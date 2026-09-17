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याद हैं 'आइंस्टीन चाचा'? फिर वीडियो में आए नजर, इंटरनेट पर मच गया बवाल!

क्या आपको बागपत के 'आइंस्टीन चाचा' याद हैं? वही चाट-कांड वाले चाचा, जिनकी लड़ाई ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के रिंग में होने वाली भिड़ंत को भी मात दे दी थी और देखते ही देखते उनकी ख्याति दुनियाभर में फैल गई थी. अब वही आइंस्टीन चाचा एक बार फिर नजर आए हैं, लेकिन इस बार अंदाज बिल्कुल अलग है

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आइंस्टीन चाचा के नए वीडियो से इंटरनेट में बवाल हो गया है (Photos: @venkymama100/X)
आइंस्टीन चाचा के नए वीडियो से इंटरनेट में बवाल हो गया है (Photos: @venkymama100/X)

अगर आप 2021 के उन वायरल वीडियो को याद करते हैं, जिन्होंने देखते ही देखते पूरे इंटरनेट को हंसा दिया था, तो 'आइंस्टीन चाचा' का नाम जरूर याद होगा. बागपत के रहने वाले हरेंद्र सिंह अचानक एक वीडियो की वजह से इतने मशहूर हुए कि उनका लुक और अंदाज सोशल मीडिया पर मीम का हिस्सा बन गया. अब करीब 5 साल बाद उनका एक नया वीडियो सामने आया है. इसके बाद लोग फिर पूछ रहे हैं-आखिर 'आइंस्टीन चाचा' इतने सालों बाद कहां थे?

आइंस्टीन चाचा का नया वीडियो वायरल
नए वीडियो में हरेंद्र सिंह पहले की तरह किसी हंगामे के बीच नहीं दिख रहे. इस बार वह एक दफ्तर जैसी जगह पर लोगों की कतार में खड़े नजर आते हैं. वह अपनी बारी का इंतजार करते हैं. फिर काउंटर पर जाकर कुछ पूछते दिखाई देते हैं. वीडियो की सबसे खास बात यही है कि लोगों ने उन्हें देखते ही पहचान लिया.

यह भी पढ़ें: 'मैंने उनको बजाना शुरू किया', 3 साल पहले के वायरल वीड‍ियो पर बोले बागपत के 'चाट वाले चाचा'

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सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुराने 'आइंस्टीन चाचा' की तस्वीरें और 2021 के वायरल क्लिप फिर चर्चा में आ गए. एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा-अल्बर्ट आइंस्टीन धरती पर वापस आ गए हैं. वहीं किसी ने कहा 5 साल बाद भी पहचान लिया, यही असली स्टारडम है. इसके बाद लोगों ने उनके पुराने वायरल वीडियो और नए वीडियो की तुलना शुरू कर दी.

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देखें ये वीडियो

कौन हैं 'आइंस्टीन चाचा'?
'आइंस्टीन चाचा' असल में बागपत के हरेंद्र सिंह हैं. उन्हें यह नाम उनकी शक्ल की वजह से नहीं, बल्कि उनके खास हेयर स्टाइल की वजह से मिला था. उनके लंबे, नारंगी रंग के बाल वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के बालों की याद दिलाते थे.

साल 2021 में बागपत के बड़ौत में दो चाट दुकानदारों के बीच हुआ विवाद अचानक वायरल हो गया था. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ मामला मारपीट तक पहुंच गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. इसी वीडियो में हरेंद्र सिंह भी नजर आए थे.

लोगों का ध्यान विवाद से ज्यादा उनके हेयर स्टाइल ने खींचा. देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उन्हें 'आइंस्टीन चाचा' कहा जाने लगा. उनके नाम पर मीम बनने लगे और उनका वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाने लगा.

वायरल होने के बाद क्या हुआ?
किसी आम व्यक्ति के लिए अचानक हजारों लोगों की पहचान में आ जाना आसान नहीं होता. हरेंद्र सिंह के साथ भी यही हुआ. वायरल वीडियो के बाद लोग उन्हें पहचानने लगे और कई लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए पहुंचने लगे.

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बाद में उन्होंने बताया था कि लगातार लोगों की भीड़ और पहचान की वजह से उन्होंने अपने बाल तक कटवा लिए थे. यानी जिस लुक ने उन्हें इंटरनेट पर पहचान दिलाई थी, वही बाद में उनके लिए परेशानी का कारण भी बनने लगा.

यह भी पढ़ें: बागपत के 'चाट कांड' वाले आइंस्टीन चाचा ने क्यों कटवा लिए थे बाल? दिया ये दिलचस्प जवाब

यही वजह है कि अब इतने समय बाद उनका नया वीडियो सामने आने पर लोगों की दिलचस्पी फिर बढ़ गई है. कई सोशल मीडिया यूजर्स के लिए यह सिर्फ एक नया क्लिप नहीं, बल्कि 2021 के उस दौर की याद है, जब 'बागपत की चाट वाली लड़ाई' का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ था.

नए वीडियो में क्या दिख रहा है?
नए वीडियो में हरेंद्र सिंह शांत नजर आते हैं. वह एक कतार में खड़े दिखाई देते हैं और अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं. वीडियो में ऐसा कोई बड़ा हंगामा नहीं है, लेकिन उनका चेहरा और खास पहचान वाला अंदाज लोगों को पुराने वायरल वीडियो की याद दिलाने के लिए काफी है.

यही सोशल मीडिया की खासियत है. कभी-कभी कोई नया वीडियो इसलिए वायरल हो जाता है क्योंकि उसमें कोई नई घटना नहीं, बल्कि पुरानी इंटरनेट याद वापस लौटती है.

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