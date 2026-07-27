इस्तीफे के बाद CJP का सेलिब्रेशन वायरल, हर कोई पूछ रहा- कहां हैं जुनैद भाई?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है. इसके साथ ही पार्टी के जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इन्हें CJP की जीत के जश्न के तौर पर शेयर किया जा रहा है. लाखों लोग इन वीडियो को देख चुके हैं और जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

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वायरल वीडियो में CJP के प्रमुख चेहरे अभिजीत दिपके, आशुतोष रंका और सौरव दास समर्थकों के साथ डांस करते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं. कई क्लिप्स में पार्टी के कार्यकर्ता एक-दूसरे को गले लगाते, नाचते और जीत का जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं.

इन वीडियो को इंस्टाग्राम पर Meetup With Our Volunteer Team कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया है. वीडियो सामने आने के बाद यह तेजी से अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होने लगे.

देखेंं ये वीडियो

ये एक और वीडियो जिसमें सौरव डांस करते हुए नजर आ रहे हैं.



इंस्टाग्राम पर ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें 'कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों और वॉलंटियर्स की मीटिंग' बताकर शेयर किया जा रहा है.

वायरल वीडियो में CJP के वॉलंटियर्स और समर्थक नाचते-झूमते और जीत का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं.

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'जुनैद भाई कहां हैं?'

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP के जश्न के वीडियो वायरल होने लगे तो सोशल मीडिया पर एक और नाम चर्चा में आ गया- मोहम्मद जुनैद मलिक. कई यूजर्स लगातार 'जुनैद भाई कहां हैं?' पूछ रहे हैं. वहीं, कुछ पोस्ट में उनके बारे में अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. हालांकि, इनमें से किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है

दरअसल, NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ CJP का आंदोलन पिछले कई हफ्तों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा था. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पार्टी ने इसे अपनी बड़ी जीत बताते हुए आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया. अब जंतर-मंतर पर हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर CJP के जश्न की गूंज अभी भी बनी हुई है.

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