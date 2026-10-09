नवरात्रि में बदल गया टैटू का ट्रेंड,  कहीं कैप्टन स्मित की तस्वीर तो कहीं CWG 2030 की थीम

नवरात्रि में गरबा, डांडिया और रंग-बिरंगे कपड़ों का क्रेज तो हर साल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार गुजरात के अहमदाबाद में युवाओं के टैटू भी चर्चा में हैं. खास बात यह है कि इन टैटू में सिर्फ फैशन या धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि देश से जुड़ी घटनाओं, चर्चित चेहरों और भविष्य की उम्मीदों की झलक भी दिखाई दे रही है. 8 अक्टूबर 2026 को सामने आई तस्वीरों में एक महिला अपनी पीठ पर फ्लाई दुबई के भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की तस्वीर वाला अस्थायी टैटू बनवाती नजर आई. वहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 यानी CWG 2030 जैसी थीम भी चर्चा में है. आखिर नवरात्रि में टैटू बनवाने का यह शौक युवाओं के लिए इतना खास क्यों हो रहा है?

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गुजरात में पुराना है टैटू का क्रेज

अहमदाबाद में नवरात्रि के दौरान टैटू बनवाने का चलन नया नहीं है. पहले भी यहां युवा गरबा के साथ अपने लुक को खास बनाने के लिए टैटू बनवाते रहे हैं. साल 2023 में भी अहमदाबाद में युवाओं के बीच टेंपरेरी टैटू का क्रेज रिपोर्ट किया गया था. उस समय गरबा, डांडिया, धार्मिक प्रतीकों और रंगीन डिजाइन वाले टैटू पसंद किए जा रहे थे. अब इस फैशन में एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है. टैटू सिर्फ सजने-संवरने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी पसंद, सोच और किसी खास शख्सियत के प्रति सम्मान दिखाने का माध्यम भी बन रहे हैं.

#WATCH अहमदाबाद, गुजरात: नवरात्रि से पहले युवा 'कैप्टन स्मित' और 'CWG 2030' जैसी थीम पर टैटू बनवा रहे हैं। (08.10) https://t.co/APF8SBxUxj — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 8, 2026

गुजरात के अलावा कहां दिखा है ऐसा ट्रेंड?

साल 2013 में नवरात्रि के दौरान नरेंद्र मोदी की तस्वीर और कमल के निशान वाले टैटू का चलन गुजरात से मुंबई तक पहुंचने की खबर आई थी. वहीं,साल 2019 में यहां युवाओं ने अनुच्छेद 370 और इसरो की उपलब्धियों से जुड़ी थीम वाले टैटू बनवाए थे. गुजरात के गरबा आयोजन: साल 2025 में भी टैटू के जरिए सामाजिक संदेश देने का चलन रिपोर्ट किया गया था. कैप्टन स्मित मच्छर और CWG 2030 वाली मौजूदा थीम का यही ट्रेंड दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या दूसरे शहरों में भी बड़े स्तर पर चल रहा है.

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टैटू में क्या है खास?

कैप्टन स्मित मच्छर की तस्वीर वाला टैटू काफी ट्रेंड में है, क्योंकि यह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेटर की तस्वीर से अलग है. वहीं, CWG 2030 की थीम अहमदाबाद के खेलों से जुड़े भविष्य के सपने की ओर इशारा करती है. केंद्र सरकार ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की बोली से जुड़ी मंजूरी दी थी, जिसमें अहमदाबाद को प्रमुख शहर के तौर पर पेश किया गया है. यही इस खबर का दिलचस्प पहलू है.

नवरात्रि में जहां लोग गरबा के लिए खास कपड़े, गहने और मेकअप चुनते हैं, वहीं कुछ युवा अपने शरीर पर ऐसी तस्वीरें बनवा रहे हैं जो किसी घटना, शख्सियत या बड़े सपने से जुड़ी हैं. यानी अब टैटू सिर्फ स्टाइल स्टेटमेंट नहीं, अपनी पसंद और सोच जाहिर करने का तरीका भी बनते दिख रहे हैं.

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