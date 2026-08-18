Guru Nakshatra Gochar 2026:12 घंटे में बदलेगा भाग्य, देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों पर बरसाएंगे धन!

Guru Nakshatra Gochar 2026:वैदिक ज्योतिष में सभी ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ, ज्ञानी और फलदायी ग्रह माना जाता है. गुरु ग्रह भाग्य, विद्या, संतान, वैवाहिक जीवन और धन-संपत्ति के प्रमुख कारक माने जाते हैं. जब भी गुरु अपनी स्थिति या नक्षत्र बदलते हैं, तो इसका व्यापक प्रभाव देश-दुनिया और सभी बारह राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति अब अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं. आइए जानते हैं इस गोचर की सटीक तिथि, समय और इससे लाभ कमाने वाली भाग्यशाली राशियों के बारे में.

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कब होगा गोचर और कब तक रहेगा?

पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, देवगुरु बृहस्पति 19 अगस्त 2026 को अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. गुरु ग्रह इस नक्षत्र में 18 नवंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे. इस पूरी अवधि के दौरान कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

इन 3 भाग्यशाली राशियों को मिलेगा बंपर लाभ

मेष राशि: गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए बेहद मंगलकारी रहने वाला है. आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो समय बहुत अनुकूल है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा. आपके अटके हुए कार्य तेजी से गति पकड़ेंगे. समाज में आपका मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या मनचाही जगह ट्रांसफर का लाभ मिल सकता है. व्यापारियों को अचानक धन लाभ होने के योग हैं, जिससे आर्थिक परेशानियां दूर होंगी.

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वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर भाग्य के दरवाजे खोलने वाला साबित होगा. आपको हर कार्य में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सफलता मिल सकती है. लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ बेहतरीन पल बिताने का मौका मिलेगा.

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