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न फोटोशूट, न एक्टिंग... सिर्फ चेहरे से कमाई! चीन में AI का ये नया ट्रेंड वायरल

चीन में लोग अपने चेहरे के डिजिटल इस्तेमाल का लाइसेंस देकर पैसे कमा रहे हैं. एआई कंटेंट बनाने वाले इन चेहरों का इस्तेमाल विज्ञापन, गेम और शॉर्ट वीडियो जैसे कंटेंट में कर रहे हैं. कुछ लोगों को इसके बदले हजारों डॉलर तक मिलने की बात सामने आई है.

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एआई की मदद से शॉर्ट वीडियो, विज्ञापन, गेम और दूसरी डिजिटल कहानियां बनाना आसान हो रहा है. ( Photo: ITG)
एआई की मदद से शॉर्ट वीडियो, विज्ञापन, गेम और दूसरी डिजिटल कहानियां बनाना आसान हो रहा है. ( Photo: ITG)

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. फोटो बनाने से लेकर वीडियो और विज्ञापन तैयार करने तक, एआई कई काम आसान कर रहा है. लेकिन चीन में एआई से कमाई का एक ऐसा तरीका सामने आया है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं. यहां कुछ लोग अपना चेहरा डिजिटल इस्तेमाल के लिए देकर पैसे कमा रहे हैं. एआई से जुड़े कंटेंट बनाने वाली कंपनियां और क्रिएटर इन चेहरों का इस्तेमाल शॉर्ट ड्रामा, विज्ञापन और गेम जैसे डिजिटल कंटेंट में कर रहे हैं.

चेहरे के बदले मिल रहे हैं पैसे
रिपोर्ट के मुताबिक चीन में आम लोगों के चेहरे को डिजिटल इस्तेमाल के लिए लाइसेंस देने का चलन बढ़ रहा है. यानी कोई व्यक्ति अपनी फोटो या चेहरे को इस तरह इस्तेमाल करने की अनुमति देता है कि उसे एआई से बनाए गए कंटेंट में डिजिटल किरदार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके. इसके बदले उस व्यक्ति को पैसे मिलते हैं. कुछ मामलों में यह रकम बहुत छोटी होती है, जबकि कुछ लोगों को हजारों डॉलर तक मिलने की बात सामने आई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसे सौदों में करीब 7 डॉलर से लेकर 15,000 डॉलर तक की रकम देखी गई है.

एक बैंक कर्मचारी ने तीन दिन में कमाए 2,500 युआन
रिपोर्ट में एक बैंक कर्मचारी का उदाहरण दिया गया है. एक विज्ञापन कंपनी ने सिर्फ तीन दिनों में सात बार उसके चेहरे का इस्तेमाल करने का अधिकार खरीदा. इसके बदले उस व्यक्ति को करीब 2,500 युआन, यानी लगभग 370 डॉलर मिले. इससे पता चलता है कि अब सिर्फ अभिनेता या मॉडल ही नहीं, बल्कि आम लोग भी अपने चेहरे के डिजिटल इस्तेमाल से कमाई कर सकते हैं.

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मई से शुरू हुआ नया प्लेटफॉर्म
चीन के शेनझेन में मई 2026 में युआनशियांग शिनशेंग नाम का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ. यहां लोग रजिस्ट्रेशन और पहचान की पुष्टि करने के बाद अपना डिजिटल प्रोफाइल बना सकते हैं. इस प्रोफाइल को एक तरह के डिजिटल अभिनेता प्रोफाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद कंटेंट बनाने वाले लोग जरूरत के हिसाब से इन चेहरों को अपने एआई आधारित प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस ले सकते हैं.

पहले बंद ग्रुप में होते थे ऐसे सौदे
रिपोर्ट के मुताबिक पहले चेहरे के इस्तेमाल से जुड़े ऐसे सौदे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े निजी ऑनलाइन ग्रुपों तक सीमित थे. लेकिन अप्रैल के बाद ऐसे लेन-देन धीरे-धीरे खुले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी दिखाई देने लगे. यानी अब यह काम सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों तक सीमित नहीं रह गया है. आम लोग भी अपने चेहरे के डिजिटल इस्तेमाल से कमाई का रास्ता तलाश रहे हैं.

एआई से बना कंटेंट और बढ़ेगा तो बढ़ सकती है मांग
एआई की मदद से शॉर्ट वीडियो, विज्ञापन, गेम और दूसरी डिजिटल कहानियां बनाना आसान हो रहा है. ऐसे में अलग-अलग चेहरों की जरूरत भी बढ़ सकती है. कंटेंट बनाने वाले लोगों के लिए किसी असली व्यक्ति के चेहरे का लाइसेंस लेना एक विकल्प हो सकता है. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आम चेहरों को एआई की मदद से बनाया भी जा सकता है, जबकि मशहूर लोगों के चेहरे अपनी पहचान की वजह से ज्यादा आकर्षक होते हैं.

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आम लोगों के लिए कमाई का नया तरीका
एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कमाई के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. चीन में चेहरे को डिजिटल इस्तेमाल के लिए लाइसेंस देने का चलन इसी बदलाव का एक उदाहरण है. अब तक लोग अपनी फोटो, वीडियो या सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए कमाई करते थे. लेकिन एआई के दौर में चेहरा भी एक डिजिटल संपत्ति की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि किसी भी व्यक्ति के चेहरे या पहचान का इस्तेमाल उसकी अनुमति और तय शर्तों के मुताबिक होना जरूरी है.

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