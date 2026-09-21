'सभी मर्द एक जैसे नहीं होते...' साड़ी में बाइक लेकर निकली महिला, पुरुषों ने बना दिया रास्ता

सड़क पर महिलाओं के बाइक या स्कूटी चलाने को लेकर कई बार पुरुष अहंकार और असुरक्षा की भावना की चर्चा होती है. हाल ही में गुरुग्राम में हुई हिट-एंड-रन की घटना के बाद भी सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे. ऐसे में यह सवाल भी सामने आता है कि क्या कुछ पुरुषों को महिलाओं का उसी आत्मविश्वास के साथ बाइक या दूसरे वाहन चलाना असहज करता है, जिस तरह वे खुद सड़क पर वाहन चलाते हैं?

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समाज में लंबे समय से यह पूर्वाग्रह रहा है कि वाहन चलाना मुख्य रूप से पुरुषों का काम है. इसी सोच की वजह से कई बार महिलाओं के सड़क पर आत्मनिर्भर होकर वाहन चलाने को लेकर असहज प्रतिक्रिया देखने को मिलती है. हालांकि, सड़क पर पुरुषों के व्यवहार की तस्वीर सिर्फ एक जैसी नहीं है.

इसका दूसरा पहलू भी है, जो दिल्ली की सड़कों पर सामने आए एक वीडियो में दिखाई देता है. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सभी पुरुषों को एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए. हर पुरुष के व्यवहार को एक ही पैमाने पर नहीं रखा जा सकता.

अब ये वीडियो देखिए जो इसी बात को साबित करता हुआ दिखाता है

वीडियो में क्या है

इसी दूसरे पहलू को दिखाता है दिल्ली की रहने वाली बाइक सवार सिया का वीडियो. सिया ने इंस्टाग्राम पर अपने सफर का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह साड़ी पहनकर बाइक चलाते हुए दिल्ली की अलग-अलग सड़कों से गुजरती नजर आती हैं.

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दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर बाइक चलाते हुए सिया को लोगों के अलग-अलग रिएक्शन देखने को मिले. कुछ मर्द उन्हें देखकर मुस्कुराते नजर आए, तो कुछ ने हाथ से इशारा करके उनका हौसला बढ़ाया. कुछ लोग उन्हें देखकर तालियां बजाते नजर आए, तो कुछ ने उनका उत्साह बढ़ाया.

सिया के लिए 'मर्दों' ने बनाए रास्ते

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा वह है, जब लोग सिया के लिए रास्ता बनाते नजर आते हैं. कुछ ऑटो चालकों ने उन्हें आगे निकलने के लिए जगह दी. वहीं, कुछ लोगों ने ट्रैफिक के बीच उन्हें निकलने में मदद की. यानी जहां सड़क पर किसी महिला को असहज महसूस कराने वाला व्यवहार भी चर्चा में रहता है, वहीं इस वीडियो में इसके बिल्कुल उलट तस्वीर दिखाई देती है.

“सभी मर्द एक जैसे नहीं होते.”

सिया ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, “सभी मर्द एक जैसे नहीं होते.” उनके इस कैप्शन के बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने इसी पहलू पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

कई यूजर्स ने उन मर्दों की तारीफ की, जिन्होंने सड़क पर सिया को असहज करने के बजाय उन्हें रास्ता दिया और सम्मान के साथ आगे बढ़ने दिया. लोगों ने कहा कि सड़क पर महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने वाले पुरुषों को भी उसी चर्चा में जगह मिलनी चाहिए.

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वीडियो में सिया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाइक संभालती नजर आती हैं. ऐसे में लोगों का ध्यान सिर्फ उनकी साड़ी पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी गया कि एक महिला बिना किसी झिझक के सार्वजनिक जगह पर अपनी पसंद के मुताबिक बाइक चला रही है और आसपास के लोग उसे जगह दे रहे हैं.

यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है, जब भारतीय सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा और उनके साथ होने वाले व्यवहार को लेकर बहस जारी है. हाल ही में गुरुग्राम में एक महिला बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारकर बाइक से गिरा दिया था. उस घटना ने सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई थी.

ऐसे माहौल में सिया का वीडियो एक अलग तरह का सड़क अनुभव दिखाता है. यहां फोकस किसी टकराव या विवाद पर नहीं, बल्कि उन छोटे-छोटे व्यवहारों पर है, जिनमें लोग एक महिला को ट्रैफिक के बीच आगे बढ़ने के लिए जगह देते और उसका हौसला बढ़ाते दिखाई देते हैं.

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