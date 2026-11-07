scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन में वायरल हुआ अनोखा ऐप, कुछ भी खरीदने से पहले अजनबियों से लेनी होगी मंजूरी!

चीन में एक अनोखा ऐप इन दिनों चर्चा में है, जो लोगों को बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से रोकने में मदद करता है. इस ऐप पर कोई भी सामान खरीदने से पहले यूजर को उसकी जानकारी और कीमत बतानी होती है. इसके बाद दोस्त ही नहीं, अनजान लोग भी वोट करके बताते हैं कि वह सामान खरीदना चाहिए या नहीं.

Advertisement
X
जानिए कैसे काम करता है यह ऐप और क्यों हो रहा है वायरल. ( Photo: ITG)
जानिए कैसे काम करता है यह ऐप और क्यों हो रहा है वायरल. ( Photo: ITG)

आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन काफी बढ़ गया है. कई बार लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें असल में जरूरत भी नहीं होती. मोबाइल पर कोई सामान पसंद आया और तुरंत ऑर्डर कर दिया. बाद में जब पैसे खर्च होने का एहसास होता है, तब पछतावा होता है. इसी आदत को रोकने के लिए चीन में एक अनोखा ऐप चर्चा में है. इस ऐप की खास बात यह है कि इसमें आपको अपनी पसंद का सामान खरीदने से पहले अनजान लोगों की राय लेनी पड़ती है. यानी अब आप अकेले यह फैसला नहीं करेंगे कि आपको कोई चीज खरीदनी चाहिए या नहीं, बल्कि दूसरे लोग भी इस पर वोट करेंगे.

इस ऐप का नाम वॉलेट प्लीज वेट (Wallet, Please Wait) है. इसका मकसद लोगों को बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से रोकना और पैसे बचाने में मदद करना है. खास बात यह है कि यह ऐप मुफ्त है और वीचैट के मिनी प्रोग्राम के तौर पर काम करता है.

कैसे काम करता है यह ऐप?
इस ऐप पर अगर किसी यूजर को कोई सामान खरीदना है, तो उसे सबसे पहले उस सामान की पूरी जानकारी देनी होती है. इसके लिए कुछ जरूरी बातें भरनी पड़ती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

विजेता को इनाम के साथ कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड वेकेशन भी मिला. ( Photo: ITG)
सोने के लिए मिली लाखों की इंटर्नशिप, 60 दिन बाद महिला की चमकी किस्मत
Bear breaks into house
घर में घुसा भालू, फ्रिज को तोड़ा, टीवी चालू किया... फिर सोफे पर सो गया
End of Life Visions Before Death
'मरने से पहले दिखती हैं एक'खूबसूरत' चीज…', नर्स ने सुनाया एक्सपीरिएंस
China Gen Z Emperor Robe Trend
ऑफिस में राजा की तरह चोगा पहन रहे चीन के Gen-Z, आखिर क्या है यह ट्रेंड
3000 Tarantulas Smuggling Peru Airport
मौजे में छिपाकर ले जा रहे थे 3 हजार मकड़ी, एयरपोर्ट पर पकड़े गए तस्कर

सामान का नाम: यूजर को बताना होता है कि वह क्या खरीदना चाहता है.
कीमत: उस सामान की कीमत कितनी है.
खरीदने की वजह: उसे उस चीज की जरूरत क्यों है और वह इसे क्यों खरीदना चाहता है.
दूसरे विकल्प: क्या उसी सामान का कोई सस्ता विकल्प बाजार में मौजूद है?

Advertisement

इसके बाद यूजर अपनी खरीदारी की मंजूरी के लिए आवेदन भेज सकता है. इस आवेदन को दोस्त या परिवार के लोगों के अलावा अनजान लोगों के सामने भी रखा जा सकता है. दूसरे यूजर इस पर वोट करते हैं कि सामान खरीदना सही रहेगा या नहीं. वे अपनी राय और सुझाव भी दे सकते हैं.

20 रुपये की चाय खरीदने पर भी लेनी पड़ सकती है राय
इस तरह के ऐप का इस्तेमाल कितना दिलचस्प हो सकता है, इसका एक उदाहरण भी सामने आया है. चीन में एक पत्रकार ने 20 युआन यानी करीब 20 रुपये की मिल्क टी खरीदने के लिए लोगों से मंजूरी मांगी. इस पर 7 लोगों को वोट करना था. कुछ ही देर में 5 लोगों ने इस खरीदारी को मंजूरी देने से इनकार कर दिया. लोगों का कहना था कि 20 युआन की मिल्क टी थोड़ी महंगी है और इसकी जगह कोई सस्ता विकल्प लिया जा सकता है. इसके बाद उसी कीमत की एक डायरी खरीदने के लिए भी लोगों की राय मांगी गई. इस बार 7 में से 6 लोगों ने खरीदारी के पक्ष में वोट किया. यानी सामान की कीमत एक जैसी होने के बावजूद लोगों ने उसकी जरूरत और उपयोगिता के हिसाब से अलग-अलग राय दी.

Advertisement

चीन में क्यों लोकप्रिय हो रहा है यह ऐप?
इस ऐप की लोकप्रियता के पीछे एक बड़ी वजह ऑनलाइन शॉपिंग और बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करने की आदत है. खासकर सेल और डिस्काउंट के दौरान लोग कई बार ऐसे सामान भी खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती. चीन में 11 नवंबर को डबल 11 यानी सिंगल्स डे शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाता है. इस दौरान ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म बड़ी-बड़ी छूट और ऑफर देते हैं. ऐसे में ग्राहकों के सामने कम कीमत में सामान खरीदने के कई मौके आते हैं. कई लोग ऑफर खत्म होने के डर से जल्दबाजी में सामान ऑर्डर कर देते हैं.

ऐसे समय में यह ऐप लोगों को खरीदारी से पहले रुककर सोचने का मौका देता है. वे अपनी खरीदारी के बारे में दूसरों की राय जान सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि जिस सामान को खरीदने का मन बना रहे हैं, उसकी उन्हें सच में जरूरत है या नहीं.

क्या दूसरों की राय लेने से कम हो सकती है फिजूलखर्ची?
इस तरह के ऐप का सबसे बड़ा फायदा यह है कि खरीदारी करने से पहले व्यक्ति को अपनी जरूरत के बारे में सोचना पड़ता है. जब कोई यूजर यह लिखता है कि उसे कोई सामान क्यों खरीदना है, तो उसे खुद भी अपनी जरूरत समझने का मौका मिलता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी को नया मोबाइल खरीदना है, जबकि उसका पुराना मोबाइल ठीक से काम कर रहा है, तो दूसरे लोग उसे कुछ समय इंतजार करने की सलाह दे सकते हैं. वहीं, अगर किसी को काम के लिए लैपटॉप की जरूरत है, तो लोग उसे खरीदने की सलाह भी दे सकते हैं.

Advertisement

इस तरह अलग-अलग लोगों की राय से खरीदारी का फैसला लेना थोड़ा आसान हो सकता है. हालांकि, हर व्यक्ति की जरूरत और आर्थिक स्थिति अलग होती है. इसलिए किसी दूसरे की राय को अंतिम फैसला नहीं मानना चाहिए.

दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहना भी ठीक नहीं
इस ऐप को लेकर कुछ लोगों ने चिंता भी जताई है. उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति हर छोटी-बड़ी खरीदारी के लिए अनजान लोगों की मंजूरी लेने लगेगा, तो धीरे-धीरे उसका खुद पर भरोसा कम हो सकता है. इसलिए इस तरह के ऐप को खरीदारी का फैसला करने वाले किसी अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि सलाह देने वाले एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करना चाहिए.

आखिर में यह फैसला व्यक्ति को खुद ही करना होगा कि उसकी जरूरत क्या है और वह अपनी कमाई का कितना पैसा खर्च कर सकता है. कुल मिलाकर, यह ऐप एक दिलचस्प तरीका है, जो लोगों को खरीदारी से पहले थोड़ा रुकने और सोचने के लिए प्रेरित करता है. जरूरी नहीं कि हर पसंद की चीज खरीदना गलत हो, लेकिन बिना जरूरत के सिर्फ ऑफर देखकर पैसे खर्च करने से बचना जरूर समझदारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लॉन्चिंग के लिए तैयार सस्ता iPhone 18? कैमरा से डिस्प्ले तक, होंगे ये बदलाव |
    दिवाली से पहले दिल्ली-NCR में दमघोंटू हुई हवा! कई इलाकों में AQI 400 के पार, GRAP-3 भी बेअसर |
    Dry Fruits Halwa Recipe: बिना चीनी-गुड़ ड्राई फ्रूट्स से बनाएं टेस्टी हलवा, सर्दियों के लिए है बेस्ट मिठाई |
    वाराणसी: ट्रेन में चढ़ने को लेकर भिड़े यात्री, स्टेशन पर जमकर चले लात-घूंसे, VIDEO |
    पोते की मौत के बाद पड़ोसी ने रची पुजारी की हत्या की साजिश! तंत्र-मंत्र के शक में बेटों संग मिलकर मार डाला |
    मिडटर्म इलेक्शन रिजल्ट: जनता को राहत, हुक्मरान परेशान... ट्रंप पर दांव लगाकर क्या फंस गया पाकिस्तान? |
    करोड़पति बिजनेसमैन के प्यार में कपूर खानदान की लाडली! मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में दिखे साथ, Video |
    60 दिन तक सोने के लिए मिला 9.6 लाख रुपये का इनाम, महिला को कंपनी ने दिया विदेश घूमने का मौका |
    ट्रंप-पुतिन और जिनपिंग एक साथ! चीन में इसी महीने हो सकती है ऐतिहासिक बैठक |
    पैराग्वे में राष्ट्रपति का तख्तापलट, पेना महाभियोग से हटाए गए, घर में नजरबंद, एलियाना ने संभाली कमान
    Advertisement