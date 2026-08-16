Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इसके साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए. वहीं, बांग्लादेश ने PM तारिक रहमान के प्रस्तावित भारत दौरे को पूर्व PM शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग से जोड़ दिया है. इन खबरों के अलावा, भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें

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IND vs SL: गॉल में देवदत्त पडिक्कल ने काटा गदर! 167 रन बनाकर रचा इतिहास, 24 साल बाद हुआ ये करिश्मा!

गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की यादगार पारी खेली है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाले पडिक्कल सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं. पडिक्कल से पहले यह कारनामा केवल राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ही कर पाए थे.

'शेख हसीना को वापस भेजें...', PM तारिक रहमान के भारत दौरे से पहले बांग्लादेश की शर्त

बांग्लादेश ने PM तारिक रहमान के प्रस्तावित भारत दौरे को पूर्व PM शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग से जोड़ दिया है. ढाका ने कहा है कि PM तारिक की भारत यात्रा के लिए पहले 'अनुकूल माहौल' तैयार किए जाने की जरूरत है. इसके लिए भारत को शेख हसीना समेत अन्य वांछित लोगों के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की मांग पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए.

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तमिलनाडु BJP अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज, CM विजय की मां पर की थी टिप्पणी

तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नैनाार नागेंद्रन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. उन पर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी मां के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करने का गंभीर आरोप लगा है. यह पूरा मामला चेन्नई में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में दी गई एक स्पीच से जुड़ा है.

7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद 341 आफ्टरशॉक्स... दहशत में इंडोनेशिया के लोग, अब तक 57 की मौत

इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भयानक तबाही मचाई है. इसमें कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. शनिवार सुबह आए इस भूकंप से पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में भारी तबाही हुई. भूकंप के कारण सड़कें बंद हो गईं और कई जगह भूस्खलन हुआ.

'बिना शर्त माफी मांगे', वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चंद्र के वंशज की सोनिया गांधी से डिमांड

स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में 'वंदे मातरम' के 'अपमान' को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. राष्ट्रगीत के रचयिता ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज और नैहाटी से बीजेपी विधायक सुमित्रो चटर्जी ने इस पर दुख जताया है. उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को पत्र भेजकर कांग्रेस नेतृत्व के रवैये का विरोध किया.

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नेपाल दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख धीरज सेठ, मिलेगा खास सम्मान, सैन्य संबंधों की मजबूती पर जोर

भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ नेपाल की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं. यह दौरा 17 अगस्त से 19 अगस्त 2026 तक रहेगा. इस यात्रा का मकसद भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करना है. दोनों देशों के बीच हमेशा से ही मजबूत सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं.

13 हजार करोड़ के ड्रग्स केस में UAE से लाया गया वांटेड वीरेंद्र बसोया, 21 अगस्त तक NCB को मिली कस्टडी

पुणे की एक अदालत ने कथित ड्रग किंगपिन वीरेंद्र सिंह बसोया को 21 अगस्त तक NCB की हिरासत में भेज दिया है. बसोया को हाल ही में UAE से भारत प्रत्यर्पित किया गया था और रविवार को उसे कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे की अदालत में पेश किया गया. बसोया का नाम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अलग मामले में भी सामने आया है.

AUS vs BAN: बांग्लादेश से हारकर तिलमिलाया ऑस्ट्रेलिया, मार्क वॉ ने बताया इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर, बदलाव की उठी मांग

बांग्लादेश ने डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मार्क वॉ ने इस हार को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर बताया. उन्होंने कहा कि मैंने अपने करियर में इतना बड़ा उलटफेर नहीं देखा. वहीं, पोंटिंग का मानना है कि अब ऑस्ट्रेलियाई टीम को भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए.

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एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, कप्तान फातिमा सना की वापसी, देखें फुल स्क्वॉड

विमेंस एशिया कप 2026 और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम का ऐलान 16 अगस्त को कर दिया गया. ऑलराउंडर फातिमा सना की कप्तान के तौर पर वापसी हुई है. पाकिस्तानी स्क्वॉड में फातिमा सना के अलावा मुनीबा अली, शवाल जुल्फिकार, आयशा जफर, गुल फिरोजा, साइरा जबीन, इमान फातिमा, इमान नसीर, उम्म-ए-हानी, तुबा, नाशरा और मोमिना शामिल हैं.

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