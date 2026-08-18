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Bread Clip Reuse Tips: ब्रेड के साथ आने वाली छोटी सी क्लिप को मत फेंकिए, घर के इन 5 कामों में आएगी बड़े काम

Bread Clip Reuse Tips: ब्रेड के पैकेट पर लगी प्लास्टिक की छोटी सी क्लिप को कूड़े में फेंकने के बजाय आप उससे घर के कई काम आसाम बना सकते हैं. ये आपकी टेप का सिरा आसानी से ढूंढने, चार्जर के तार सुलझाने और खुले पैकेट्स को सील करने में बहुत मदद कर सकते हैं.

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ब्रेड के क्लिप्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी पैकेट को सील कर सकते हैं. (Photo: ITG)
ब्रेड के क्लिप्स का इस्तेमाल करके आप किसी भी पैकेट को सील कर सकते हैं. (Photo: ITG)

Bread Clip Reuse Tips: घरों में ज्यादातर रोजाना ब्रेड का पैकेट लाया जाता है. ब्रेड का पैकेट खोलते ही लोगों की नजर सबसे पहले उसके अंदर रखी ब्रेड पर जाती है और पैकेट को बंद करके रखने वाली छोटी सी प्लास्टिक क्लिप अक्सर सीधे कूड़ेदान में पहुंच जाती है. क्यों आप भी ऐसा ही करते हैं ना? अगर आप भी अब तक ऐसा ही करते आए हैं, तो जरा रुक जाइए. देखने में मामूली लगने वाली ये क्लिप घर के कई छोटे-छोटे काम आसान कर सकती है.

इसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई खास सामान खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. ब्रेड क्लिप का इस्तेमाल टेप का सिरा ढूंढने से लेकर चार्जर के तार सुलझाने और खाने के पैकेट बंद रखने तक किया जा सकता है. आज हम आपको ब्रेड के पैकेट्स को बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्लिप्स के ऐसे 5 इस्तेमाल बताने वाले हैं, जो आपके बहुत काम आ सकते हैं.

1. ब्रेड और दूसरे पैकेट को रखें अच्छी तरह बंद: ब्रेड का पैकेट खुला छोड़ने पर कुछ ही समय में स्लाइस सूखने लगती हैं. ऐसे में पैकेट को मोड़कर उसी ब्रेड क्लिप से अच्छी तरह बंद कर दें. इससे पैकेट के अंदर की हवा और नमी काफी हद तक बाहर निकलने से रुकती है और ब्रेड जल्दी सूखने से बच सकती है. इस तरीके से आप ऐसे दूसरे पैकेट्स को भी बंद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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2. टेप का सिरा ढूंढने की झंझट होगी खत्म: टेप इस्तेमाल करने के बाद उसका सिरा कई बार इतना चिपक जाता है कि अगली बार उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता है. नाखून से बार-बार कुरेदने के बजाय टेप के खुले सिरे पर ब्रेड क्लिप लगा दें. अगली बार जब टेप की जरूरत पड़ेगी, तो क्लिप को पकड़कर उसका सिरा आसानी से मिल जाएगा. ये छोटा सा तरीका टेप का सिरा बार-बार ढूंढने की सिरदर्दी खत्म कर सकता है.   

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3. उलझे हुए चार्जर और तार होंगे ऑर्गेनाइज्ड: चार्जर और ईयरफोन के तारों का उलझना तो हर घर की आम परेशानी है. इन्हें समेटने के बाद बीच में ब्रेड क्लिप लगा दें. इससे तार अपनी जगह पर बंधा रहेगा और दराज या बैग में रखे दूसरे तारों के साथ उलझेगा नहीं. आप चाहें तो क्लिप पर मार्कर से 'मोबाइल', 'लैपटॉप' या किसी दूसरे डिवाइस का नाम भी लिख सकते हैं. इससे जरूरत पड़ने पर सही चार्जर पहचानना आसान होगा.

4. छोटी चीजों के लिए बना सकते हैं हल्का हुक: कुछ ब्रेड क्लिप में धातु के पतले-पतले तार लगे होते हैं. ऐसी क्लिप को सावधानी से मोड़कर हल्के सामान के लिए छोटा हुक बनाया जा सकता है. इससे चाबी, हल्का किचन टॉवल या सजावट की हल्की चीज टांगी जा सकती है. हालांकि क्लिप को मोड़ते समय थोड़ी सावधानी रखनी होती है और इसे सिर्फ हल्के सामान के लिए ही इस्तेमाल करें.

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5. मसाले और खुले पैकेट रखें सील: कई बार आटा, चीनी, नमकीन, मसाले या दूसरी चीजों के पैकेट खोलने के बाद उन्हें ठीक से बंद करना मुश्किल होता है. पैकेट के खुले हिस्से को मोड़कर उस पर ब्रेड क्लिप लगा दें. इससे पैकेट खुलकर फैलने और सामान के बाहर गिरने की परेशानी कम हो सकती है. मसालों और सूखी चीजों के पैकेट को अच्छी तरह बंद रखना खासतौर पर जरूरी है, ताकि उनमें नमी कम पहुंचे और वे जल्दी खराब न हों.

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