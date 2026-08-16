scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीनी मैनेजर ने हाथ में तिरंगा लेकर ‘देश रंगीला’ पर किया मार्च, वीडियो वायरल

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक चीनी मैनेजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह अपने भारतीय साथियों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर मार्च करता नजर आ रहा है. खास बात यह है कि इस दौरान ‘देश रंगीला’ गीत भी बज रहा था.

Advertisement
X
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस अनोखे अंदाज की जमकर तारीफ की. ( Photo: INSTA)
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस अनोखे अंदाज की जमकर तारीफ की. ( Photo: INSTA)

भारत का स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के लिए खास दिन होता है. 15 अगस्त को देशभर में तिरंगा फहराया जाता है और लोग देश भक्ति के रंग में नजर आते हैं. इस बार एक ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस का ऐसा वीडियो सामने आया, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. वजह थी इस समारोह में शामिल एक चीनी मैनेजर. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक चीनी मैनेजर अपने भारतीय साथियों के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होता दिखाई दे रहा है. इतना ही नहीं, उसने हाथ में भारत का तिरंगा भी थाम रखा था और देशभक्ति गीत ‘देश रंगीला’पर अपने साथियों के साथ मार्च किया. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इस खूबसूरत पल की जमकर तारीफ की. 

हाथ में तिरंगा लेकर किया मार्च
यह वीडियो नीडहा नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसमें उनकी कंपनी के स्वतंत्रता दिवस समारोह की झलक दिखाई गई. वीडियो में चीनी मैनेजर भारतीय कर्मचारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता नजर आता है. सबसे ज्यादा ध्यान उसकी ओर इसलिए गया क्योंकि उसके हाथ में भारतीय तिरंगा था. वह अपने साथियों के साथ देशभक्ति गीत ‘देश रंगीला’ पर मार्च कर रहा था. कंपनी के इस अनोखे अंदाज ने समारोह को और खास बना दिया. वीडियो के साथ लिखा गया था कि कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीनी मैनेजर के हाथ में भारतीय झंडा थमाया और उसे ‘देश रंगीला’ गाने पर मार्च कराया. यह पूरा पल हल्के-फुल्के और खुशनुमा अंदाज में रिकॉर्ड किया गया था. 

वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों को लगा कि तिरंगा लेकर चल रहा व्यक्ति भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से हो सकता है. इसके बाद वीडियो शेयर करने वाली नीडहा ने खुद इस बात को स्पष्ट किया. उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति चीन का रहने वाला है और राजधानी बीजिंग से है. नीडहा ने यह भी साफ किया कि वह खुद पूर्वोत्तर भारत से हैं, इसलिए वह वहां के लोगों को चीनी नहीं कहेंगी. उनकी इस सफाई के बाद यह बात स्पष्ट हो गई कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति वास्तव में चीनी नागरिक है और कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता है. 

Advertisement

सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब पसंद किया वीडियो
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने इसे काफी पसंद किया. कई लोगों को यह देखकर अच्छा लगा कि एक विदेशी नागरिक भारतीय कर्मचारियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. कुछ लोगों ने इसे प्यारा और दिल छू लेने वाला पल बताया. वहीं कुछ लोगों ने कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाने के इस तरीके की भी तारीफ की. सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि कंपनी का यह समारोह काफी अलग और खास नजर आ रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

Ahu Daryai, Ahu Daryai Iran, Iran student,
ईरान की वो लड़की जो अंडरवियर में निकली, अब किस हाल में है?
अपनी पोस्ट वापस पाने के लिए विशाल गर्ग ने वकील एलेक्स सैपिरो की मदद ली है. ( Photo: LinkedIN)
900 कर्मचारियों को एक झटके में निकाला, अब खुद मांग रहा नौकरी
‘प्री-मेड’ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर पहले से तैयार चीजों के लिए किया जाता है. ( Photo: ITG)
चीन के माता-पिता बच्चों को क्यों बना रहे ‘प्री-मेड चिल्ड्रन’?
हाल की रिपोर्ट के अनुसार, वह अब बड़ी हो चुकी है, पढ़ाई करती है और उसे पेंटिंग बनाना और डांस करना पसंद है. ( Photo: ITG)
मौत का इंतजार कर रही थी बच्ची, पिता ने खोदी कब्र, ऐसे बदली जिंदगी
bengaluru-teacher-periodic-table-song-chemistry-class-
'जब डांस टीचर बन जाए केमिस्ट्री टीचर...,' क्लास का वीडियो वायरल

भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ने की दिखी झलक
इस वीडियो की खास बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि एक चीनी नागरिक भारतीय तिरंगा लेकर चल रहा था. बल्कि यह भी था कि वह अपने भारतीय साथियों के साथ मिलकर देश का स्वतंत्रता दिवस मना रहा था. कार्यालयों में अलग-अलग देशों और राज्यों के लोग एक साथ काम करते हैं. ऐसे में अलग-अलग संस्कृतियों और त्योहारों को साथ मिलकर मनाने के पल लोगों को पसंद आते हैं. यह वीडियो भी इसी वजह से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह पूरी खबर सामाजिक माध्यम पर साझा किए गए वीडियो पर आधारित है. संबंधित समाचार रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में किए गए दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है. कुल मिलाकर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चीनी मैनेजर का भारतीय साथियों के साथ तिरंगा लेकर मार्च करना सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आया. देशभक्ति गीत, हाथ में तिरंगा और साथियों के साथ कदम मिलाकर चलता विदेशी मैनेजर इस समारोह की सबसे खास झलक बन गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Nag Panchami 2026: सावन सोमवार के महासंयोग में कल है नाग पंचमी, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और विधि |
    बांग्लादेश ने वो किया जो टीम इंडिया भी नहीं कर सकी... तीसरे ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का किला भेदा, हिल गई रिकॉर्ड बुक |
    CM भूपेंद्र पटेल अमेरिका के लिए रवाना, गुजरात में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए करेंगे मीटिंग |
    तिरुपति मेडिकल चैरिटी ट्रस्ट को मिली 1 करोड़ की मदद, दो कंपनियों ने दिया दान |
    कन्नौज का इत्र: कैसे GI टैग बना UP की सदियों पुरानी 'खुशबूदार विरासत' का ढाल |
    Money Astrology: कुंभ राशि वाले इस उम्र में कमाते हैं पैसा, हाथ लगती है धन-दौलत! |
    दिल्ली के कल्याणपुरी में दिनदहाड़े युवक की चाकू मारकर हत्या, सड़क पर तड़पता रहा घायल |
    बिकिनी पहन पूल में उतरी 'TV की संस्कारी बहू', दिखाई बोल्डनेस, भीगी जुल्फों में इतराकर दिए पोज |
    CSIR UGC NET की आंसर-की जारी, चैलेंज विंडो भी ओपन, जानें पूरी प्रक्रिया |
    बदरीनाथ हाईवे पर भूस्खलन, भरभराकर गिरा मलबा! VIDEO में कैद हुआ खौफनाक मंजर
    Advertisement