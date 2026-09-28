scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पहले पानी सप्लाई किया, फिर किया ये काम... अब दुबई में करोड़ों कमाती हैं ये महिला!

जिस दुबई में आज आलिया लाला कंटेंट क्रिएशन से लाखों रुपये कमा रही हैं, वहीं कभी उनके पास एक वक्त के खाने तक के पैसे नहीं थे. मुश्किल दौर में पानी पहुंचाकर मिली 5-6 दिरहम की टिप से उन्होंने गुजारा किया.

Advertisement
X
एक इंटरव्यू में आलिया ने अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों को याद किया (Photo:Insta/@aaliyalala)
एक इंटरव्यू में आलिया ने अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों को याद किया (Photo:Insta/@aaliyalala)

दुबई को आज दुनिया के सबसे महंगे और चमकदार शहरों में गिना जाता है. यहां अच्छी लाइफ और शानदार लाइफस्टाइल का सपना देखने वाले बहुत से लोग पहुंचते हैं. लेकिन यहां गुजारा करना भी, उतना आसान नहीं है. यहां की जिंदगी मुश्किलों भरी है, और मंहगी भी. ऐसे में कोई इस शहर में आ कर कामयाबी हासिल करता है, वो बड़ी बात है. आलिया की कहानी भी यही सबक देती है. अगर इरादा हो तो रास्ते बन ही जाते हैं.

जब वो इस शहर में अपने सपने लेकर पहुंची तो उनके पास खाने के पैसे तक नहीं थे. एक वक्त का खाना खाने के बाद उन्हें ये सोचना पड़ता था कि अगले वक्त का इंतेजाम कैसे होगा.

आलिया जब अबू धाबी से दुबई आई थीं, तब उनके पास कोई जॉब या पर्याप्त बचत नहीं थी. नए शहर में करियर शुरू करने का फैसला आसान नहीं था. शुरुआती दिनों में उन्हें इस बात की फिक्र रहती थी कि अगला खाना कैसे आएगा और पैसे कैसे कमाए जाएं.

सम्बंधित ख़बरें

57 lakh WFH job, 84 lakh job offer
57 लाख रुपये WFH या 84 लाख की जॉब? टेकी ने पूछा, क्या चुनें
जवाब देखने से पहले आप भी अपने दिमाग पर थोड़ा जोर लगाइए. ( Photo: AI
इस तस्वीर में छिपा है लड़के का नाम, V और क्लिप देखकर बताइए
Etihad A380, Etihad First Class Apartment, Etihad A380 First Class
प्लेन में होटल जैसा बेड! 15 घंटे की फ्लाइट में ऐसी लग्जरी, Viral Video
Indian man says,
'इंडियन खाना छोड़ दिया…’, दिल्ली के शख्स ने बताया बॉडी में क्या हुआ
haryana-doctor-jasmine-kalsi-instagram-followers-
इंस्टा फॉलोअर्स वाली लड़की से शादी में क्या दिक्कत? डॉक्टर ने सुनाई आपबीती

पानी पहुंचाने के बदले मिले सिर्फ 5-6 दिरहम

द नेशनल को दिए एक इंटरव्यू में आलिया ने अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि वह शेयरिंग में रहती थीं. एक दिन उनकी रूममेट ने पानी मांगा. आलिया ने पानी पहुंचाने की पेशकश की. इसके बदले उन्हें करीब 5-6 दिरहम टिप के तौर पर मिले. तब उन्होंने अपनी रूममेट के लिए पानी लाकर 5-6 दिरहम की टिप कमाई. इसी टिप से उससे रोज एक शावरमा खरीदा. करीब एक महीने बाद उन्हें जॉब मिल गई

Advertisement

यह भी पढ़ें: 10 में 10... जयपुर मेट्रो में पहली बार बैठी रूसी महिला, बोली- ‘दुबई मेट्रो जैसी है’

उस वक्त उनके लिए ये कुछ दिरहम भी काफी मायने रखते थे. उन्होंने बताया कि वह करीब एक महीने तक रोजाना एक शावरमा खाकर गुजारा करती थीं, जब तक कि उन्हें नौकरी नहीं मिल गई.

यही छोटा-सा काम आगे चलकर उनके करियर की शुरुआत का हिस्सा बना. नौकरी मिलने के बाद उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया और धीरे-धीरे कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम मजबूत किया.

14 साल से ज्यादा का करियर, अब कंटेंट क्रिएशन से कमाई

आलिया ने मॉडलिंग और फोटोग्राफी से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह कंटेंट क्रिएशन की तरफ बढ़ीं. अब उन्हें ट्रैवल और लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर यूएई का लाइसेंस मिला हुआ है.वह इंटरनेशनल ब्रांड्स, लग्जरी होटल्स और टूरिज्म बोर्ड्स के साथ काम करती हैं. उनके कंटेंट में ट्रैवल, अलग-अलग संस्कृतियां, खाना और नए अनुभव शामिल रहते हैं.आलिया के मुताबिक, सोशल मीडिया पर उनका सफर हमेशा आसान नहीं रहा. उनके सोशल मीडिया पेज दो बार खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कंटेंट क्रिएशन जारी रखा.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में पिज्जा डिलीवरी करता था भारतीय, अब 3 रेस्टोरेंट और बीएमडब्ल्यू का मालिक

Advertisement

एक नहीं, कई जगह से होती है कमाई

आज आलिया की कमाई सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक सीमित नहीं है. वह एक मीडिया हाउस भी चलाती हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स और ट्रैवल एजेंसियों से जोड़ता है.इसके अलावा वह यूएई के रियल एस्टेट और फाइनेंशियल मार्केट्स में भी निवेश करती हैं. 

सालाना कंटेंट से 1 करोड़ रुपये तक की कमाई

आलिया ने अपनी सालाना कंटेंट इनकम करीब 3 लाख से 4 लाख दिरहम के बीच बताई है. इंडियन करेंसी में यह लगभग 78 लाख रुपये से लेकर 1.04 करोड़ रुपये के बराबर बैठती है. इसके अलावा उनकी कमाई के दूसरे सोर्स भी हैं.

आलिया ने अगला लक्ष्य अपने कारोबार को बढ़ाना, निवेश जारी रखना, एसेट्स बनाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम का विस्तार करना है. वह आर्थिक आजादी के साथ-साथ भविष्य में परिवार और यात्रा के लिए भी ज्यादा स्वतंत्रता चाहती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इन-हैंड सैलरी और बेसिक पे में क्या होता है फर्क? फ्रेशर्स को समझना चाहिए इसका गणित |
    चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में फंसाने की धमकी, प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 16 लाख की ठगी |
    कॉकरोच पार्टी को नहीं मिली मुंबई में प्रदर्शन की अनुमति, भड़के दि‍पके, 2 अक्टूबर को करेंगे जेल भरो आंदोलन |
    फरीदाबाद: 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत, 10 घंटे बाद निकाला गया शव |
    बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, अब नई तारीख 5 अक्टूबर तय |
    गुवाहाटी में बॉयफ्रेंड संग होम स्टे में रुकी छात्रा का सुबह म‍िला शव, मचा हंगामा |
    Jitiya Vrat 2026 kab hai: 3 या 4 अक्टूबर, कब है जितिया व्रत? यहां से दूर करें तिथि का कंफ्यूजन |
    बाढ़-भूस्खलन से नेपाल में बड़ी तबाही, 24 की मौत, 14 लापता; गंडकी में सबसे ज्यादा नुकसान |
    इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश ने बनाई दूरी? कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग क्यों टाल रहे |
    Belgium से UP तक 308 पहियों वाला महाबली ट्रक का अनोखा सफर
    Advertisement