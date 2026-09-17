बंगले में घुसा युवक जाली में ऐसा फंसा कि निकल ही नहीं पाया... लोगों ने चोर कहकर बरसाए डंडे, Video

सूरत के नाना वराछा इलाके में एक बंद बंगले में चोरी के इरादे से घुसे चोर की हालत उस समय खराब हो गई, जब वह स्टील की जाली में फंस गया. जाली में फंसने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालने की बजाय उसकी पिटाई शुरू कर दी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद कपोद्रा थाना पुलिस हरकत में आई और मामले की जांच शुरू कर दी.

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक अज्ञात युवक मकान में लगी जाली के बीच बुरी तरह फंसा हुआ है. युवक बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन जाली में फंसने की वजह से वह निकल नहीं पा रहा है. इसी दौरान आसपास के लोग वहां जमा हो गए और युवक को चोर समझकर उस पर डंडे से हमला करने लगे. वीडियो सामने आने के बाद नाना वराछा इलाके में इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई.

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युवक चोरी के इरादे से बंद बंगले में घुसा था. इसी दौरान स्टील की जाली में फंस गया. हालांकि, पुलिस जांच में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि युवक असल में चोरी करने के इरादे से ही बंगले में घुसा था या नहीं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कपोद्रा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.

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कपोद्रा थाने के पुलिस इंस्पेक्टर एम.आर. सोलंकी ने बताया कि वायरल वीडियो नाना वराछा की राजाराम नगर सोसायटी का है और घटना करीब 15 दिन पुरानी है. उस समय पुलिस को इस संबंध में कोई शिकायत या जानकारी नहीं दी गई थी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि मकान काफी समय से बंद था. इसी का फायदा उठाकर युवक के मकान के अंदर घुसने की बात सामने आई है. हालांकि, युवक कौन था और उसका मकान में घुसने के पीछे मकसद क्या था, इसे लेकर पुलिस को अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है.

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इस मामले को लेकर सूरत के कापोद्रा पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर महिपाल सिंह सोलंकी से फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो कापोद्रा थाना क्षेत्र के नाना वराछा में स्थित राजाराम नगर सोसायटी के बंगले का है. इस बंगले में रहने वाले लोग वर्षों से अमेरिका में रहते हैं.

पुलिस ने इस वायरल वीडियो को लेकर बंगले के मालिक किशोर भाई भी फोन पर संपर्क किया था तो उन्होंने बताया कि उनके बंगले से कोई चोरी नहीं हुई है और ना घर का कोई ताला टूटा है. ऐसे में शिकायत करना ठीक नहीं है. वायरल हुआ वीडियो अनुमान के मुताबिक, करीब 15 दिन पुराना है, लेकिन दो तीन दिन पहले ही वायरल हुआ है. पुलिस जाली में फंसे युवक की पहचान करने में जुटी है.

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