथमिक जांच में घी मिलावटी लग रहा है.
 

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