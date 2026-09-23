हड़ताल पर बैंक का अलर्ट, क्या UPI और फोन बैंकिंग काम करेंगे?

3 दिनों के लिए बैंक हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी बैंक ने अपने कस्टमर को मैसेज करके शेयर की है. 28 सितंबर से 3 दिनों की हड़ताल शुरू होने जा रही है.

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बैंक हड़ताल का ऐलान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने किया है. यह हड़ताल 28, 29 और 30 सितंबर 2026 तक चलेगी.

इस हड़ताल के संबंध में मंगलवार शाम को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कस्टमर को मैसेज भेजे हैं. मैसेज में कस्टमर की सहूलियत के लिए जरूरी जानकारी को शेयर किया है.

25 सितंबर या उससे पहले करा लें काम

PNB ने टेक्स्ट मैसेज करके आने वाली हड़ताल के बारे में बताया है और कहा है कि वे 25 सितंबर या उससे पहले बैंक के ब्रांच संबंधित सभी जरूरी काम करा लें, ताकि कस्टमर को हड़ताल के दौरान कोई परेशानी ना हो.

UPI और फोन बैंकिंग चलता रहेगा

PNB ने मैसेज करके कहा है कि बैंक की UPI, इंटरनेट बैंकिंग और ATM जैसी सेवाओं को उपलब्ध रखने की कोशिश की जाएगी. साथ ही मैसेज में आगे बताया है कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सेवाएं भी जारी रखने की कोशिश करेंगे.

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ब्रांच से होने वाले ये काम होंगे प्रभावित

बैंक के कुछ काम ऐसे होते हैं, जिनके लिए बैंक जाने की जरूरत पड़ती है. इसमें कैश जमा या निकासी, चेक संबंधित काम, डॉक्यूमेंट आदि जमा करना, KYC आदि जैसे काम शामिल हैं.

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5 दिन तक हो सकते हैं प्रभावित

बैंक हड़ताल का असर ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि 26 सितंबर को शनिवार और 27 सितंबर को रविवार है. ऐसे में 28 से 30 सितंबर तक की हड़ताल की वजह से 5 दिन तक बैंक ब्रांच बंद रहेंगे. पंजाब नेशनल बैंक भारत का एक जाना-माना बैंक है, जिसके पूरे भारत में करोड़ों कस्टमर हैं.

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