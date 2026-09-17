6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता... पिटबुल का आतंक CCTV में कैद

हरियाणा के सोनीपत की सिक्का कॉलोनी में पिटबुल के हमले का खौफनाक मामला सामने आया है. यहां 6 महीने का मासूम अपनी बुआ के साथ गली से जा रहा था, तभी अचानक एक पिटबुल दौड़ता हुआ आया और बच्चे पर झपट पड़ा. हमले की पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

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CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि पिटबुल बच्चे को दबोच लेता है. बच्चे की बुआ उसे बचाने के लिए कुत्ते से भिड़ती हैं. इसी दौरान कुत्ता उन पर भी हमला कर देता है. किसी तरह परिजनों को घटना की जानकारी हुई और घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

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पिटबुल के हमले में 6 महीने का मासूम बुरी तरह घायल हुआ है. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे रोहतक PGI रेफर कर दिया. फिलहाल बच्चे का वहीं इलाज चल रहा है. घटना के बाद सिक्का कॉलोनी के लोगों में भी दहशत का माहौल है.

CCTV सामने आने के बाद मालिक की जिम्मेदारी पर सवाल

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घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद अब पिटबुल के मालिक की जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. लोगों के बीच यह चर्चा है कि आखिर खतरनाक नस्ल के कुत्ते को किस तरह रखा जा रहा था और क्या उसे लेकर जरूरी नियमों का पालन किया जा रहा था.

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इस हमले में बच्चे की बुआ भी घायल हुई हैं. हालांकि, सबसे ज्यादा चिंता 6 महीने के मासूम की हालत को लेकर है, जिसका रोहतक PGI में उपचार जारी है. घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच कुत्ते को लेकर डर बना हुआ है.

वहीं, इस मामले में अभी तक बच्चे के परिजनों की ओर से पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. फिलहाल पुलिस शिकायत का इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ मासूम का रोहतक PGI में इलाज चल रहा है. इस घटना ने इलाके में पालतू कुत्तों को रखने के नियमों और मालिकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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