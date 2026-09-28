scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इन-हैंड सैलरी और बेसिक पे में क्या होता है फर्क? फ्रेशर्स को समझना चाहिए इसका गणित

सरकारी नौकरी की वैकेंसी देखते समय आपने बेसिक पे और इन-हैंड सैलरी जैसे शब्द जरूर पढ़े होंगे. पर कई बार जब युवा नए होते हैं, तो उन्हें इसका मतलब नहीं समझ में आता है कि दोनों में क्या फर्क होता है? 

Advertisement
X
बेसिक पे और इन-हैंड सैलरी में फर्क?
बेसिक पे और इन-हैंड सैलरी में फर्क?

सरकारी नौकरी की वैकेंसी देखते समय सबसे पहले नजर सैलरी पर जाती है. नोटिफिकेशन में कई बार बेसिक पे हजारों रुपये में लिखी होती है, जबकि नौकरी लगने के बाद खाते में आने वाली रकम इससे काफी अलग होती है. ऐसे में बेसिक पे और इन-हैंड सैलरी में आखिर कितना फर्क होता है और सरकारी कर्मचारी को वास्तव में कितने पैसे मिलते हैं, इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं. 

क्या होती है बेसिक पे?

बेसिक पे का मतलब होता है कर्मचारी की मूल सैलरी का वह हिस्सा, जो उसके पद और पे लेवल के हिसाब से तय होता है. केंद्र सरकार की 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था में अलग-अलग पदों के लिए Pay Matrix में बेसिक पे तय की जाती है. इसके ऊपर नियमों के अनुसार अलग-अलग भत्ते मिल सकते हैं. इसे ऐसे समझते हैं कि अगर किसी सरकारी पद के लिए बेसिक सैलरी पे लेवल-10 में ₹56,100 होती है, तो ₹56,100 को कर्मचारी की पूरी मासिक सैलरी नहीं माना जाएगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता यानी DA, मकान किराया भत्ता यानी HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आदि मिल सकते हैं. हालांकि, इन चीजों के लिए भी सरकार के अलग-अलग नियम हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

इन सरकारी पदों पर आई हजारों वैकेंसी.
सरकारी नौकरी की बंपर वैकेंसी, 62,000 तक मिलेगी सैलरी
नितिन के जीवन में स्वदेश जैसी एक घटना घटी, और जैसा कि वे कहते हैं, फिल्म ने ही उन्हें भारत लौटने के लिए प्रेरित किया. (Photo: आईआईटी कानपुर)
स्वदेश मूवी देखकर लौटे भारत, अब IIT में मच्छरों के दिमाग पर कर रहे रिसर्च
मैनेजर ने की HR से बात, चली गई प्रमोशन.
मैनेजर ने HR से क्या बात की! 30 प्रतिशत हाइक के साथ चला गया हायर पोस्ट
अमेजन में इस प्रोसेस से मिलती है नौकरी. (Photo: Reuters)
अच्छा तो Amazon में नौकरी पाने का ये होता है प्रोसेस! कितने अलग हैं नियम
50 हजार की सैलरी से होगी नौकरी की शुरुआत.
नौकरी शुरू करते ही मिलेगी 50 हजार रुपये की सैलरी! क्या आपको है पता?

फिर इन-हैंड सैलरी क्या होती है?

वहीं, दूसरी ओर इन-हैंड सैलरी की बात करें, तो वह रकम है जो सभी लागू भत्ते जोड़ने और कर्मचारी की सैलरी से होने वाली जरूरी कटौतियों के बाद हाथ में आती है.
 
बेसिक पे + लागू भत्ते = कुल सैलरी /ग्रॉस सैलरी

Advertisement

इसके बाद NPS, टैक्स और अन्य लागू कटौतियां घटने के बाद जो रकम कर्मचारी को मिलती है, वही उसकी इन हैंड सैलरी होती है. 

एक उदाहरण से समझिए

मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी की:

बेसिक पे -₹56,100 रुपये है. इसके अलावा उसे नियमों के अनुसार DA, HRA और अन्य भत्ते मिलते हैं. इन सभी को जोड़ने के बाद उसकी कुल मासिक कमाई बेसिक पे से ज्यादा हो जाएगी. इसके बाद नियमों के मुताबिक जरूरी कटौतियां की जाती हैं. इन कटौतियों के बाद जो रकम कर्मचारी के बैंक खाते में आती है, उसे इन-हैंड सैलरी कहा जाता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फरीदाबाद: 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी बच्ची की मौत, 10 घंटे बाद निकाला गया शव |
    बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, अब नई तारीख 5 अक्टूबर तय |
    गुवाहाटी में बॉयफ्रेंड संग होम स्टे में रुकी छात्रा का सुबह म‍िला शव, मचा हंगामा |
    Jitiya Vrat 2026 kab hai: 3 या 4 अक्टूबर, कब है जितिया व्रत? यहां से दूर करें तिथि का कंफ्यूजन |
    बाढ़-भूस्खलन से नेपाल में बड़ी तबाही, 24 की मौत, 14 लापता; गंडकी में सबसे ज्यादा नुकसान |
    इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश ने बनाई दूरी? कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग क्यों टाल रहे |
    Belgium से UP तक 308 पहियों वाला महाबली ट्रक का अनोखा सफर |
    यूपी में 1,375 युवाओं को नियुक्ति पत्र, सीएम योगी बोले- साढ़े 9 लाख युवाओं को दिया रोजगार |
    हरदोई में हादसे ने छीनीं तीन जिंदगियां, बारिश के बीच सूखी लकड़ी न मिली तो सड़क किनारे दफनाया! |
    ये विराट कोहली का नया अंदाज है! चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद पूरी तरह बदले, रन ही नहीं इंटेंट भी दिख रहा
    Advertisement