बटर चिकन स्टफ्ड इडली वायरल... लोग बोले - इसे 20 साल की जेल हो

इन दिनों एक फूड एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया पर चर्चा में है. इसमें साउथ इंडियन डिश इडली के अंदर बटर चिकन भर दिया गया है. इस अनोखी डिश को देखकर कुछ लोग भड़क गए हैं. एक यूजर ने तो मजाक में लिख दिया कि इसे बनाने वाले को कम से कम 20 साल की जेल होनी चाहिए.

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दरअसल, फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विश ने बटर चिकन स्टफ्ड इडली पेश की है. इडली और बटर चिकन का यह कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. जब @yougotvansh नाम के एक यूजर ने इस डिश के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, तो लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं.

इडली के अंदर भर दिया बटर चिकन

इडली दक्षिण भारत की मशहूर डिश है. इसे चावल और दाल के बैटर को फर्मेंट करके भाप में पकाया जाता है. आमतौर पर इडली को सांभर और नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है. यह हल्की, मुलायम और स्वाद में सादी होती है.

लेकिन स्विश ने इडली को एक नया ट्विस्ट देते हुए उसके अंदर बटर चिकन भर दिया. बटर चिकन वैसे तो उत्तर भारतीय खाने की लोकप्रिय डिश है, जिसमें मसालेदार ग्रेवी और चिकन का इस्तेमाल होता है. अब इन दोनों को मिलाकर तैयार की गई डिश ने खाने के शौकीनों के बीच बहस छेड़ दी है.

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Minimum 20 years jail @justswishin https://t.co/rM1aBtCbuW — Vansh (@yougotvansh) October 21, 2026

इस डिश पर प्रतिक्रिया देते हुए यूजन ने स्विश को टैग किया और मजाकिया अंदाज में लिखा - कम से कम 20 साल की जेल. उनका यह कमेंट देखते ही देखते चर्चा में आ गया.

किसी ने कहा- इडली के साथ ऐसा मत करो!

बटर चिकन स्टफ्ड इडली को लेकर कई यूजर्स ने नाराजगी जताई. कुछ लोगों को लगा कि पारंपरिक इडली के साथ इस तरह का प्रयोग करना ठीक नहीं है. एक यूजर ने इस पर तंज कसते हुए लिखा - चिल ब्रो, एग डोसा पहला पीड़ित था अब दूसरा ये है. यानी पहले अंडा डोसा इस तरह के एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ और अब इडली की बारी आ गई है.

एक अन्य यूजर ने इडली में बटर चिकन भरने के आइडिया पर आपत्ति जताते हुए लिखा - इसे जो नाम देना है दे दो, लेकिन इडली का इस्तेमाल मत करो. एक यूजर ने हैरानी जताते हुए मजाक में सजा सुनाते हुए लिखा - गोली मारकर सजा दी जानी चाहिए.

इन कमेंट्स से साफ है कि कुछ लोगों को यह फूड एक्सपेरिमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आया. खासकर पारंपरिक खाने को पसंद करने वाले लोग इडली के इस नए रूप पर सवाल उठा रहे हैं.

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कुछ लोगों को पसंद आया कॉम्बिनेशन

हालांकि, इस डिश को लेकर हर किसी की राय एक जैसी नहीं थी. कुछ यूजर्स ने इसका समर्थन भी किया. एक यूजर ने दावा किया कि उसने यह डिश चखी है और उसे इसका स्वाद पसंद आया. उसने लिखा - इसका स्वाद वाकई अच्छा है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि स्टफ्ड इडली कोई नई चीज नहीं है. वहीं, एक अन्य यूजर ने इस फूड एक्सपेरिमेंट का बचाव करते हुए इसकी तुलना चिकन से भरे बाओ बन से की.

बटर चिकन स्टफ्ड इडली को लेकर छिड़ी यह बहस एक बार फिर दिखाती है कि खाने के मामले में लोगों की पसंद कितनी अलग-अलग हो सकती है. कुछ लोगों के लिए पारंपरिक डिश का असली स्वाद और तरीका सबसे अहम होता है, जबकि कुछ लोग नए कॉम्बिनेशन आजमाने में दिलचस्पी रखते हैं.

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फिलहाल, इस डिश ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. कोई इसे खाने के साथ खिलवाड़ बता रहा है, तो किसी को यह नया प्रयोग पसंद आ रहा है. अब यह डिश स्वाद के मामले में कितनी सफल है, इसका फैसला तो इसे चखने वाले ही कर सकते हैं. लेकिन इतना जरूर है कि इडली और बटर चिकन के इस मेल ने इंटरनेट पर बहस जरूर छेड़ दी है.

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