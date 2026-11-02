scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाहर पानी बेचने पहुंचा शख्स, 13 की बोतल 50 में बेची... 2 घंटे में कमाए इतने पैसे!

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक शख्स पानी की बोतल बेचने पहुंचा. इस शख्स ने कुछ ही घंटों में 15 हजार से ज्यादा रुपये कमा लिए.

Advertisement
X
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल हो रहा है. (Photo: Insta/Dhandhaonground)
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का वीडियो वायरल हो रहा है. (Photo: Insta/Dhandhaonground)

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का हाल ही में दिल्ली में एक कॉन्सर्ट हुआ. बड़ी संख्या में लोगों ने कॉन्सर्ट में इंजॉय किया. वहीं, कुछ लोगों के लिए ये कमाई की अच्छी जगह बन गई है. सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका दावा है कि वो दिलजीत के कॉन्सर्ट प्लेस के बाहर पानी बेचने पहुंच गया और उसने कुछ ही देर में अच्छे पैसे कमा लिए. उसने बताया कि उसने वहां 13 रुपये वाली पानी की बोतल को 50 रुपये में बेचा और कुछ ही देर में 200 से ज्यादा बोतल बेच दी. जानते हैं उस शख्स की दो घंटे में कितनी कमाई हुई. 

वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स अपनी कहानी बता रहा है. उसने बताया कि वो दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में गया और वहां पहुंचकर पानी की बोतल बेचना शुरू कर दिया. इसके लिए उस शख्स ने कोई दुकान नहीं लगाई और बस एक साथ पानी लेकर गया और लोगों के पास जाकर पानी बेचना शुरू कर दिया. शो में इतनी भीड़ थी कि मिनटों में ही काफी बिक्री होने लगी. पानी की डिमांड भी काफी थी और हर कोई पानी खरीद रहा था. 

शख्स के अनुसार, उसने 13 रुपये में जो पानी की बोतल आती है, उसे 50 रुपये में बेचा. पब्लिक इतनी थी उसे पानी बेचने में कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ी. बल्कि बेचने के दौरान, उसको कितना पेमेंट कैश और कितनी ऑनलाइन मिला यह भी पता नहीं लग रहा था. शख्स का दावा है कि उसने 2 घंटे में 40 बोतल के पैकेट बेच दिए. 1 पैकेट में 12 बोतलें होती हैं और हर बोतल उसने 50 रुपये में बेची थी. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dhandha On Ground (@dhandhaonground)

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Metro Khalistan Slogans
Diljit के शो पर साजिश नाकाम! दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा
diljit dosanjh
दिलजीत के शो को खराब करने की थी प्लानिंग, साजिश का पर्दाफाश
Diljit Dosanjh On bihar
दिलजीत दोसांझ बिहार में क्यों नहीं करते कॉन्सर्ट? सिंगर ने बताई वजह
दिल्ली में शो के बाद दिलजीत दोसांझ ने दिया भरोसा, बोले-
Diljit Dosanjh India
'रोकने की कई कोशिशें की गईं', दिल्ली कॉन्सर्ट के बाद बोले दिलजीत

यानी उस शख्स ने कुछ ही देर में 480 बोतल बेच दी और उसे कुल 24000 रुपये मिले. इसमें पानी खरीदने की कोस्ट 6240 रुपये थी. ऐसे में उसे दो घंटे में 17760 रुपये का प्रॉफिट हो गया. इस दौरान ना उसे दुकान लेनी पड़ी और ना ही ज्यादा निवेश करना पड़ा. लेकिन, कुछ ही देर में शख्स को अच्छा प्रॉफिट हो गया. इससे व्यूज भी मिले और अच्छी कमाई भी हो गई. 

दिलजीत के कॉन्सर्ट में पानी बेचकर कमाई करने वालों पर यूजर्स भी कमेंट सेक्शन में जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. साथ ही लोगों ने 50 रुपये रेट रखने पर आश्चर्य नहीं किया और बताया कि ये रेट सही थी. साथ ही लोग इसके बिजनेस माइंड की तारीफ कर रहे हैं. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बंदूक हाथ में थी, अचानक चली गोली... बाल-बाल बचे गोलियों से स्क्रीन हिला देने वाले डायरेक्टर |
    अब अयोध्या कोर्ट में चलेगा राममंदिर चढ़ावा चोरी मामला, SC ने किया याचिकाओं का निपटारा |
    लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व डायरेक्टर राजेंद्र लोढ़ा पर एक और FIR, कंपनी को 6.67 करोड़ का चूना लगाने का आरोप |
    दिलजीत के कॉन्सर्ट के बाहर पानी बेचने पहुंचा शख्स, 13 की बोतल 50 में बेची... 2 घंटे में कमाए इतने पैसे! |
    ये क्या? न डेट‍िंग करते हैं, न कुत्ते-बिल्ली या कोई पालतू... चीन में यूथ कर रहे 'ब्र‍िक पैरेंट‍िंग' |
    यूपी के दंगल में JDU! जानिए क्या रहा चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड... नीतीश रहे फेल तो निशांत कैसे होंगे सफल? |
    एयरलाइन में नौकरी, 2.5 लाख महीने की सैलरी, फिर क्यों भारत के मैसूर में बस गया शख्स? |
    टीम इंडिया के कोच गंभीर को भी हो रही मानसिक थकान, खुद बताई वजह |
    पंजाब कांग्रेस नेता सुंदर शाम अरोड़ा के ठिकानों पर ED रेड, बेटे और रियल एस्टेट ग्रुप भी जांच के घेरे में |
    यूपी में BJP के प्रचार की कमान संभालेंगे पीएम मोदी-अमित शाह, देखें कार्यक्रम
    Advertisement