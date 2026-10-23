मॉर्निंग वॉक पर निकले 25 साल के युवक को मर्सिडीज ने कुचला, मौत के बाद भागा चालक, कार पर लगा था विधानसभा सदस्य का स्टिकर

महाराष्ट्र के कल्याण में सुबह की सैर पर निकले एक युवक की जिंदगी तेज रफ्तार मर्सिडीज की टक्कर से खत्म हो गई. 25 वर्षीय सुनील कोली रोज की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, लेकिन 21 अक्टूबर की सुबह निक्की नगर इलाके में हुए हादसे में उसकी मौत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक उछलकर सड़क किनारे बनी एक कमान के भीतर जा गिरा. हादसे के बाद कार चालक के मौके से फरार होने का आरोप है. अब पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से दुर्घटना में शामिल मर्सिडीज कार जब्त कर चालक कोमिल अनिल गायकर को हिरासत में लिया है. इस मामले में कार पर लगे एक स्टिकर ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. जब्त मर्सिडीज के आगे ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य’ लिखा स्टिकर लगा होने की जानकारी सामने आई है. पुलिस अब हादसे के कारणों के साथ-साथ चालक की भूमिका और स्टिकर से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है.

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यह घटना महाराष्ट्र के कल्याण पश्चिम स्थित निक्की नगर इलाके की है. जानकारी के मुताबिक, हादसा 21 अक्टूबर की सुबह करीब 5:30 से 6 बजे के बीच हुआ. सुनील कोली एक नर्सरी में काम करता था. वह रोज की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही मर्सिडीज कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि सुनील उछलकर सड़क किनारे बनी एक कमान के भीतर जा गिरा. हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई. सुबह-सुबह हुई इस घटना से इलाके में शोक का माहौल बन गया.

टक्कर के बाद मौके से फरार होने का आरोप

हादसे को लेकर आरोप है कि कार चालक ने टक्कर के बाद घायल युवक की मदद करने के बजाय मौके से निकलना उचित समझा. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. दुर्घटना के बाद चालक के फरार होने की बात सामने आने से पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की. पुलिस के सामने चुनौती दुर्घटना में शामिल कार और उसके चालक का पता लगाने की थी. आसपास लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जिसके आधार पर मर्सिडीज कार की पहचान की गई. इस हादसे का CCTV वीडियो भी सामने आया है और वायरल हो रहा है.

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खड़कपाड़ा पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से दुर्घटना में शामिल कार का पता लगाया. इसके बाद पुलिस ने मर्सिडीज को जब्त कर लिया और चालक कोमिल अनिल गायकर को हिरासत में लिया. मामले की आगे की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र खेडेकर के मार्गदर्शन में की जा रही है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों, कार चालक की भूमिका और दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने के आरोप की जांच कर रही है.

कार पर लगा था ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य’ का स्टिकर

इस मामले में जब्त मर्सिडीज कार पर लगा स्टिकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. कार के आगे ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य’ लिखा स्टिकर लगा होने की जानकारी सामने आई है. इस वजह से कार पर लगे स्टिकर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. पुलिस जांच कर रही है कि यह स्टिकर कहां से मिला, इसे लगाने की अनुमति थी या नहीं और इसे लगाने के पीछे क्या वजह थी. फिलहाल, स्टिकर को लेकर सामने आई जानकारी की जांच की जा रही है. केवल स्टिकर लगे होने से कार के मालिक या चालक के किसी राजनीतिक पद से जुड़े होने की पुष्टि नहीं होती.

कल्याण के निक्की नगर में हुए इस हादसे में 25 वर्षीय सुनील कोली की मौत हो गई. पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दुर्घटना में शामिल मर्सिडीज कार जब्त कर चालक कोमिल अनिल गायकर को हिरासत में लिया है. अब पुलिस हादसे के कारणों, चालक की भूमिका और दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने के आरोप की जांच कर रही है. साथ ही, कार पर लगे ‘महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य’ के स्टिकर के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.



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