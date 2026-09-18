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लाहौल-स्पीति में बर्फबारी! सितंबर में ठंड का लेना है मजा? दोस्तों संग घूम आएं हिमाचल की ये 6 जगहें!

हिमाचल के लाहौल-स्पीति में अचानक मौसम ने करवट ली, जहां सितंबर के महीने में बर्फबारी ने पहाड़ों को ढक दिया. अगर आप भी सितंबर में हिमाचल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन खूबसूरत जगहों की सैर कर सकते हैं.

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हिमाचल के कुछ इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है. (PHOTO:AI)
हिमाचल के कुछ इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है. (PHOTO:AI)

सितंबर आते ही पहाड़ों का मौसम धीरे-धीरे करवट लेने लगता है. जहां मैदानी इलाकों में अभी भी गर्मी और उमस महसूस होती है, वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड बढ़ने लगती है. कुछ ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी शुरू हो जाती है, जिससे पहाड़ों का नजारा पूरी तरह बदल जाता है. हिमाचल के लाहौल-स्पीति में अचानक बर्फबारी ने मौसम को अचानक ठंडा कर दिया है.

अगर आप सितंबर में पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं और आप उमस और गर्मी से परेशान कहीं दूर ठंड का अहसास चाहते हैं तो हिमाचल की इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. हालांकि जरूरी नहीं है कि आपको बर्फबारी देखने को मिले, लेकिन सितंबर के मौसम में इन ऊंचाई वाली जगहों पर आपको हल्की ठंड का अहसास जरूर मिलेगा.

1. लाहौल-स्पीति

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सितंबर में बर्फबारी का ताजा नजारा देखने के लिए लाहौल-स्पीति खास जगह हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय बर्फ के फाहे गिरने लगे हैं. बारालाचा, शिंकुला और घेपन पीक जैसे इलाके बर्फ की सफेद चादर में ढके नजर आ सकते हैं. यहां आपको सिर्फ बर्फ ही नहीं, बल्कि ऊंचे पहाड़, घाटियां और बदलता मौसम भी देखने को मिलता है. रोड ट्रिप पसंद करने वालों के लिए लाहौल-स्पीति का सफर अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस दे सकता है.

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2. रोहतांग पास

मनाली घूमने जाने वाले लोगों के लिए रोहतांग पास लंबे समय से मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है. ऊंचाई ज्यादा होने के कारण यहां मौसम तेजी से बदलता है और ठंड के साथ बर्फबारी देखने का मौका मिल सकता है. सितंबर में यहां जाने से पहले परमिट, सड़क की स्थिति और स्थानीय मौसम की जानकारी जरूर चेक करें, क्योंकि मौसम खराब होने पर ऊंचाई वाले रास्तों पर आना-जाना प्रभावित हो सकता है.

3. सिस्सू

लाहौल घाटी का सिस्सू अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, झरनों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है. ऊंची चोटियों पर बर्फ पड़ने के बाद यहां का लैंडस्केप और खूबसूरत दिखाई देने लगता है. अगर आप ऐसी जगह तलाश रहे हैं जहां पहाड़ों के साथ शांत माहौल और खूबसूरत नजारे मिलें, तो सिस्सू को ट्रिप में शामिल किया जा सकता है. 

4. कुफरी

शिमला के पास स्थित कुफरी सर्दियों में बर्फ के लिए काफी पॉपुलर है. सितंबर में यहां हर समय बर्फबारी मिले, यह जरूरी नहीं है, लेकिन आसपास की ऊंची चोटियों पर मौसम में ठंडा जरूर मिल सकता है. शिमला के साथ कुफरी की एक छोटी वीकेंड ट्रिप प्लान की जा सकती है.

5. कल्पा

किन्नौर का कल्पा बर्फीली चोटियों और खूबसूरत पहाड़ी नजारों के लिए जाना जाता है. यहां से आसपास की ऊंची चोटियां साफ मौसम में बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं. सितंबर में यहां आपको एक अलग ही खूबसूरत देखने को मिलेगी, किस्मत अच्छी रही तो बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है. लेकिन ठंडी हवा, पहाड़ों का बदलता रंग और किन्नौर की खूबसूरत वादियां ट्रिप को खास बना सकती हैं.

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6. सांगला

किन्नौर की सांगला घाटी भी सितंबर के पहाड़ी सफर के लिए अच्छी जगहों में शामिल की जा सकती है. चारों ओर ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और घाटी का खूबसूरत नजारा यहां की खासियत है. ऊंचाई वाले हिस्सों में मौसम बदलने के साथ बर्फ दिखाई दे सकती है, इसलिए अगर आपका मकसद खास तौर पर बर्फबारी देखना है तो यात्रा से पहले मौसम का अपडेट जरूर देखें.

सितंबर की बर्फबारी के लिए रखें इन बातों का ध्यान

  • सितंबर में हिमाचल की ऊंचाई वाली जगहों पर मौसम अचानक बदल सकता है. इसलिए ट्रिप के दौरान गर्म कपड़े, जैकेट और मजबूत ग्रिप वाले जूते जरूर रखें.
  • बारिश और बर्फबारी की वजह से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं. खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में जाने से पहले स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी और मौसम का ताजा अपडेट चेक करें.
  • अगर किसी रूट पर मौसम खराब हो या यात्रा को लेकर चेतावनी जारी हो, तो जोखिम लेने से बचें.

सितंबर में हिमाचल घूमने की खास बात यह है कि इस दौरान आपको हर जगह सर्दियों जैसी बर्फ नहीं मिलेगी, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी की पहली झलक और बर्फ से ढकी चोटियां देखने का मौका जरूर मिल सकता है. 

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