scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हां, इनके पांच बच्चे हैं, मैं इन्हीं से शादी करूंगा...’ जिस दामाद पर फिदा हुई सास, सुनिए उसकी जुबानी पूरी कहानी

'इनके पांच बच्चे हैं, मैं इन्हीं से शादी करूंगा...' मैनपुरी में सास और दामाद की लव स्टोरी चर्चा में है. साथ रहने की जिद पर अड़े दामाद से जब पुलिस ने सवाल किए तो उसके जवाब सुनकर सभी हंस पड़े. दामाद ने कहा कि वह उन्हीं के साथ रहना चाहता है. पुलिस ने पत्नी और बच्चों के भविष्य को लेकर समझाया, लेकिन दामाद अपने फैसले पर कायम रहा. सास भी दामाद के ही साथ रहना चाहती है. 

Advertisement
X
मैनपुरी में 35 साल की सास अपने 20 साल के दामाद के साथ रहना चाहती है (Photo ITG)
मैनपुरी में 35 साल की सास अपने 20 साल के दामाद के साथ रहना चाहती है (Photo ITG)

'हां, इनके पांच बच्चे हैं... मैं इन्हीं से शादी करूंगा, मेरी पत्नी को साथ रहना है तो रहे' पुलिस के सामने 20 साल के दामाद ने जब यह लाइन बोली तो सभी चौंक गए. 35 साल की सास भी यही कहती रही कि मैं भी इसी से शादी करूंगी. यह लव स्टोरी मैनपुरी की है, जहां पांच बच्चों की मां और उसके दामाद के बीच प्रेम संबंध को लेकर परिवार में विवाद खड़ा हो गया.

वायरल बातचीत में पुलिस युवक से पूछती है कि उसके साथ मौजूद महिला कौन है. तो वह जवाब देता है कि वह उसकी सास है. पुलिस फिर सवाल करती है कि क्या वह अपनी सास के साथ शादी करना चाहता है? युवक का जवाब बातचीत को और चौंकाने वाला बना देता है. वह महिला के साथ रहने की बात कहता है. पुलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि महिला के बच्चे हैं और इस फैसले का असर पूरे परिवार पर पड़ेगा. लड़के से जब पूछा जाता है कि महिला की बेटी का क्या होगा, तो वह अपनी बात दोहराता है कि वह सास के साथ रहना चाहता है, मेरी पत्नी को हमारे साथ रहना है तो रहे वरना जाए.

बातचीत में पुलिस लड़के से महिला के बच्चों के बारे में पूछती है. वह बताता है कि इनके पांच बच्चे हैं. इसके बाद उससे सवाल किया जाता है कि इतनी बड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी के बाद वह आगे की जिंदगी कैसे चलाएगा तो उसका कहना है कि महिला के जो बच्चे उसके साथ रहना चाहेंगे, वे साथ रह सकते हैं. छोटे बच्चों की देखभाल करने की बात भी वह बातचीत में करता है. 

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस ने दामाद और सास से पूछताछ भी की (Photo: ITG)
बेटी के पति पर आया 5 बच्चों की मां का दिल! साथ रहने लगे सास-दामाद
Akhilesh took a dig at Mainpuri CO (Photo- ITG)
'उसकी मूंछें बहुत छोटी थीं' मैनपुरी CO पर अखिलेश का फिर तंज
मूंछों पर ताव देकर अखिलेश का नाम लेने वाले CO अशोक सिंह की सफाई
Video of Mainpuri DSP Ashok Singh goes viral (Photo: ITG)
मूंछों पर ताव देने वाले मैनपुरी CO पर अखिलेश यादव का पलटवार
Video of Mainpuri DSP Ashok Singh goes viral (Photo: ITG)
मूंछों पर ताव देकर बोले DSP- 'बनाओ वीडियो और भेज दो अखिलेश को'
Advertisement

‘सास मम्मी एक ही बात है...’

वायरल बातचीत में लड़के से रिश्ते को लेकर कई सवाल पूछे जाते हैं. महिला उसकी सास है, इस बात की पुष्टि लड़का खुद करता है. बातचीत के दौरान वह सास और मम्मी को एक ही बात बताता हुआ सुनाई देता है. पुलिस अधिकारी उससे आगे की जिंदगी और परिवार के भविष्य को लेकर सवाल करते हैं. युवक के जवाबों से साफ है कि वह महिला के साथ रहने के फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है.

दो साल पहले हुई थी महिला के पति की मौत

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महिला की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है. वह घिरोर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है. बताया गया है कि उसके पति की करीब दो साल पहले मौत हो चुकी है. महिला के पांच बच्चे हैं. पति की मौत के बाद वह बच्चों के साथ रह रही थी. इसी दौरान उसके अपने दामाद के साथ  प्रेम संबंध बनने की बात सामने आई. बताया जा रहा है कि पिछले करीब एक-दो महीने से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं और दोनों साथ रहने की बात कर रहे थे.

रिश्तेदारी में आए थे दोनों, बच्चों ने कर दिया विरोध

बताया गया कि महिला और उसका दामाद हाल में मैनपुरी में एक रिश्तेदारी में पहुंचे थे. वहां महिला के बच्चे भी मौजूद थे. जब उन्हें दोनों के रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने इसका विरोध किया. परिवार में कहासुनी शुरू हो गई और मामला हंगामे तक पहुंच गया. महिला दामाद के साथ रहने की बात पर अड़ी रही, जबकि बच्चे और परिवार के दूसरे लोग इसका विरोध कर रहे थे. मामला बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद दोनों को थाने लाया गया.

Advertisement

थाने में काफी देर तक चला सवाल-जवाब

पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत की. युवक से उसके रिश्ते और महिला के साथ रहने की वजह पूछी गई. महिला से भी उसकी इच्छा के बारे में जानकारी ली गई. लड़के ने पुलिस के सामने महिला के साथ रहने की इच्छा जताई. उसने यह भी कहा कि वह महिला के बच्चों को लेकर भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है. फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया और घर भेज दिया. पुलिस का कहना है कि यदि मामले में कोई लिखित शिकायत या तहरीर मिलती है तो उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अभी तक पुलिस की ओर से मामले में किसी अंतिम निष्कर्ष की जानकारी सामने नहीं आई है.

अलीगढ़ में भी आ चुका है ऐसा ही मामला :

मैनपुरी में सामने आए इस मामले ने अलीगढ़ के सास और दामाद की कहानी की याद भी दिला दी. अप्रैल 2025 में अलीगढ़ के मडराक इलाके में बेटी की शादी होने वाली थी. परिजनों ने आरोप लगाया था कि लड़की की मां अनीता की अपने होने वाले दामाद राहुल से नजदीकियां बढ़ गई थीं. दोनों के बीच फोन पर लगातार बातचीत होने लगी और परिवार को उनके रिश्ते पर आपत्ति होने लगी. परिजनों के मुताबिक, परिवार ने दोनों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन बातचीत का सिलसिला नहीं रुका. अनीता घर से नकदी और जेवर लेकर राहुल के साथ चली गईं. इसके बाद परिवार की ओर से पुलिस से शिकायत की गई. पुलिस ने दोनों को बरामद कर थाने लाकर पूछताछ की. उस समय दोनों के बालिग होने के कारण महिला ने अपनी इच्छा से राहुल के साथ जाने की बात कही थी. इसके बाद दोनों साथ रहने लगे. बताया गया कि बाद में दोनों बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक गांव में जाकर रहने लगे. वहां राहुल फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम कर रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने 2 आतंकी किए ढेर |
    विवेक तिवारी हत्याकांड में लखनऊ कोर्ट सुनाएगी फैसला, हत्या के आरोपी हैं सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप सिंह |
    मेंटल हेल्थ और नशामुक्ति सेवाओं को मिलेगी मजबूती, पंजाब सरकार का बड़ा फैसला |
    IIT कानपुर में मार्च-2027 में भर्ती होगा पहला मरीज! बन रहा बड़ा अस्पताल, तैयार होंगे 'हाइब्र‍िड' डॉक्टर |
    EPFO New Rule: आज से नया नियम... ₹25000 है सैलरी, तो इतनी मिलेगी पेंशन, समझें गण‍ित |
    UCC पर बढ़ा राजनीतिक बवाल, भोपाल की रैली में जमकर बरसे ओवैसी |
    UCC पर छिड़ा सियासी संग्राम, अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष का हमला |
    9 रुपये की हो गई एक ईंट... 3BHK बनाने में ईंट पर कितना खर्चा आएगा? |
    'देश में सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू', SEMICON इंडिया में बोले पीएम मोदी |
    यूपी के पूर्व मंत्री राम आसरे कुशवाहा ने छोड़ी BJP, सपा में हुए शामिल
    Advertisement