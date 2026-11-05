Dhanteras 2026: धनतेरस पर 5 चीजें खरीदना पड़ सकता है भारी, मां लक्ष्मी हो सकती हैं नाराज!

Dhanteras 2026: धनतेरस के दिन सोना-चांदी, बर्तन और नई चीजें खरीदना शुभ माना जाता है. इस दिन बाजारों में खरीदारी के लिए खास रौनक रहती है. मान्यता है कि धनतेरस पर घर लाई गई शुभ वस्तुएं सुख-समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, जिन्हें इस दिन खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है?

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वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ वस्तुओं को घर लाना शुभ नहीं माना जाता. इनमें लोहे से लेकर कांच और प्लास्टिक तक की चीजें शामिल हैं. अगर आप भी इस धनतेरस खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लें किन 5 चीजों को खरीदने से बचना चाहिए.



1. लोहे का सामान

धनतेरस पर लोहे का सामान खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यताओं में लोहे का संबंध शनिदेव से जोड़ा जाता है. इसलिए इस दिन लोहे के बर्तन, औजार या दूसरी वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता. इसकी जगह लोग तांबे, पीतल और चांदी की वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं.

2. कांच की वस्तुएं

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कांच से बनी चीजें खरीदने से बचना चाहिए. कांच को नाजुक और टूटने वाली वस्तु माना जाता है. इसलिए इस दिन कांच के बर्तन, क्रॉकरी और सजावटी सामान खरीदने की परंपरा को शुभ नहीं माना जाता.

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3. चाकू-कैंची और धारदार सामान

धनतेरस पर चाकू, कैंची, सुई और दूसरे धारदार औजार खरीदने से भी परहेज करने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मकता का प्रतीक हो सकती हैं. इसलिए त्योहार के दिन इनकी खरीदारी टालना बेहतर माना जाता है.

4. काले रंग की चीजें

धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं खरीदने से बचने की मान्यता है. हिंदू धर्म में काले रंग को कई शुभ कार्यों में इस्तेमाल करने से परहेज किया जाता है. इसलिए इस दिन काले रंग के कपड़े, सजावटी सामान या अन्य वस्तुएं खरीदने के बजाय हल्के और शुभ रंगों को प्राथमिकता दी जाती है.

5. प्लास्टिक का सामान

धनतेरस पर प्लास्टिक की चीजें खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता. वास्तु मान्यताओं में प्लास्टिक को धातुओं की तरह शुभता और समृद्धि का प्रतीक नहीं माना गया है. इसलिए इस दिन प्लास्टिक के बर्तन, डिब्बे और सजावटी सामान खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है.

धनतेरस पर क्या खरीदना माना जाता है शुभ?

धनतेरस के दिन कुछ खास चीजें खरीदने की परंपरा है. मान्यता है कि इन वस्तुओं को घर लाने से मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा बनी रहती है.



- सोना-चांदी: इस दिन सोने-चांदी के आभूषण और सिक्के खरीदना शुभ माना जाता है.

- पीतल और तांबे के बर्तन: धनतेरस पर धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा काफी पुरानी है.

- झाड़ू: मान्यता है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है.

- धनिया: साबुत धनिया खरीदना और दिवाली पर इसे पूजा में रखना शुभ माना जाता है.

- गोमती चक्र: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसे घर में रखने से सुख-समृद्धि आती है.

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धनतेरस पर खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान

धनतेरस पर खरीदारी करते समय अपनी जरूरत और बजट का भी ध्यान रखें. जरूरी नहीं कि इस दिन महंगी चीजें ही खरीदी जाएं. आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार छोटी धातु की वस्तु या पूजा सामग्री भी घर ला सकते हैं. खरीदारी के बाद शाम को भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा करें. घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की भी परंपरा है.

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