पहले पानी सप्लाई किया, फिर किया ये काम... अब दुबई में करोड़ों कमाती हैं ये महिला!

दुबई को आज दुनिया के सबसे महंगे और चमकदार शहरों में गिना जाता है. यहां अच्छी लाइफ और शानदार लाइफस्टाइल का सपना देखने वाले बहुत से लोग पहुंचते हैं. लेकिन यहां गुजारा करना भी, उतना आसान नहीं है. यहां की जिंदगी मुश्किलों भरी है, और मंहगी भी. ऐसे में कोई इस शहर में आ कर कामयाबी हासिल करता है, वो बड़ी बात है. आलिया की कहानी भी यही सबक देती है. अगर इरादा हो तो रास्ते बन ही जाते हैं.

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जब वो इस शहर में अपने सपने लेकर पहुंची तो उनके पास खाने के पैसे तक नहीं थे. एक वक्त का खाना खाने के बाद उन्हें ये सोचना पड़ता था कि अगले वक्त का इंतेजाम कैसे होगा.

आलिया जब अबू धाबी से दुबई आई थीं, तब उनके पास कोई जॉब या पर्याप्त बचत नहीं थी. नए शहर में करियर शुरू करने का फैसला आसान नहीं था. शुरुआती दिनों में उन्हें इस बात की फिक्र रहती थी कि अगला खाना कैसे आएगा और पैसे कैसे कमाए जाएं.

पानी पहुंचाने के बदले मिले सिर्फ 5-6 दिरहम

द नेशनल को दिए एक इंटरव्यू में आलिया ने अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि वह शेयरिंग में रहती थीं. एक दिन उनकी रूममेट ने पानी मांगा. आलिया ने पानी पहुंचाने की पेशकश की. इसके बदले उन्हें करीब 5-6 दिरहम टिप के तौर पर मिले. तब उन्होंने अपनी रूममेट के लिए पानी लाकर 5-6 दिरहम की टिप कमाई. इसी टिप से उससे रोज एक शावरमा खरीदा. करीब एक महीने बाद उन्हें जॉब मिल गई

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उस वक्त उनके लिए ये कुछ दिरहम भी काफी मायने रखते थे. उन्होंने बताया कि वह करीब एक महीने तक रोजाना एक शावरमा खाकर गुजारा करती थीं, जब तक कि उन्हें नौकरी नहीं मिल गई.

यही छोटा-सा काम आगे चलकर उनके करियर की शुरुआत का हिस्सा बना. नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया और धीरे-धीरे कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम मजबूत किया.

14 साल से ज्यादा का करियर, अब कंटेंट क्रिएशन से कमाई

आलिया ने मॉडलिंग और फोटोग्राफी से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह कंटेंट क्रिएशन की तरफ बढ़ीं. अब उन्हें ट्रैवल और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर यूएई का लाइसेंस मिला हुआ है.वह इंटरनेशनल ब्रांड्स, लग्जरी होटल्स और टूरिज्म बोर्ड्स के साथ काम करती हैं. उनके कंटेंट में ट्रैवल, अलग-अलग संस्कृतियां, खाना और नए अनुभव शामिल रहते हैं.आलिया के मुताबिक, सोशल मीडिया पर उनका सफर हमेशा आसान नहीं रहा. उनके सोशल मीडिया पेज दो बार खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कंटेंट क्रिएशन जारी रखा.

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एक नहीं, कई जगह से होती है कमाई

आज आलिया की कमाई सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक सीमित नहीं है. वह एक मीडिया हाउस भी चलाती हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स और ट्रैवल एजेंसियों से जोड़ता है.इसके अलावा वह यूएई के रियल एस्टेट और फाइनेंशियल मार्केट्स में भी निवेश करती हैं.

सालाना कंटेंट से 1 करोड़ रुपये तक की कमाई

आलिया ने अपनी सालाना कंटेंट इनकम करीब 3 लाख से 4 लाख दिरहम के बीच बताई है. इंडियन करेंसी में यह लगभग 78 लाख रुपये से लेकर 1.04 करोड़ रुपये के बराबर बैठती है. इसके अलावा उनकी कमाई के दूसरे सोर्स भी हैं.

आलिया ने अगला लक्ष्य अपने कारोबार को बढ़ाना, निवेश जारी रखना, एसेट्स बनाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम का विस्तार करना है. वह आर्थिक आजादी के साथ-साथ भविष्य में परिवार और यात्रा के लिए भी ज्यादा स्वतंत्रता चाहती हैं.



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